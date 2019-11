A BMW 3-as Touring olyan, mint a Levi’s 501-es farmer: egyre drágább, pedig nem is a legdivatosabb, viszont kényelmes és sehol nem ciki. A BMW kínálatának egyik meghatározó darabja régóta a hármas sorozat kombi változata - különösen dízelben. Kipróbáltuk.

A prémium gyártók különösen érzékenyek arra (is), hogy saját fajtanevet adjanak a kombi autóiknak, ezért aztán már-már tilos csak úgy "lekombizni" teremékeiket. Az Audi Avant típusának neve például vitán felül megkülönbözető értékkel bír, talán hozzá foghatóan ismert a BMW-nél a Touring elnevezés is. A Mercedes-Benznél T-modellnek hívják a kombikat, ezt a nevet viszont már nem feltétlen mindenki csapná le kapásból egy tévés vetélkedőn.

A most megújult 3-as Touring (!) nagyon fontos tagja a BMW 3-as sorozat palettájának, közel 2 millió darabot gyártottak már belőle 1987-es megjelenése óta. Van, ahol nem számít igazán menőnek a 3-as kombi BMW, ilyen például Anglia, de ha valaki "olaszból” hozza használtan a mifelénk is igen népszerű 3-as BMW-ket, ne lepődjünk meg, ha csak kombikat szállít, ugyanis itt a piaci részarányuk 75 százalékos a típuscsaládon belül.

A BMW 3-as mostani dizájnkódja a korábbi, a kétezres évek elejének hármasán, az E46-on alapszik. A "táskás szemű fényszórók” meghatározzák a kocsi elejét. A kombi vonalvezetése elég áramvonalas, még ha a 0,27-es légellenállási érték nem is számít kiemelkedőnek. Hátul a némileg szélesebbé vált hátsó szélvédőt lehet kiemelni, amelytől optikailag masszívabbnak tűnik az új Touring. Sokkal fontosabb részlet, hogy szériában jár már a LED-es fényszóró is a kocsihoz, de a lézeres technológiáért még vaskosan kell fizetni, más extrákkal összecsomagolva is 2 milliós extra a high-tech világítás.

© D.P.

A méretek viszonylag jelentősen változtak az elődmodellhez képest, mert 76 milliméterrel nagyobb lett a Touring hossza, már 4,71 méteres, szélesebb is lett 16 milliméterrel. Magassága viszont nagyjából hasonló, mint az elődé volt. Alapból 500 literes a csomagtere, amelynek plusz 5 litere maximum pár extra sört jelent pakolhatóság szempontjából. A csomagtér teljes kapacitása 1510 literes lehet. Fontos és jó, hogy a raktér nyílása 125 milliméterrel nagyobb lett, mint korábban volt.

Egy kombi esetében a variálhatóság különösen lényeges, érdemes is a legpraktikusabb 40:20:40 arányban dönthető hátsótámlás megoldást választani belőle. Érdekes újdonság a csúszásgátló sín a csomagtér padlózatán, amely miután bezártuk a csomagtér-ajtót, kiemelkedik és megfogja a kisebb csomagokat. Természetesen automatikus a csomagtérnyitó mechanizmus, amely láblengetésre is reagál. A csomagtérben található az a kezelőgomb is, amely a maga komótos módján motorosan nyitja a vonóhorgot a kocsi alá – 371 ezer forintos opcióként.

© D.P.

A tesztelésre kapott autó egyik legextrémebb részlete a kék bőrkárpit volt. Nem egy konzervatív választás. Az ülések persze BMW-sen komolyak, nagyon masszívnak érződnek. Teljesen digitális műszerfal. Ez a legfőbb újdonsága a kabintérnek, ami különben a tipikus bajor légkört sugározza: egyszerű, letisztult, sofőrorientált. Ezen nem is mennénk végig újra, a szedán bemutatóján már végigvettük.

A sofőr előtt 12,3 colos képernyő van, míg középen egy 10,25 colos panel – ez az úgynevezett Live Cockpit. Érdekesség, hogy már USB C-foglalatokkal rakták tele a kocsit, csak egy normál USB marad, talán biztonsági tartaléknak.

