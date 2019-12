Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a3367022-9f0b-40cb-ba6d-9ba07be0bd4c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Még a környező utcákat is lezárták, aztán kiderült, hogy csak félreértés volt.","shortLead":"Még a környező utcákat is lezárták, aztán kiderült, hogy csak félreértés volt.","id":"20191201_Emberi_vizelet_miatt_kellett_kiuriteni_egy_mozit_Washington_allamban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3367022-9f0b-40cb-ba6d-9ba07be0bd4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"925ca476-6c1a-45e3-9ca6-2853367858dc","keywords":null,"link":"/kultura/20191201_Emberi_vizelet_miatt_kellett_kiuriteni_egy_mozit_Washington_allamban","timestamp":"2019. december. 01. 14:05","title":"Emberi vizelet miatt kellett kiüríteni egy mozit Washington államban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6cb5e77-2535-42ec-870b-3294e4a7651d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bármikor van pár szabad perce, és szórakozna egy kicsit, ezt a biliárdos játékot érdemes elindítania, hiszen nagyon gyorsan lehet vele haladni.



","shortLead":"Bármikor van pár szabad perce, és szórakozna egy kicsit, ezt a biliárdos játékot érdemes elindítania, hiszen nagyon...","id":"20191201_biliard_jatek_pocket_pool","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6cb5e77-2535-42ec-870b-3294e4a7651d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3df693c4-c4d5-4f3e-b463-d13a42f52e73","keywords":null,"link":"/tudomany/20191201_biliard_jatek_pocket_pool","timestamp":"2019. december. 01. 18:03","title":"Ha csak 4-5 szabad perce van, ezt a mobilos játékot vegye elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7ed63d3-3389-4200-8cf3-8165643cd3ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Havi egymillió darab helyett kétmilliót gyárttatna az Apple legújabb vezeték nélküli füleséből, akkora iránta az érdeklődés.","shortLead":"Havi egymillió darab helyett kétmilliót gyárttatna az Apple legújabb vezeték nélküli füleséből, akkora iránta...","id":"20191202_apple_airpods_pro_vezetek_nelkuli_fulhallgato_havi_termeles_duplazasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7ed63d3-3389-4200-8cf3-8165643cd3ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31f28835-4f1d-45a4-95d3-70434b0e5996","keywords":null,"link":"/tudomany/20191202_apple_airpods_pro_vezetek_nelkuli_fulhallgato_havi_termeles_duplazasa","timestamp":"2019. december. 02. 13:03","title":"Olyan sokan veszik az az Apple fülhallgatóját, hogy duplázni kell a termelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c118812b-d09e-4921-8f7b-616be59347a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autószállító tréler a Nagyszőlős utcai felüljáróról esett a Budaörsi útra.","shortLead":"Az autószállító tréler a Nagyszőlős utcai felüljáróról esett a Budaörsi útra.","id":"20191202_baleset_teherauto_budaorsi_ut_petofi_laktanya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c118812b-d09e-4921-8f7b-616be59347a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1e80745-7b17-4673-bb67-15fc74f100d4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191202_baleset_teherauto_budaorsi_ut_petofi_laktanya","timestamp":"2019. december. 02. 16:11","title":"Teherautó zuhant a Petőfi-laktanya elé, beállt Dél-Buda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7223ab4a-186b-4507-a265-86d9f61608af","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több összecsapás is történt a rendőrök és a kormányellenes tüntetők között az éjszakába nyúló hongkongi megmozdulásokon, miután közel két hét viszonylagos nyugalmat követően vasárnap újra tízezrek vonultak utcára - olvasható a South China Morning Post (SCMP) című hongkongi lap internetes oldalán.","shortLead":"Több összecsapás is történt a rendőrök és a kormányellenes tüntetők között az éjszakába nyúló hongkongi...","id":"20191202_Tizezrek_vonultak_az_utcara_Hongkongban_osszecsaptak_a_tuntetok_a_rendorokkel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7223ab4a-186b-4507-a265-86d9f61608af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32638866-dbee-49cf-a2c3-3239f159310c","keywords":null,"link":"/vilag/20191202_Tizezrek_vonultak_az_utcara_Hongkongban_osszecsaptak_a_tuntetok_a_rendorokkel","timestamp":"2019. december. 02. 05:43","title":"Tízezrek vonultak az utcára Hongkongban, összecsaptak a tüntetők a rendőrökkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3956c409-de9f-4198-9323-645fca7aeb64","c_author":"Dobos Emese","category":"kkv","description":"Nagy-Britannia napokig csócsálta a hírt, hogy Meghan Markle angol hercegné 600 ezer forintos Stella McCartney-kabátja a berettyóújfalui Beriv üzemében készült, ahol a dolgozók ezer forintot keresnek óránként. Azt hihetnénk, hogy ilyen történeteket csak Ázsiából hallani, pedig felénk is mindennapos, hogy a luxuskategóriájú termékek olyan varrónők kezei közül kerülnek ki, akik még a minimálbért sem keresik meg.","shortLead":"Nagy-Britannia napokig csócsálta a hírt, hogy Meghan Markle angol hercegné 600 ezer forintos Stella McCartney-kabátja...","id":"20191202_stella_meccartney_varroda_ruhaipar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3956c409-de9f-4198-9323-645fca7aeb64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a7c6214-c6cf-4a94-b812-7bec94a37ba3","keywords":null,"link":"/kkv/20191202_stella_meccartney_varroda_ruhaipar","timestamp":"2019. december. 02. 17:10","title":"A félmilliós luxusruhákat készítő magyarok sokszor a minimálbért sem kapják meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d66a140a-b39c-46a9-86fa-b2547a881b44","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rosszul látja, aki szerint a klímaváltozás nem az egész bolygót fenyegető jelenség – ez is elhangzott az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményének hétfőn kezdődött ülése előtt.","shortLead":"Rosszul látja, aki szerint a klímaváltozás nem az egész bolygót fenyegető jelenség – ez is elhangzott az ENSZ...","id":"20191202_klimavaltozas_ensz_fotitkar_antonio_gueterres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d66a140a-b39c-46a9-86fa-b2547a881b44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8afdacd9-7b21-47ee-b84b-1813e97d9b46","keywords":null,"link":"/tudomany/20191202_klimavaltozas_ensz_fotitkar_antonio_gueterres","timestamp":"2019. december. 02. 14:03","title":"A klímaváltozás már itt van, és gyilkol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21f18298-b104-48be-89cd-316e51c915d8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az EP már egy évvel ezelőtt is azt állapította meg, hogy az ország igazságszolgáltatása komoly aggodalomra adhat okot.","shortLead":"Az EP már egy évvel ezelőtt is azt állapította meg, hogy az ország igazságszolgáltatása komoly aggodalomra adhat okot.","id":"20191202_Maltai_ujsagirogyilkossag_Jogallamisagi_vizsgalatot_inditott_az_Europai_Parlament","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21f18298-b104-48be-89cd-316e51c915d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb42e779-f13b-4569-afd6-af9567d4b1d8","keywords":null,"link":"/vilag/20191202_Maltai_ujsagirogyilkossag_Jogallamisagi_vizsgalatot_inditott_az_Europai_Parlament","timestamp":"2019. december. 02. 18:56","title":"Máltai újságíró-gyilkosság: EU-s tényfeltáró csoport érkezik az országba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]