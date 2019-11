Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f872d28-0f54-49b1-a4c7-72a052a99921","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sir Lindsay Hoyle-t, a legnagyobb brit ellenzéki erő, a Munkáspárt eddigi képviselőjét választották a posztra.","shortLead":"Sir Lindsay Hoyle-t, a legnagyobb brit ellenzéki erő, a Munkáspárt eddigi képviselőjét választották a posztra.","id":"20191105_brit_parlament_alsohaz_hazelnok_lindsay_hoyle_john_bercow","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f872d28-0f54-49b1-a4c7-72a052a99921&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aa708b0-3bc3-4efa-94e7-1f6ddcd3e9ec","keywords":null,"link":"/vilag/20191105_brit_parlament_alsohaz_hazelnok_lindsay_hoyle_john_bercow","timestamp":"2019. november. 05. 08:38","title":"Új elnöke van a brit parlament alsóházának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6b49425-a45e-42be-bcd4-1f3c329d9e4a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyre fontosabb szerepet kapnak majd az elektromos kisáruszállítók, ha a városokban tényleg komolyan veszik, hogy fontos az alacsony légszennyezettség.","shortLead":"Egyre fontosabb szerepet kapnak majd az elektromos kisáruszállítók, ha a városokban tényleg komolyan veszik...","id":"20191105_opel_vivaro_elektromos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6b49425-a45e-42be-bcd4-1f3c329d9e4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2ace7a5-35b2-407a-afb9-2fbe504326c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20191105_opel_vivaro_elektromos","timestamp":"2019. november. 05. 14:20","title":"Az Opel is piacra dobja a maga elektromos furgonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a22ecd9-4746-4466-9225-13dec5463680","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Véget ér egy fejezet a Samsung történetében: végleg lefújják a saját processzormagok fejlesztését, december végével mindenkit elküldenek az egységtől.","shortLead":"Véget ér egy fejezet a Samsung történetében: végleg lefújják a saját processzormagok fejlesztését, december végével...","id":"20191105_samsung_cpu_processzormag_mongoose_arm","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a22ecd9-4746-4466-9225-13dec5463680&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"063ecc2d-d349-4d6b-8c65-b7774a90bb3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191105_samsung_cpu_processzormag_mongoose_arm","timestamp":"2019. november. 05. 16:03","title":"Fontos döntést hozott a Samsung, hatással lesz az új telefonjaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7191bef7-8dab-4be2-94de-9acde7fc31a1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Real Madridot az igazgatótanács alelnöke is képviseli a stadionavatón.","shortLead":"A Real Madridot az igazgatótanács alelnöke is képviseli a stadionavatón.","id":"20191105_puskas_ferenc_arena_nyitomeccs_real_madrid_uruguay","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7191bef7-8dab-4be2-94de-9acde7fc31a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be24a436-a690-422c-8761-721117f1af29","keywords":null,"link":"/sport/20191105_puskas_ferenc_arena_nyitomeccs_real_madrid_uruguay","timestamp":"2019. november. 05. 16:34","title":"Puskás Ferenc egykori csapattársa is ott lesz a Puskás Aréna megnyitóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ca28093-1d1c-44a6-b4c0-38874425b7a2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az igazgatóság elfogadta az E.ON vételi ajánlatát.","shortLead":"Az igazgatóság elfogadta az E.ON vételi ajánlatát.","id":"20191106_Leepitestol_tart_az_ElmuEMASZ_uzemi_tanacsa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ca28093-1d1c-44a6-b4c0-38874425b7a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb043ba8-84f3-49cb-b315-30070489520c","keywords":null,"link":"/kkv/20191106_Leepitestol_tart_az_ElmuEMASZ_uzemi_tanacsa","timestamp":"2019. november. 06. 21:05","title":"Leépítéstől tart az Elmű-ÉMÁSZ üzemi tanácsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"438d0691-1962-4ff9-8e2d-750d577d0ac2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tovább csúszik az Európai Bizottság megalakítása, bár állítólag már minden biztosjelölt megvan, a posztokat még korántsem lehet biztosra venni.","shortLead":"Tovább csúszik az Európai Bizottság megalakítása, bár állítólag már minden biztosjelölt megvan, a posztokat még...","id":"20191106_Ugy_nez_ki_Varhelyi_nem_kapja_meg_a_portfoliot_amit_Orban_kinezett_neki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=438d0691-1962-4ff9-8e2d-750d577d0ac2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"263d4088-4b70-45de-a3c9-2f6d0d02d22d","keywords":null,"link":"/vilag/20191106_Ugy_nez_ki_Varhelyi_nem_kapja_meg_a_portfoliot_amit_Orban_kinezett_neki","timestamp":"2019. november. 06. 09:12","title":"Egyre biztosabb, hogy Várhelyi nem kapja meg a portfóliót, amit Orbán kinézett neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c636d93-f5f9-466f-81eb-936b729a64eb","c_author":"HVG","category":"360","description":"Farkas Gyöngyi Megszállás vagy segítségnyújtás című könyvében Csehszlovákia 1968-as megszállásának magyarországi utóéletét dolgozta fel.","shortLead":"Farkas Gyöngyi Megszállás vagy segítségnyújtás című könyvében Csehszlovákia 1968-as megszállásának magyarországi...","id":"20191105_Farkas_Gyongyi_Megszallas_vagy_segitsegnyujtas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c636d93-f5f9-466f-81eb-936b729a64eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e20e940a-c79f-4241-8e6f-3d33e076cd80","keywords":null,"link":"/360/20191105_Farkas_Gyongyi_Megszallas_vagy_segitsegnyujtas","timestamp":"2019. november. 05. 12:30","title":"Amikor játék guminyomdával készült röplapokért börtön járt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5284d11e-196f-4ece-aa47-a44fa523dc19","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A szerdai játéknapon öt csapat is bejuthat a legjobb 16 közé a BL-ben. Kedden ez még senkinek sem sikerült, de a semleges nézőknek így sem lehetett okuk a panaszra.","shortLead":"A szerdai játéknapon öt csapat is bejuthat a legjobb 16 közé a BL-ben. Kedden ez még senkinek sem sikerült, de...","id":"20191106_Hatalmas_forditasok_es_golzapor_a_BLben_de_tovabbjutok_meg_nincsenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5284d11e-196f-4ece-aa47-a44fa523dc19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7757da55-4d28-4a07-afff-0c2bf48785ba","keywords":null,"link":"/sport/20191106_Hatalmas_forditasok_es_golzapor_a_BLben_de_tovabbjutok_meg_nincsenek","timestamp":"2019. november. 06. 06:02","title":"Hatalmas fordítások és gólzápor a BL-ben, de továbbjutók még nincsenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]