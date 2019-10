Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7833e221-c6a4-46c9-97ff-b6860fdcfddc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A legjobb tíz közé csak egy vidéki gimnázium fért, a teljes, százas listán viszont csak az iskolák harmada fővárosi.","shortLead":"A legjobb tíz közé csak egy vidéki gimnázium fért, a teljes, százas listán viszont csak az iskolák harmada fővárosi.","id":"20191008_hvg_kozepiskolai_rangsor_2020_fazekas_radnoti_eduline","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7833e221-c6a4-46c9-97ff-b6860fdcfddc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d168c202-3d94-454c-9fb6-8fc4aba45b50","keywords":null,"link":"/kultura/20191008_hvg_kozepiskolai_rangsor_2020_fazekas_radnoti_eduline","timestamp":"2019. október. 08. 12:04","title":"Itt a HVG 2020-as középiskolai rangsora, újra a Fazekas vezeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f15568d2-e52f-4ca7-98cf-aba20b5661ec","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Óbuda önkormányzata 341,6 millió forinttal segítette ebben a ciklusban azokat a civil szervezeteket, amelyek támogatják Bús Balázs fideszes polgármester újraválasztási kampányát, írja a 24.hu.","shortLead":"Óbuda önkormányzata 341,6 millió forinttal segítette ebben a ciklusban azokat a civil szervezeteket, amelyek támogatják...","id":"20191007_Tobb_szazmillio_forintot_kaptak_az_obudai_civilek_hogy_tamogassak_Bus_Balazst","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f15568d2-e52f-4ca7-98cf-aba20b5661ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f39be79-730c-4c66-9063-a0ae8bce76e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191007_Tobb_szazmillio_forintot_kaptak_az_obudai_civilek_hogy_tamogassak_Bus_Balazst","timestamp":"2019. október. 07. 13:40","title":"Több százmillió forintot kaptak azok az óbudai civilek, akik most Bús Balázst támogatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"279b5349-acfb-4b31-baeb-e46959de9255","c_author":"Nagy Iván László","category":"360","description":"Mennyi igaz a „kimentem tanulni, most láttatok utoljára” című tündérmeséből? Bár a csapból is a fiatalok kivándorlása folyik, a kormánymédián kívül alig hallani arról, és ott is csak ritkán, hogy vannak, akik visszatérnek. Pedig többségüknek megfordult a fejében a hazaköltözés. Kudarc ez, vagy inkább hazahozzuk a tudást? Az álmok feladása vagy újratervezés?","shortLead":"Mennyi igaz a „kimentem tanulni, most láttatok utoljára” című tündérmeséből? Bár a csapból is a fiatalok kivándorlása...","id":"20191001_Haza_lehet_jonni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=279b5349-acfb-4b31-baeb-e46959de9255&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3ed08ce-cd34-4e89-a9c6-e0d855363dd9","keywords":null,"link":"/360/20191001_Haza_lehet_jonni","timestamp":"2019. október. 08. 10:30","title":"Szeretettel Nagy-Britanniából: Haza lehet jönni a külföldi tanulás után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b260ab99-7381-4576-98bb-5babeb1ca92c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy régi vágású új sportkocsi és egy kívül-belül hipermodern sportautó jár azoknak, akik kifizetik a komoly összeget.","shortLead":"Egy régi vágású új sportkocsi és egy kívül-belül hipermodern sportautó jár azoknak, akik kifizetik a komoly összeget.","id":"20191007_potom_23_milliard_forintert_parosaval_aruljak_ezeket_az_uj_aston_martinokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b260ab99-7381-4576-98bb-5babeb1ca92c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19700c51-3e1a-410d-90f4-49fc2131cecc","keywords":null,"link":"/cegauto/20191007_potom_23_milliard_forintert_parosaval_aruljak_ezeket_az_uj_aston_martinokat","timestamp":"2019. október. 07. 13:21","title":"Potom 2,3 milliárd forintért párosával árulják ezeket az új Aston Martinokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14a94f85-9399-4b39-b346-6121fd7553e1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BKV szerint romlik a közlekedéséi morál, ennek tudható be, hogy rekordot döntött a BKV-járművek idegen hibás baleseteinek száma.","shortLead":"A BKV szerint romlik a közlekedéséi morál, ennek tudható be, hogy rekordot döntött a BKV-járművek idegen hibás...","id":"20191008_Rekordot_dontott_a_BKVjarmuvek_idegen_hibas_baleseteinek_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14a94f85-9399-4b39-b346-6121fd7553e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91c63a24-c228-4e38-a125-a492fe5f5060","keywords":null,"link":"/cegauto/20191008_Rekordot_dontott_a_BKVjarmuvek_idegen_hibas_baleseteinek_szama","timestamp":"2019. október. 08. 10:18","title":"Minden nap 4 olyan BKV-s baleset történik, ahol nem a sofőr a hibás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88eacd39-f23c-41cd-8e0a-cc458537395a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tartósan nem befolyásolta a főpolgármesteri posztért folyó versenyt a Karácsony Gergely beszélgetéseiről készült hangfelvétel – állítja a Nézőpont Intézet kutatása, amelyet a Magyar Nemzet megbízásából készített. ","shortLead":"Tartósan nem befolyásolta a főpolgármesteri posztért folyó versenyt a Karácsony Gergely beszélgetéseiről készült...","id":"20191007_nezopont_intezet_tarlos_istvan_karacsony_gergely_fopolgarmester_valasztas_budapest_kutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88eacd39-f23c-41cd-8e0a-cc458537395a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1fb1e21-8a1f-4b18-b9dd-638b53806bbd","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_nezopont_intezet_tarlos_istvan_karacsony_gergely_fopolgarmester_valasztas_budapest_kutatas","timestamp":"2019. október. 07. 12:42","title":"Nézőpont: Tarlós vezet, de a célegyenesben éles küzdelem várható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55e3c635-bf99-45ad-a250-14052e5aa787","c_author":"Marabu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20191008_marabu_feknyuz_libben_a_fuggony","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55e3c635-bf99-45ad-a250-14052e5aa787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4067b519-46b7-49bd-84a0-9fceb0f71517","keywords":null,"link":"/elet/20191008_marabu_feknyuz_libben_a_fuggony","timestamp":"2019. október. 08. 14:10","title":"Marabu FékNyúz: Libben a függöny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00f66a39-c3ad-4ea8-bb04-2bc7af3e62e7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Mattel komolyan veszi a női szerepmodellek témát, 2019-ben Barbie ugyanis újabb karrierállomáshoz érkezett.","shortLead":"A Mattel komolyan veszi a női szerepmodellek témát, 2019-ben Barbie ugyanis újabb karrierállomáshoz érkezett.","id":"20191008_Barbie_birokent_folytatja_a_karrierjet_Barbie_baba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00f66a39-c3ad-4ea8-bb04-2bc7af3e62e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9b851c2-0895-4140-887b-c6129a8dbb42","keywords":null,"link":"/elet/20191008_Barbie_birokent_folytatja_a_karrierjet_Barbie_baba","timestamp":"2019. október. 08. 14:10","title":"Bíróként debütáló Barbie-babák ösztönöznék a kislányokat mások jogainak védelmére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]