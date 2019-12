Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f550278-0ea0-4276-862c-ebdf42baa464","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt az újabb bizonyíték arra, hogy Elon Musk sokkoló formatervű pickupja sokkal több egy egyszerű koncepciónál.","shortLead":"Itt az újabb bizonyíték arra, hogy Elon Musk sokkoló formatervű pickupja sokkal több egy egyszerű koncepciónál.","id":"20191209_az_ejszakai_autopalyan_bukkant_fel_a_tesla_cybertruck__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f550278-0ea0-4276-862c-ebdf42baa464&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cc54779-077d-40d4-94e8-57a3ec137821","keywords":null,"link":"/cegauto/20191209_az_ejszakai_autopalyan_bukkant_fel_a_tesla_cybertruck__video","timestamp":"2019. december. 09. 11:21","title":"Az éjszakai autópályán bukkant fel a Tesla Cybertruck – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebe47e39-af04-43e6-bc61-5c4968ee282e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kocsi egyik utasa halt meg. ","shortLead":"A kocsi egyik utasa halt meg. ","id":"20191208_Halalos_baleset_Szollosgyorokon_arokba_csapodott_es_felborult_egy_auto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebe47e39-af04-43e6-bc61-5c4968ee282e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be2b3731-039f-4b02-bfe1-ccec429c5bd6","keywords":null,"link":"/itthon/20191208_Halalos_baleset_Szollosgyorokon_arokba_csapodott_es_felborult_egy_auto","timestamp":"2019. december. 08. 14:35","title":"Halálos baleset Szőllősgyörökön: árokba csapódott és felborult egy autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2814058c-0001-4fa2-b8ea-2fab917d4972","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A szombati után a vasárnapi 500 méteres versenyt is megnyerte Liu Shaolin Sándor a rövidpályás gyorskorcsolyázók világkupa-sorozatának sanghaji állomásán, míg öccse, Liu Shaoang ezúttal 1000 méteren szerzett ezüstérmet, ahogy az olimpiai és Európa-bajnok férfi váltó is második lett.","shortLead":"A szombati után a vasárnapi 500 méteres versenyt is megnyerte Liu Shaolin Sándor a rövidpályás gyorskorcsolyázók...","id":"20191208_Liu_Shaolin_duplazott_500_meteren_a_gyorskorcsolya_vilagkupaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2814058c-0001-4fa2-b8ea-2fab917d4972&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"442d2fa5-88ce-4127-8a4f-df3edb1ca7dc","keywords":null,"link":"/sport/20191208_Liu_Shaolin_duplazott_500_meteren_a_gyorskorcsolya_vilagkupaban","timestamp":"2019. december. 08. 11:29","title":"Liu Shaolin duplázott 500 méteren a gyorskorcsolya világkupában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdcdc224-8543-4731-9da9-2b7f964f1d52","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az USA és a tagországok közötti elhúzódó viták megbénították a WTO egyik legfőbb testületét.","shortLead":"Az USA és a tagországok közötti elhúzódó viták megbénították a WTO egyik legfőbb testületét.","id":"20191209_Trump_haborui_betettek_a_Kereskedelmi_Vilagszovetsegnek_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fdcdc224-8543-4731-9da9-2b7f964f1d52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa6709d2-880d-4827-9ad5-8f633dd2b518","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191209_Trump_haborui_betettek_a_Kereskedelmi_Vilagszovetsegnek_is","timestamp":"2019. december. 09. 15:35","title":"Trump háborúi betettek a Kereskedelmi Világszervezetnek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f888e16-7768-4513-b5a7-c870661fc470","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig soha nem látott szögből vizsgálta a Nap plazmakilövelléseit egy nemzetközi kutatócsoport, melyben magyar tudós is dolgozott. Az úttörőnek számító távcsöves megfigyelés során a kutatók arra keresték a választ, hogy mi okozza a Nap koronájához köthető hőmérsékletemelkedést.","shortLead":"Eddig soha nem látott szögből vizsgálta a Nap plazmakilövelléseit egy nemzetközi kutatócsoport, melyben magyar tudós is...","id":"20191209_nap_plazmakilovellesei_tavcsoves_megfigyeles_elte_erdelyi_robert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f888e16-7768-4513-b5a7-c870661fc470&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f515f4c-80cc-4c19-9454-6994198b8167","keywords":null,"link":"/tudomany/20191209_nap_plazmakilovellesei_tavcsoves_megfigyeles_elte_erdelyi_robert","timestamp":"2019. december. 09. 00:03","title":"Olyat láttak a tudósok a Napon, amit korábban még senki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1438863d-7a2b-4e82-912c-44e098e84146","c_author":"Farkas Károly","category":"gazdasag","description":"Hiába vállalták a nyugat-balkáni országok a régi erőművek felújítását, illetve leszerelését, ahelyett, hogy csökkent volna, még nőtt is a térség szénerőműveinek károsanyag-kibocsátása - derült ki egy ma napvilágot látott jelentésből. A tizenkét éves felkészülési periódust ellazsálták, sok helyütt neki sem láttak a szükséges felújításoknak, vagy gyanús cégek jelentek meg a közbeszerzések körül. ","shortLead":"Hiába vállalták a nyugat-balkáni országok a régi erőművek felújítását, illetve leszerelését, ahelyett, hogy csökkent...","id":"20191210_balkan_szeneromu_eu_finanszirozas_kornyezetszennyezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1438863d-7a2b-4e82-912c-44e098e84146&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88005a33-3bca-494a-b4df-0298b45332fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191210_balkan_szeneromu_eu_finanszirozas_kornyezetszennyezes","timestamp":"2019. december. 10. 05:39","title":"Valami bűzlik a Balkánon – és ennek a magyarok is megfizetik az árát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93e45688-fb01-4f93-852e-0d9676424c2d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2016 és 2020 között csaknem megfeleződött a közmunkaprogramra szánt összeg.","shortLead":"2016 és 2020 között csaknem megfeleződött a közmunkaprogramra szánt összeg.","id":"20191210_Nepszava_100_ezer_kozmunkas_munkaja_szunhet_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93e45688-fb01-4f93-852e-0d9676424c2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"339c761a-fd49-4696-981e-1b3be3228ef5","keywords":null,"link":"/itthon/20191210_Nepszava_100_ezer_kozmunkas_munkaja_szunhet_meg","timestamp":"2019. december. 10. 07:08","title":"Népszava: 100 ezer közmunkás munkája szűnhet meg négy év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5950db7d-ada1-4752-9dcc-ad6c2979e6a9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A támadás reggel 7 óra körül történt, a kórházat evakuálták. Az elkövetőt még keresik. ","shortLead":"A támadás reggel 7 óra körül történt, a kórházat evakuálták. Az elkövetőt még keresik. ","id":"20191210_amokfuto_lovoldozes_ostrava_korhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5950db7d-ada1-4752-9dcc-ad6c2979e6a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12b547ae-6ab3-469c-b12e-5ae674f3f8bc","keywords":null,"link":"/vilag/20191210_amokfuto_lovoldozes_ostrava_korhaz","timestamp":"2019. december. 10. 09:18","title":"Ámokfutó lövöldözött egy cseh kórházban, négy halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]