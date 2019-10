Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"49d57df1-8093-499f-b7e7-fecd644e55a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hat nappal az önkormányzati választás előtt mind a négy jelöltjük visszalépett az egyéni választókerületi jelöltségtől.","shortLead":"Hat nappal az önkormányzati választás előtt mind a négy jelöltjük visszalépett az egyéni választókerületi jelöltségtől.","id":"20191008_gyor_jobbik_ellenzeki_osszefogas_onkormanyzati_valasztas_visszalepes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49d57df1-8093-499f-b7e7-fecd644e55a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef9a1a8d-8ab3-47ae-bdb6-2db487a8e8c6","keywords":null,"link":"/itthon/20191008_gyor_jobbik_ellenzeki_osszefogas_onkormanyzati_valasztas_visszalepes","timestamp":"2019. október. 08. 09:10","title":"Kiszáll a Jobbik a győri ellenzéki összefogásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f35bdbee-ae80-4df0-b6d6-105e04061023","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar piacon szokatlan újítással áll elő a K&H: a pénzintézet mobilbank alkalmazásából az ügyfelek más banknál vezetett számlájukat is elérhetik. Az uniós szabályozás hatására elinduló nyílt bankolás a pénzügyek eddiginél is kényelmesebb intézését jelentheti az ügyfeleknek.","shortLead":"A magyar piacon szokatlan újítással áll elő a K&H: a pénzintézet mobilbank alkalmazásából az ügyfelek más banknál...","id":"20191007_kh_bank_mobilbank_mas_bankszamlak_kezelese_nyilt_bankolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f35bdbee-ae80-4df0-b6d6-105e04061023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c0e7be9-c91b-4564-beee-3941cef4aa8f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191007_kh_bank_mobilbank_mas_bankszamlak_kezelese_nyilt_bankolas","timestamp":"2019. október. 07. 16:43","title":"A K&H újítása a többi bank ügyfeleit érinti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3d69999-c6f4-405e-8af7-52d165d97171","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Borkai elismerte, hogy ő van a felvételeken, de azt állítja, illegális szereket nem fogyasztott. Azt is mondta, nem lép vissza a jelöltségtől. ","shortLead":"Borkai elismerte, hogy ő van a felvételeken, de azt állítja, illegális szereket nem fogyasztott. Azt is mondta, nem lép...","id":"20191007_Megszolalt_Borkai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3d69999-c6f4-405e-8af7-52d165d97171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ada78d9-ff0b-4241-9736-da15b8846329","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_Megszolalt_Borkai","timestamp":"2019. október. 07. 14:59","title":"Megszólalt Borkai: Én vagyok a felvételeken, hibáztam és megbántam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"279b5349-acfb-4b31-baeb-e46959de9255","c_author":"Nagy Iván László","category":"360","description":"Mennyi igaz a „kimentem tanulni, most láttatok utoljára” című tündérmeséből? Bár a csapból is a fiatalok kivándorlása folyik, a kormánymédián kívül alig hallani arról, és ott is csak ritkán, hogy vannak, akik visszatérnek. Pedig többségüknek megfordult a fejében a hazaköltözés. Kudarc ez, vagy inkább hazahozzuk a tudást? Az álmok feladása vagy újratervezés?","shortLead":"Mennyi igaz a „kimentem tanulni, most láttatok utoljára” című tündérmeséből? Bár a csapból is a fiatalok kivándorlása...","id":"20191001_Haza_lehet_jonni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=279b5349-acfb-4b31-baeb-e46959de9255&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3ed08ce-cd34-4e89-a9c6-e0d855363dd9","keywords":null,"link":"/360/20191001_Haza_lehet_jonni","timestamp":"2019. október. 08. 10:30","title":"Szeretettel Nagy-Britanniából: Haza lehet jönni a külföldi tanulás után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85f723b7-84b8-4650-98d6-e1f46424b579","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez konkrétan az az autó, ami utolsóként hagyta el a jobb sorsra érdemes Saab-gyárat. ","shortLead":"Ez konkrétan az az autó, ami utolsóként hagyta el a jobb sorsra érdemes Saab-gyárat. ","id":"20191008_elado_a_legutolso_saab__egy_5_eves_de_vadonatuj_auto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85f723b7-84b8-4650-98d6-e1f46424b579&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7e84f8f-ddbf-4d81-9396-7a4085e8c904","keywords":null,"link":"/cegauto/20191008_elado_a_legutolso_saab__egy_5_eves_de_vadonatuj_auto","timestamp":"2019. október. 08. 13:21","title":"Eladó a legutolsó Saab – egy 5 éves, de vadonatúj autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db99059-e667-4ac1-a13d-3de0b340ac72","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szállingóznak a hírek a 6G-ről, azonban a témában talán leginkább otthon lévő Huawei vezére szerint egyelőre korai erről beszélni, ami persze nem jelenti azt, hogy vállalata ne lenne rajta a technológia fejlesztésén.","shortLead":"Szállingóznak a hírek a 6G-ről, azonban a témában talán leginkább otthon lévő Huawei vezére szerint egyelőre korai...","id":"20191007_6g_mobilhalozat_huawei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4db99059-e667-4ac1-a13d-3de0b340ac72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97db67f5-2eb8-4713-b4ff-a8dc4fef9c09","keywords":null,"link":"/tudomany/20191007_6g_mobilhalozat_huawei","timestamp":"2019. október. 07. 13:03","title":"A Huawei már a 6G-n töri a fejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a3f3843-0855-4fb7-b65c-85af91602ece","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csillagászati kutatásokért egy kanadai-amerikai és két svájci tudós, James Peebles kozmológus, Michel Mayor asztrofizikus és Didier Queloz csillagász kapja az idei fizikai Nobel-díjat a Svéd Királyi Tudományos Akadémia keddi stockholmi bejelentése szerint.","shortLead":"Csillagászati kutatásokért egy kanadai-amerikai és két svájci tudós, James Peebles kozmológus, Michel Mayor...","id":"20191008_fizikai_nobel_dij_univerzum_evolucio_csillagaszat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a3f3843-0855-4fb7-b65c-85af91602ece&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c179e41d-4551-43c3-941c-be8ebbf2fd87","keywords":null,"link":"/tudomany/20191008_fizikai_nobel_dij_univerzum_evolucio_csillagaszat","timestamp":"2019. október. 08. 12:10","title":"Az univerzum evolúcióját kutató tudósoké a fizikai Nobel-díj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b3bc751-761b-47e9-a671-b2b4ae4d2b77","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A The Szupergirls most sem talált legyőzőre.","shortLead":"A The Szupergirls most sem talált legyőzőre.","id":"20191007_akrobatikus_rocknroll_the_szupergirls_party_team","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b3bc751-761b-47e9-a671-b2b4ae4d2b77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9523d57-a72d-441a-a741-49ad76f176ec","keywords":null,"link":"/sport/20191007_akrobatikus_rocknroll_the_szupergirls_party_team","timestamp":"2019. október. 07. 21:32","title":"Akrobatikus rock'n'roll: magyar csapatok szereztek világbajnoki címet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]