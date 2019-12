Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"83fa8244-78df-4032-99d2-2e873875dd52","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A szaúd-arábiai Rijádban 3-1-re győzte le a Juventust.","shortLead":"A szaúd-arábiai Rijádban 3-1-re győzte le a Juventust.","id":"20191222_A_Lazio_nyerte_az_Olasz_Szuperkupat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83fa8244-78df-4032-99d2-2e873875dd52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"796f105b-e27c-4a07-9f72-54bebae13f51","keywords":null,"link":"/sport/20191222_A_Lazio_nyerte_az_Olasz_Szuperkupat","timestamp":"2019. december. 22. 20:12","title":"A Lazio nyerte az Olasz Szuperkupát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec4eb640-1ba5-40c3-b019-9167ecc32330","c_author":"HVG","category":"360","description":"Legendás tévés, költő és olimpiai bajnok is meghalt ebben az évben. Velük lett kevesebb a világ 2019-ben.","shortLead":"Legendás tévés, költő és olimpiai bajnok is meghalt ebben az évben. Velük lett kevesebb a világ 2019-ben.","id":"201951_elhunytak_2019ben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec4eb640-1ba5-40c3-b019-9167ecc32330&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e0522e5-90e4-4081-a814-aec4c0f11a5c","keywords":null,"link":"/360/201951_elhunytak_2019ben","timestamp":"2019. december. 23. 13:00","title":"Idén elment Andy Vajna, Konrád György és Vekerdy Tamás - ők hunytak el 2019-ben Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686d16a8-9065-4fed-ba2d-fefba0c1112b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az öt horvát állampolgárból álló banda farzsebben tartott mobilokra és pénztárcákra ment.","shortLead":"Az öt horvát állampolgárból álló banda farzsebben tartott mobilokra és pénztárcákra ment.","id":"20191223_kulfoldi_zsebtolvaj_budapest_karacsonyi_vasar_vorosmarty_ter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=686d16a8-9065-4fed-ba2d-fefba0c1112b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5397aba7-4db1-489b-b10c-c73fd9d2c468","keywords":null,"link":"/itthon/20191223_kulfoldi_zsebtolvaj_budapest_karacsonyi_vasar_vorosmarty_ter","timestamp":"2019. december. 23. 14:32","title":"Külföldi zsebtolvajokat fogtak el a budapesti karácsonyi vásárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f26711c-d890-40e3-9dfb-329efff0208c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Háromszor voltak már döntősök a Vörösök, de csak most jött össze a győzelem. ","shortLead":"Háromszor voltak már döntősök a Vörösök, de csak most jött össze a győzelem. ","id":"20191221_Megnyerte_a_Klubvilagbajnoksagot_a_Liverpool","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f26711c-d890-40e3-9dfb-329efff0208c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aa0b692-b286-47e2-b7b9-674c63116ac1","keywords":null,"link":"/sport/20191221_Megnyerte_a_Klubvilagbajnoksagot_a_Liverpool","timestamp":"2019. december. 21. 21:29","title":"Megnyerte a Klubvilágbajnokságot a Liverpool","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"393d5f08-787a-4644-b9f4-2f4f82c0cc20","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az alig 200 ezer lakosú Szamoa szigetén már 79 ember halt meg kanyaróban a járvány októberi kitörése óta - jelentették be a helyi hatóságok vasárnap.","shortLead":"Az alig 200 ezer lakosú Szamoa szigetén már 79 ember halt meg kanyaróban a járvány októberi kitörése óta - jelentették...","id":"20191222_Tovabb_szedi_aldozatait_Szamoan_a_kanyaro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=393d5f08-787a-4644-b9f4-2f4f82c0cc20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92b5deb4-bb25-413a-8aa7-f2c6622dfbb1","keywords":null,"link":"/vilag/20191222_Tovabb_szedi_aldozatait_Szamoan_a_kanyaro","timestamp":"2019. december. 22. 11:13","title":"Tovább szedi áldozatait Szamoán a kanyaró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1b4c687-668c-4e8b-87cd-f6039ead9a6e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Aláírta Áder János a tb-törvényt; Mészáros Lőrinc elmondta, hogy soha nem volt üzleti kapcsolata Orbán Viktorral, Csányi Sándor pedig azt, hogy rosszul értelmeztük az oligarcha szót; végre megszavazták a Brexit-megállapodást. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Aláírta Áder János a tb-törvényt; Mészáros Lőrinc elmondta, hogy soha nem volt üzleti kapcsolata Orbán Viktorral...","id":"20191222_Es_akkor_tb_torveny_egeszsegugy_csanyi_oligarcha_meszaros_karacsony_konyv_budapest_simonka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1b4c687-668c-4e8b-87cd-f6039ead9a6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57cc6472-908b-4d37-9055-6d2d9050cfda","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191222_Es_akkor_tb_torveny_egeszsegugy_csanyi_oligarcha_meszaros_karacsony_konyv_budapest_simonka","timestamp":"2019. december. 22. 07:00","title":"És akkor megtudtuk, hogy Magyarországon nincsenek oligarchák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9d6abce-d455-4cc3-9cda-57dbeb7b0b25","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Két újabb epizód készül a sorozathoz.","shortLead":"Két újabb epizód készül a sorozathoz.","id":"20191223_Tom_Cruise_nem_all_le_jon_az_uj_Mission_Impossible","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9d6abce-d455-4cc3-9cda-57dbeb7b0b25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f522b03-80d2-46cf-8678-828b52b3ef95","keywords":null,"link":"/kultura/20191223_Tom_Cruise_nem_all_le_jon_az_uj_Mission_Impossible","timestamp":"2019. december. 23. 11:13","title":"Tom Cruise nem áll le, jön az új Mission: Impossible","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c70e9d9b-3c50-422c-87d4-9c7845cb99fa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Majdnem kétezer denevér tanyázott egy lvivi lakás teraszán.","shortLead":"Majdnem kétezer denevér tanyázott egy lvivi lakás teraszán.","id":"20191222_1700_denevert_talalt_az_erkelyen_egy_ukran_lakos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c70e9d9b-3c50-422c-87d4-9c7845cb99fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a0021e6-d6f6-41c5-819c-dadf826880b8","keywords":null,"link":"/elet/20191222_1700_denevert_talalt_az_erkelyen_egy_ukran_lakos","timestamp":"2019. december. 22. 14:12","title":"1700 denevért talált az erkélyén egy ukrán lakos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]