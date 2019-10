Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Enviromental Insights Explorer segítségével egyelőre hat európai városban nézhetjük meg, mennyi szén-dioxiddal terhelik a környezetüket, és mennyivel lehetne ezt az értéket csökkenteni.","shortLead":"Az Enviromental Insights Explorer segítségével egyelőre hat európai városban nézhetjük meg, mennyi szén-dioxiddal...","id":"20191010_google_enviromental_insights_explorer_kornyezetvedelem_szen_dioxid_kibocsatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf983bc8-0686-4e63-8fe8-e1c572afc8da","keywords":null,"link":"/tudomany/20191010_google_enviromental_insights_explorer_kornyezetvedelem_szen_dioxid_kibocsatas","timestamp":"2019. október. 10. 18:03","title":"Európába is megérkezett a Google új térképe, amely segíthet csökkenteni a légszennyezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53c4650c-8692-4b86-98d1-b129a471549f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"Az elöregedés és a munkaerőhiány furcsa következménye.","shortLead":"Az elöregedés és a munkaerőhiány furcsa következménye.","id":"20191009_bevandorlas_irorszag_katolikus_egyhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53c4650c-8692-4b86-98d1-b129a471549f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"633fbaab-b492-43f8-a10f-ce90dbd30eaf","keywords":null,"link":"/vilag/20191009_bevandorlas_irorszag_katolikus_egyhaz","timestamp":"2019. október. 09. 18:08","title":"Bevándorló papok menthetik meg az ír katolikus egyházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"072a5f29-ac73-498b-a404-5d0705213e15","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Recep Tayyip Erdogan török elnök csütörtökön Ankarában azzal fenyegette meg az Európai Uniót, hogy 3,6 millió szíriai menekültet küld országából Európába, ha az EU megszállásnak minősíti a szerdán megkezdett török hadműveletet Északkelet-Szíriában.","shortLead":"Recep Tayyip Erdogan török elnök csütörtökön Ankarában azzal fenyegette meg az Európai Uniót, hogy 3,6 millió szíriai...","id":"20191010_Erdogan_tobb_millio_sziriai_menekult_Europaba_kuldesevel_fenyegeti_az_EUt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=072a5f29-ac73-498b-a404-5d0705213e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47176373-5a35-44a5-991b-7f190edce0d8","keywords":null,"link":"/vilag/20191010_Erdogan_tobb_millio_sziriai_menekult_Europaba_kuldesevel_fenyegeti_az_EUt","timestamp":"2019. október. 10. 16:12","title":"Erdogan több millió szíriai menekült Európába küldésével fenyegeti az EU-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed32b2ca-bae6-4971-8ebd-4bb1fba8bf89","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Megnéztük, mi valósult meg eddig a Modern Városok Programból Érden. Meglepődve tapasztaltuk, hogy átlagosan ötből három beruházáson Mészáros Lőrinc gyerekeinek cége, a Fejér-B.Á.L. Zrt. gazdagodott. ","shortLead":"Megnéztük, mi valósult meg eddig a Modern Városok Programból Érden. Meglepődve tapasztaltuk, hogy átlagosan ötből három...","id":"20191011_erd_modern_varosok_program","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed32b2ca-bae6-4971-8ebd-4bb1fba8bf89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95b24ca1-ba1b-4514-8f87-2b7c5908b30d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191011_erd_modern_varosok_program","timestamp":"2019. október. 11. 11:40","title":"Így vette be Érdet Mészáros Lőrinc és családja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e449c7b7-7c6b-453b-b768-cc0760b19fe2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szép lassan kivonul az Opus az Appeninnből.","shortLead":"Szép lassan kivonul az Opus az Appeninnből.","id":"20191010_Meszarosek_cegetol_vasarolt_Tiborczek_cege_nehany_millio_reszvenyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e449c7b7-7c6b-453b-b768-cc0760b19fe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61546a66-afe5-4c18-b2db-2a777f60beaa","keywords":null,"link":"/kkv/20191010_Meszarosek_cegetol_vasarolt_Tiborczek_cege_nehany_millio_reszvenyt","timestamp":"2019. október. 10. 19:10","title":"Mészárosék cégétől vásárolt Tiborczék cége néhány millió részvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce5131cb-687b-47de-8cf9-659dd59af0a1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Visszatérő – majdhogynem állandó – megrendelőként foglalkoztatja Győr önkormányzata azoknak a városi üzletembereknek a cégeit, akiket a polgármester állandó útitársaiként tüntet fel a Borkai-botrányt múlt héten kirobbantó blog. ","shortLead":"Visszatérő – majdhogynem állandó – megrendelőként foglalkoztatja Győr önkormányzata azoknak a városi üzletembereknek...","id":"20191010_Borkai_Zsolt_gyori_uzlet_es_utitarsai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce5131cb-687b-47de-8cf9-659dd59af0a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b5a8f37-ccc4-44e8-8705-6304e274be13","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191010_Borkai_Zsolt_gyori_uzlet_es_utitarsai","timestamp":"2019. október. 10. 14:00","title":"Milliárdos győri megbízásokban dúskálnak a Borkai Zsolttal hírbe hozott üzletemberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"807c2099-523a-4589-ba9b-3f718239be2c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A híd három autóra zuhant rá, a bennük ülőknek esélyük sem volt a menekülésre.","shortLead":"A híd három autóra zuhant rá, a bennük ülőknek esélyük sem volt a menekülésre.","id":"20191011_leszakadt_autopalyahid_kina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=807c2099-523a-4589-ba9b-3f718239be2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e5dd42f-bdd9-470c-91aa-5dbe67dbe912","keywords":null,"link":"/cegauto/20191011_leszakadt_autopalyahid_kina","timestamp":"2019. október. 11. 05:05","title":"Videóra vették, ahogy közlekedőkre omlik egy autópályahíd Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fbdb83b-9191-43ba-aa2c-1cae90e653bd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Párizsban ebédelt a francia államfővel a magyar miniszterelnök, aki azt is elmagyarázta az Elysée-palota udvarán, miért látja másképp a migrációs politikát. Közös sajtónyilatkozatukat azonban egy szokatlan dicsérettel kezdte Macron felé.","shortLead":"Párizsban ebédelt a francia államfővel a magyar miniszterelnök, aki azt is elmagyarázta az Elysée-palota udvarán, miért...","id":"20191011_Orban_Macronnak_Magyarorszag_egy_klimabajnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4fbdb83b-9191-43ba-aa2c-1cae90e653bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83a9cbe5-b740-45f5-806f-e3e2a41b9f42","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191011_Orban_Macronnak_Magyarorszag_egy_klimabajnok","timestamp":"2019. október. 11. 16:06","title":"Orbán Macronnak: Magyarország egy klímabajnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]