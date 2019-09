Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ccfda266-2447-4ce1-a555-5dbf93869ad2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elmúlt napokban hetekben több közéleti szereplő is jó ötletnek tartotta, hogy a fogyatékkal élő, sérült emberekkel példálózzon különböző politikai kérdésekben, a legjobb esetben is elviselendő emberekként bemutatva őket. Néhány civilnek, sérült embereknek elegük lett ebből.","shortLead":"Az elmúlt napokban hetekben több közéleti szereplő is jó ötletnek tartotta, hogy a fogyatékkal élő, sérült emberekkel...","id":"20190915_Mi_a_tarsadalom_letukrozodese_vagyunk_es_igenis_meg_kell_mutassuk_magunkat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ccfda266-2447-4ce1-a555-5dbf93869ad2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ae71da2-4a20-4bd4-85c0-f36d67080bd2","keywords":null,"link":"/elet/20190915_Mi_a_tarsadalom_letukrozodese_vagyunk_es_igenis_meg_kell_mutassuk_magunkat","timestamp":"2019. szeptember. 15. 16:42","title":"\"Mi a társadalom letükröződése vagyunk, és igenis meg kell mutassuk magunkat!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca6759f2-2fe8-4343-b4e0-62b95cfdcbc9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ma kezdődik a fűtési időszak a fővárosban.","shortLead":"Ma kezdődik a fűtési időszak a fővárosban.","id":"20190915_Hiaba_a_napsutes_elkezdodott_a_futesi_szezon_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca6759f2-2fe8-4343-b4e0-62b95cfdcbc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e351d832-1497-4220-a582-8742fbe7d6b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190915_Hiaba_a_napsutes_elkezdodott_a_futesi_szezon_Budapesten","timestamp":"2019. szeptember. 15. 14:35","title":"Hiába a napsütés, elkezdődött a fűtési szezon Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6705ad26-f81d-4223-aa83-6bdec1d6ba59","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Irán visszautasította és „óriási hazugságnak” nevezte az USA vádját, amely szerint Teherán áll a szaúdi olajterminálok elleni dróntámadások mögött. A Forradalmi Gárda elitalakulat légi erejének parancsnoka figyelmeztette Washingtont, hogy közel-keleti támaszpontjai és repülőgép-hordozói az iráni rakéták hatótávolságán belül vannak.","shortLead":"Irán visszautasította és „óriási hazugságnak” nevezte az USA vádját, amely szerint Teherán áll a szaúdi olajterminálok...","id":"20190915_Iran_tagadja_hogy_o_all_a_szaudi_drontamadasok_mogott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6705ad26-f81d-4223-aa83-6bdec1d6ba59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36184f4f-3cc3-4ff6-943a-7b6d9d13febe","keywords":null,"link":"/vilag/20190915_Iran_tagadja_hogy_o_all_a_szaudi_drontamadasok_mogott","timestamp":"2019. szeptember. 15. 12:33","title":"Irán tagadja, hogy ő áll a szaúdi dróntámadások mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ceabe2e-b12b-4119-9056-486ebb2cb9fd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az Európa keresztény kultúráját feladni akaró liberálisok támadásait Közép-Európában eddig sikeresen elhárították - erről beszélt legalábbis a miniszterelnök.","shortLead":"Az Európa keresztény kultúráját feladni akaró liberálisok támadásait Közép-Európában eddig sikeresen elhárították...","id":"20190914_Orban_magyar_kuldetes_megmutatni_milyen_a_kereszteny_szabadsagra_epitett_elet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ceabe2e-b12b-4119-9056-486ebb2cb9fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef876b17-518a-4f0f-9a57-532dd5fd284c","keywords":null,"link":"/itthon/20190914_Orban_magyar_kuldetes_megmutatni_milyen_a_kereszteny_szabadsagra_epitett_elet","timestamp":"2019. szeptember. 14. 14:01","title":"Orbán: magyar küldetés megmutatni, milyen a keresztény szabadságra épített élet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c86becb6-bee3-4a53-8d42-809b3c7a934b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Baja fideszes polgármestere, Fercsák Róbert főleg ingatlanforgalmazással foglalkozó cége, az elmúlt három év alatt 184 millió forint árbevétel mellett 141 milliós nyereséget produkált. És még alkalmazottja sincs.","shortLead":"Baja fideszes polgármestere, Fercsák Róbert főleg ingatlanforgalmazással foglalkozó cége, az elmúlt három év alatt 184...","id":"20190915_Vagy_uzleti_zseni_vagy_mashogy_ugyes_kilott_a_bajai_fideszes_polgarmester_cege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c86becb6-bee3-4a53-8d42-809b3c7a934b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f11aeb-6c00-4ddf-b43e-00c9075c55f8","keywords":null,"link":"/kkv/20190915_Vagy_uzleti_zseni_vagy_mashogy_ugyes_kilott_a_bajai_fideszes_polgarmester_cege","timestamp":"2019. szeptember. 15. 09:55","title":"Kilőtt a bajai fideszes polgármester cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dee59c1c-864e-44d9-ae8e-d50da61eff2e","c_author":"","category":"elet","description":"Százhetvenöt éve, 1844. szeptember 17-én született Puskás Tivadar, a telefonhírmondó létrehozója, akitől a telefonközpont ötlete is származik.","shortLead":"Százhetvenöt éve, 1844. szeptember 17-én született Puskás Tivadar, a telefonhírmondó létrehozója, akitől...","id":"20190915_Ugy_tanult_angolul_hogy_kopaszra_nyiratkozott_175_eve_szuletett_Puskas_Tivadar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dee59c1c-864e-44d9-ae8e-d50da61eff2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a8b8cfa-9b78-463f-9f91-1a0eaf24dc55","keywords":null,"link":"/elet/20190915_Ugy_tanult_angolul_hogy_kopaszra_nyiratkozott_175_eve_szuletett_Puskas_Tivadar","timestamp":"2019. szeptember. 15. 14:20","title":"Úgy tanult angolul, hogy kopaszra nyiratkozott: 175 éve született Puskás Tivadar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 37. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:","shortLead":"A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 37. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat...","id":"20190915_Kozel_felmilliot_er_az_ottalalatos_szelveny_a_hatos_lotton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c41296c1-4c75-429f-80ba-a72862098861","keywords":null,"link":"/kkv/20190915_Kozel_felmilliot_er_az_ottalalatos_szelveny_a_hatos_lotton","timestamp":"2019. szeptember. 15. 16:37","title":"Közel félmilliót ér az öttalálatos szelvény a hatos lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a6d9eb8-383c-4cc3-92d1-041c2a8e8de3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már a rendőrség is keresi, ki az, aki Patrick Illac néven, Sváby András fotóival húz le nőket kisebb-nagyobb összegekre, és hány áldozata lehet még.","shortLead":"Már a rendőrség is keresi, ki az, aki Patrick Illac néven, Sváby András fotóival húz le nőket kisebb-nagyobb...","id":"20190914_Svaby_Andras_kepevel_csal_ki_egy_francia_ferfi_penzt_maganyos_noktol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a6d9eb8-383c-4cc3-92d1-041c2a8e8de3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03bc1f09-1c6b-4e0e-ae0a-4568d8911ed0","keywords":null,"link":"/elet/20190914_Svaby_Andras_kepevel_csal_ki_egy_francia_ferfi_penzt_maganyos_noktol","timestamp":"2019. szeptember. 14. 09:44","title":"Sváby András képével csal ki egy francia férfi pénzt magányos nőktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]