A 7. generációs iDrive rendszer már kiforrott, de például a műszerfal közepén lévő térképpel igazán nem tudtuk kitalálni, mit kezdjünk. Ahogy a BMW által néhány éve bevezetett gesztusvezérlé sem igazán áll kézre, bárt tény, hogy frissült, újabb mozdulatokat is felismer, például hüvelykujjunk jobbra mozgatásával zeneszámokat is váltogathatunk már.

Érdekes lesz majd az a fejlesztés is, amelyet egyelőre nálunk nem lehet használni jogi akadályok miatt, mégpedig hogy a kocsi kamera képeit elmentik egy szerveren. Előbb utóbb a biztosítók, ha érdekük úgy szolgálja, biztos kiharcolják, hogy lehessen ezt üzletileg is használni. Az autósok sem feltétlen járnak rosszul, ha a kamerafelvételek bizonyító ereje miatt, ezt beárazza nekik a biztosító az ajánlatába.

Régi jó dolog ez a sorhat

A tesztre kapott 330d xDrive a csúcsmodellnél csak egy durvább van, a benzines M340i, amely 374 lóerős, de az alapból 4 millióval többe is kerül. Persze a dízel sem egy szerény darab. Az M-pakettes csomaggal érkezett autó egy vérbeli rendes hathengeres BMW. A 3,0 literes dízellel közlekedni egészen fenséges – az autózás még pár évvel ezelőtt is követett értékei szerint, amikor a dízelautók voltak a királyok.

Akkortájt már a nagypresztízsű autókban sem számított már cikinek egy-egy dízel, mert nem feltétlen volt borzalmas hangjuk, de brutál erősek voltak és alig fogyasztottak 7-8 litert. Egyértelműen az elektromos és hibridautózás világa előtti korszak csúcstermékei.

© D.P.

Ebben az értelemben ez az új 3-as Touring még mindig etalon. A turbódízel motor és a 8-fokozatú váltó mára olyan összhangban van, hogy szinte nulláról húz az 580 Nm-es nyomatékkal és 265 lóerős teljesítménnyel az autó 4000-es fordulatnál lévő teljesítmény csúcsig és a közel 1700 kilogrammos teste ellenére agilis bármilyen sebességről is kell elgyorsulni. Persze már kell bele az AdBlue adalék. A párnapos teszt alapján a fogyasztása százon 7,3 liter volt, ami továbbra is lenyűgöző egy ilyen erős, dinamikus és összkerékhajtású autótól, amely még az 59 literes tankjával is elmegy 800 kilométert.

Az a fajta feszesség, ami az M Sport csomag egy centis ültetéséből fakad, itt a téli abroncs még ellensúlyozta is, kényelmes és zajtalan még a rosszabb állapotú mellékutakon is. Persze nincs az a precíz és jó futómű, amelyet a magyar utak ne viselnének meg hosszabb távon, de addig, egy olyan kifinomult és pontosan irányítható autót kapunk, amely a legtöbb ma már 300 lóerő környékén teljesítő élményautóval is felveszi a versenyt.

Árak, összegzés

Nyilván egy négyhengeres, 190 lóerős BMW 320d Touring is bőségesen elég mindenre, úgymond az a józan választás ebben a kategóriában. A hathengeres 330d elsősorban már nem a praktikumról szól, hanem a prémium fölényről, amellyel rendelkezik is.

A BMW 330d xDrive indulóára 15,7 millió forint, ehhez egy sima M Sport csomag azonnal hozzá is csapódott, 2,1 millió forint extra kiadásként. Igaz, ezen tényleg nem érdemes spórolni, talán ezt honorálja a legjobban az összes BMW-s extra közül a használt piac is. A panoráma üvegtető, vagy a 2,1 millióért belekerült innovációs csomag – melyben a gesztusvezérlés és a Head-Up kijelző is benne foglaltatik – már nem feltétlen tartja az árát. Így talán könnyebben értelmezhető, hogyan jön össze 10,7 millió forintnyi extra, amellyel számolva máris 26,2 millió forintra jön ki a végösszeg az általunk hajtott 330d esetében is.

