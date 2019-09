Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9175659d-749c-433a-ad37-b8a523a511c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Picodi nevű elemzőcég nézte meg, hogy országonként hány napot kell dolgozni a vadonatúj iPhone 11 Próért. A listára Magyarország is felkerült.","shortLead":"A Picodi nevű elemzőcég nézte meg, hogy országonként hány napot kell dolgozni a vadonatúj iPhone 11 Próért. A listára...","id":"20190919_iphone_11_pro_arak_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9175659d-749c-433a-ad37-b8a523a511c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a42c48d5-6859-42ed-b3d6-44c7408c1cfc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190919_iphone_11_pro_arak_magyarorszag","timestamp":"2019. szeptember. 19. 08:45","title":"A legújabb iPhone-ra vágyik? Itt van, hány napot kell érte dolgoznia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e17548dd-b1ab-467f-93cc-4c8f84ab2155","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy Ákos ismét berepült Hatvanpuszta fölé.","shortLead":"Hadházy Ákos ismét berepült Hatvanpuszta fölé.","id":"20190919_Hadhazy_orban_hatvanpuszta_alcsutdoboz_epitkezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e17548dd-b1ab-467f-93cc-4c8f84ab2155&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be0511db-a86f-47a3-a331-9044e74a3aa4","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Hadhazy_orban_hatvanpuszta_alcsutdoboz_epitkezes","timestamp":"2019. szeptember. 19. 07:34","title":"Hadházy megnézte: szépen halad a munka az Orbán-család majorságán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ec4f6d6-2c8a-4137-994b-1f9db485490c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csütörtök délután az új csúcsmobil és az új okosóra mellett egy televíziót is bemutatott a Huawei, ami azonban szerintük jóval több egy \"egyszerű\" okostévénél.","shortLead":"Csütörtök délután az új csúcsmobil és az új okosóra mellett egy televíziót is bemutatott a Huawei, ami azonban...","id":"20190919_huawei_vision_okostelevizio_huawei_bemutato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ec4f6d6-2c8a-4137-994b-1f9db485490c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f40c5fa0-b6a0-4df4-957f-b80528cebba5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190919_huawei_vision_okostelevizio_huawei_bemutato","timestamp":"2019. szeptember. 19. 16:58","title":"Nem okostévé, hanem hatalmas mobil: itt a Huawei új eszköze, a Huawei Vision","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a67181f8-32c1-400c-88cb-33bbe3ca062e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Így már csak 19 demokrata párti politikus \"maradt\" versenyben az elnökjelöltségért.","shortLead":"Így már csak 19 demokrata párti politikus \"maradt\" versenyben az elnökjelöltségért.","id":"20190920_New_York_demokrata_polgarmestere_visszalepett_az_elnokjeloltsegert_folytatott_kuzdelembol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a67181f8-32c1-400c-88cb-33bbe3ca062e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d9c480-e700-4323-ad74-e268d112c174","keywords":null,"link":"/vilag/20190920_New_York_demokrata_polgarmestere_visszalepett_az_elnokjeloltsegert_folytatott_kuzdelembol","timestamp":"2019. szeptember. 20. 17:08","title":"New York demokrata polgármestere visszalépett az elnökjelöltségért folytatott küzdelemből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd1cc861-7178-47fb-b492-83e8822c5f52","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gazdasági és a szociális szempontok számítanak.","shortLead":"A gazdasági és a szociális szempontok számítanak.","id":"20190919_Kiderult_kinek_utalnak_haza_a_kivandorolt_magyarok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd1cc861-7178-47fb-b492-83e8822c5f52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ed9b6ff-5375-48f7-85b9-b2572542efea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190919_Kiderult_kinek_utalnak_haza_a_kivandorolt_magyarok","timestamp":"2019. szeptember. 19. 13:55","title":"Kiderült, kinek utalnak haza a kivándorolt magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendszerváltás kiemelkedő alakja, az SZDSZ egyik alapítója elmondta, szerinte mihez lehet kezdeni a kormány adta rezsiutalványokkal.","shortLead":"A rendszerváltás kiemelkedő alakja, az SZDSZ egyik alapítója elmondta, szerinte mihez lehet kezdeni a kormány adta...","id":"20190919_Koszeg_Ferenc_a_rezsiutalvanyrol_Csuszopenzt_elfogadni_viszolyogtato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c567075b-926d-480a-919e-2fe8e9520852","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Koszeg_Ferenc_a_rezsiutalvanyrol_Csuszopenzt_elfogadni_viszolyogtato","timestamp":"2019. szeptember. 19. 09:42","title":"Kőszeg Ferenc a rezsiutalványról: Csúszópénzt elfogadni viszolyogtató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3d5adb5-2c97-4c96-af43-e3bf33f98a56","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszú üzemidő és megnövelt hatótávolság jellemzi a Huawei új okosóráját, ami a víz alatt is képes pulzust mérni.","shortLead":"Hosszú üzemidő és megnövelt hatótávolság jellemzi a Huawei új okosóráját, ami a víz alatt is képes pulzust mérni.","id":"20190919_huawei_watch_gt_2_okosora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3d5adb5-2c97-4c96-af43-e3bf33f98a56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92d05bcb-0f3e-4737-868b-d406229742d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190919_huawei_watch_gt_2_okosora","timestamp":"2019. szeptember. 19. 16:23","title":"Nem álltak meg a telefonnál: megjött a Huawei új okosórája, a Watch GT 2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef46952-4300-429e-be7c-9c9cb5c277a8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"28,4 milliárd forintnyi kötvényt bocsátottak ki.","shortLead":"28,4 milliárd forintnyi kötvényt bocsátottak ki.","id":"20190920_Hatalmas_adossagba_verte_magat_a_MOL","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aef46952-4300-429e-be7c-9c9cb5c277a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51ddeffe-5cf9-4276-9bf7-f0a495208928","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190920_Hatalmas_adossagba_verte_magat_a_MOL","timestamp":"2019. szeptember. 20. 15:34","title":"Hatalmas adósságba verte magát a MOL","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]