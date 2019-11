Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"00fd90eb-b52a-48b7-a635-acd753e1bccb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Továbbra is kritikus a helyzet Ausztria második legnagyobb tartományában, Stájerországban és Karintiában a rendkívüli időjárás, a havazás, illetve a nagymennyiségű eső miatt. Egy férfi életét vesztette, többen megsérültek a földcsuszamlások következtében és a lezúduló kőlavinától.","shortLead":"Továbbra is kritikus a helyzet Ausztria második legnagyobb tartományában, Stájerországban és Karintiában a rendkívüli...","id":"20191118_Havazas_kolavina_foldcsuszamlas__rajar_a_rud_Stajerorszagra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00fd90eb-b52a-48b7-a635-acd753e1bccb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a8bc316-1df7-4fb7-b442-3665c0806c06","keywords":null,"link":"/vilag/20191118_Havazas_kolavina_foldcsuszamlas__rajar_a_rud_Stajerorszagra","timestamp":"2019. november. 18. 21:07","title":"Havazás, kőlavina, földcsuszamlás - rájár a rúd Stájerországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20cf1e95-871d-4fcc-8a9d-ad35a7691489","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Senki nem sérült meg.","shortLead":"Senki nem sérült meg.","id":"20191119_Kisiklott_egy_Budapestre_tarto_vonat_mozdonya_Romaniaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20cf1e95-871d-4fcc-8a9d-ad35a7691489&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8577138-e1cf-4868-ac3d-ac98ea48b9bd","keywords":null,"link":"/vilag/20191119_Kisiklott_egy_Budapestre_tarto_vonat_mozdonya_Romaniaban","timestamp":"2019. november. 19. 16:52","title":"Kisiklott egy Budapestre tartó vonat mozdonya Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13edb8e7-c621-41ac-a0a8-bc27e3ea7245","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A különszámaival együtt csak nyolc alkalommal vehetik kézbe a Cosmo-lányok. ","shortLead":"A különszámaival együtt csak nyolc alkalommal vehetik kézbe a Cosmo-lányok. ","id":"20191118_Ritkabban_jelenik_meg_jovore_a_magyar_Cosmopolitan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13edb8e7-c621-41ac-a0a8-bc27e3ea7245&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94a23854-36c6-4d7c-b370-34cb42dcaea6","keywords":null,"link":"/kkv/20191118_Ritkabban_jelenik_meg_jovore_a_magyar_Cosmopolitan","timestamp":"2019. november. 18. 11:37","title":"Ritkábban jelenik meg jövőre a magyar Cosmopolitan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c5c810-bc94-4b68-afa7-90d2d133fd51","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Puskás Aréna nyitómeccsén nem ment flottul a VIP-szektor ellenőrzése.","shortLead":"A Puskás Aréna nyitómeccsén nem ment flottul a VIP-szektor ellenőrzése.","id":"20191118_Csodot_mondott_a_biztonsagi_szolgalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5c5c810-bc94-4b68-afa7-90d2d133fd51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1af63fe-e1ed-456b-9ccd-c61b29bd1f2b","keywords":null,"link":"/elet/20191118_Csodot_mondott_a_biztonsagi_szolgalat","timestamp":"2019. november. 18. 13:35","title":"3000 forintos jeggyel lógtak be szurkolók a Puskás VIP-páholyába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51b8e4fd-6f73-43e5-9ad2-256130550464","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Régi és új sértettségek, érdekek és törések jelentek meg az ellenzéki összefogás pártjai között az ellenzéki összefogás hatalomgyakorlásának terepén, az önkormányzatoknál. Az egyes helyi botrányok eltérő súlyúak, bizonyos kerületekben a Fidesz komoly pozíciókat tud nyerni általuk, de egyelőre úgy fest, az ellenzék tisztában van azzal, hogy nem teheti meg a Fidesznek azt a szívességet, hogy szétesik.\r

