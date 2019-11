Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bcc24c57-b595-40ff-9a84-35c4073d490f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A BKV azt mondja, hogy a 3-as metró rekonstrukciójának harmadik üteme már a felújított déli szakasz átadása előtt elkezdődik.","shortLead":"A BKV azt mondja, hogy a 3-as metró rekonstrukciójának harmadik üteme már a felújított déli szakasz átadása előtt...","id":"20191128_bkv_m3_as_metro_kozepso_szakas_felujitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bcc24c57-b595-40ff-9a84-35c4073d490f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e03e0f74-7ad0-40cf-ac4d-5c6285a815dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191128_bkv_m3_as_metro_kozepso_szakas_felujitas","timestamp":"2019. november. 28. 10:37","title":"Tavasszal indulhat az 3-as metró középső szakaszának a felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cb9c77a-7a10-46fb-af59-050515a21d4c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyerges Attila nem felejti el Hont Andrásnak, hogy a legnépszerűbb dalukat giccses szarnak nevezte.","shortLead":"Nyerges Attila nem felejti el Hont Andrásnak, hogy a legnépszerűbb dalukat giccses szarnak nevezte.","id":"20191128_Lehulyegyerekezte_az_Ismeros_Arcok_enekese_a_hvghu_ujsagirojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5cb9c77a-7a10-46fb-af59-050515a21d4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82d1b425-d60f-4053-88a5-1161103b6b7f","keywords":null,"link":"/elet/20191128_Lehulyegyerekezte_az_Ismeros_Arcok_enekese_a_hvghu_ujsagirojat","timestamp":"2019. november. 28. 12:28","title":"Lehülyegyerekezte az Ismerős Arcok énekese a hvg.hu újságíróját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36749418-c3e5-4869-a698-2263563ce349","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Örkény élén marad Mácsai Pál, a Budapest Bábszínház éléről távozik Meczner János. ","shortLead":"Az Örkény élén marad Mácsai Pál, a Budapest Bábszínház éléről távozik Meczner János. ","id":"20191127_Kiderult_kik_vezethetik_tovabb_az_Orkeny_a_Kolibri_es_a_Babszinhazat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36749418-c3e5-4869-a698-2263563ce349&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e8b7697-fa06-409c-bd80-80d39306769f","keywords":null,"link":"/kultura/20191127_Kiderult_kik_vezethetik_tovabb_az_Orkeny_a_Kolibri_es_a_Babszinhazat","timestamp":"2019. november. 27. 15:38","title":"Kiderült, kik vezethetik tovább az Örkényt, a Kolibrit és a Bábszínházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3363978b-586b-4941-a9b8-eef5ecd1573b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely főpolgármesteri kampányában azt ígérte, nem épül addig újabb stadion Budapesten, amíg nincsen minden kerületben CT-vagy MRI-központ. ","shortLead":"Karácsony Gergely főpolgármesteri kampányában azt ígérte, nem épül addig újabb stadion Budapesten, amíg nincsen minden...","id":"20191127_Most_eldol_epule_atletikai_stadion_Budapesten__eloben_a_fovarosi_kozgyulesrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3363978b-586b-4941-a9b8-eef5ecd1573b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f435622-857d-4628-b579-4533776689b8","keywords":null,"link":"/itthon/20191127_Most_eldol_epule_atletikai_stadion_Budapesten__eloben_a_fovarosi_kozgyulesrol","timestamp":"2019. november. 27. 09:30","title":"Megszavazták az új parkolási rendeletet és az atlétikai vébét - élőben a Fővárosi Közgyűlésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57bdda1f-2b5e-4f01-8599-e5c676dca7bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus szerint a beruházások lendítenek egy város életén, de a nyolcvanezer forintból élő nyugdíjas hétköznapjait nem változtatják meg. Lázár a makói testületi ülésen arról is beszélt, a legfontosabb, hogy egy település gazdaságilag stabil legyen, a többi csak politikai lökdösődés.","shortLead":"A politikus szerint a beruházások lendítenek egy város életén, de a nyolcvanezer forintból élő nyugdíjas hétköznapjait...","id":"20191127_lazar_janos_mako_ules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57bdda1f-2b5e-4f01-8599-e5c676dca7bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5572fa9d-acf4-4565-9c17-3255a97020cc","keywords":null,"link":"/itthon/20191127_lazar_janos_mako_ules","timestamp":"2019. november. 27. 19:45","title":"Lázár János: Magyarország jól teljesít, de nem mindenkinek egyformán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b12f41e-dfcb-4498-9911-355653624df0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A változások kívülről nem igazán fedezhetők fel, inkább belül kell keresni őket.","shortLead":"A változások kívülről nem igazán fedezhetők fel, inkább belül kell keresni őket.","id":"20191127_orosz_rancfelvarras_felfrissitettek_a_lada_vestat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b12f41e-dfcb-4498-9911-355653624df0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14947c36-b787-4208-aeca-61cac41be67e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191127_orosz_rancfelvarras_felfrissitettek_a_lada_vestat","timestamp":"2019. november. 27. 07:59","title":"Orosz ráncfelvarrás: felfrissítették a Lada Vestát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16b9b6a4-fdf8-483f-ba2d-45e5559ef0b0","c_author":"HVG","category":"360","description":"A hódmezővásárhelyi képviselő-testület immár ellenzéki többsége három olyan üzletembert választott be a városi vagyonkezelő vezetőségébe, aki a polgármester támogatói köréből került ki.","shortLead":"A hódmezővásárhelyi képviselő-testület immár ellenzéki többsége három olyan üzletembert választott be a városi...","id":"201948_hodmezovasarhelyi_vagyonkezelo_beultek_markizay_emberei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16b9b6a4-fdf8-483f-ba2d-45e5559ef0b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"665a1e0a-86cc-4f7b-bd25-b8ce89016679","keywords":null,"link":"/360/201948_hodmezovasarhelyi_vagyonkezelo_beultek_markizay_emberei","timestamp":"2019. november. 28. 12:00","title":"Márki-Zay újabb önkormányzati cégnél vette át a hatalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"865ca9ea-297a-4e32-90d7-e03b07b53c34","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"4.7 literes V8-as Maserati motor van benne, ami 450 lóerős.","shortLead":"4.7 literes V8-as Maserati motor van benne, ami 450 lóerős.","id":"20191127_Szuper_exkluziv_Alfa_Romeo_Disco_Volante","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=865ca9ea-297a-4e32-90d7-e03b07b53c34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f93aa088-013d-44af-b7ad-6a0be523bb7e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191127_Szuper_exkluziv_Alfa_Romeo_Disco_Volante","timestamp":"2019. november. 27. 11:12","title":"Kötelező videózni, ha felbukkan egy ilyen szuper exkluzív Alfa Romeo Disco Volante","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]