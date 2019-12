Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"505a9100-6f36-4773-9813-d4c68f7c366b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igen komoly futásteljesítményről beszélünk, melynél többel csak egyetlen másik autó, egy Volvo büszkélkedhet.","shortLead":"Igen komoly futásteljesítményről beszélünk, melynél többel csak egyetlen másik autó, egy Volvo büszkélkedhet.","id":"20191230_46_millio_kilometer_ment_bele_ebbe_az_oreg_allolampas_mercibe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=505a9100-6f36-4773-9813-d4c68f7c366b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02b20e0d-eba9-4f45-8699-3b61f28bf645","keywords":null,"link":"/cegauto/20191230_46_millio_kilometer_ment_bele_ebbe_az_oreg_allolampas_mercibe","timestamp":"2019. december. 30. 06:41","title":"4,6 millió kilométer ment bele ebbe az öreg állólámpás Mercibe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c56993b0-caf7-458d-9cfe-26dce9782129","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Egészen elképesztő sporteredményekkel volt tele ez az év. Milák Kristóf az amerikai úszólegenda, Michael Phelps világcsúcsát adta át a múltnak. A Győr női kézilabdacsapata vesztes meccs nélkül győzött a bajnokságban és a Bajnokok Ligáját is így hozta le. A Juventus sorozatban nyolcadszor nyerte meg a Serie A-t. Az amerikaifocista Tom Brady hatszoros Super Bowl-győztes, a tornász Simone Biles huszonkét évesen 19-szeres világbajnok lett... valamennyi csúcs döbbenetes elkötelezettségről, alázatról és küzdeni tudásról árulkodik. Akadt azonban három, még ezeknél is őrültebb rekord, teljesítőik lettek nálunk az év sportemberei.","shortLead":"Egészen elképesztő sporteredményekkel volt tele ez az év. Milák Kristóf az amerikai úszólegenda, Michael Phelps...","id":"20191228_ev_embere__sportolok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c56993b0-caf7-458d-9cfe-26dce9782129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"352b42dc-1df8-4152-8794-016fdb144343","keywords":null,"link":"/sport/20191228_ev_embere__sportolok","timestamp":"2019. december. 28. 17:00","title":"Sportolók, akik idén történelmet írtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a67f2577-7350-40f4-984f-cc98906bb214","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Havazás továbbra sem lesz, sőt.","shortLead":"Havazás továbbra sem lesz, sőt.","id":"20191229_Fagyokkal_bucsuzik_2019_aztan_jon_az_enyhules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a67f2577-7350-40f4-984f-cc98906bb214&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4531256d-50be-4aec-b298-747851a2e8d6","keywords":null,"link":"/itthon/20191229_Fagyokkal_bucsuzik_2019_aztan_jon_az_enyhules","timestamp":"2019. december. 29. 15:40","title":"Fagyokkal búcsúzik 2019, aztán jön az enyhülés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"452bbcfe-e9b8-49dc-9948-ed311b345e0c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Mi másra lenne jó az év utolsó szombatja?","shortLead":"Mi másra lenne jó az év utolsó szombatja?","id":"20191228_Tejbol_es_kavescseszekbol_keszult_el_a_vilag_legnagyobb_Tutanhamonmaszkja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=452bbcfe-e9b8-49dc-9948-ed311b345e0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cdf0995-09b5-4e90-8576-3594dfa486df","keywords":null,"link":"/elet/20191228_Tejbol_es_kavescseszekbol_keszult_el_a_vilag_legnagyobb_Tutanhamonmaszkja","timestamp":"2019. december. 28. 16:01","title":"Tejből és kávéból készült egy gigantikus Tutanhamon-maszk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61e4aab3-9e65-4a7c-9033-0fa32aed81dc","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"De a 2020-ra szólóakat már most is meg lehet venni.","shortLead":"De a 2020-ra szólóakat már most is meg lehet venni.","id":"20191230_autopalya_matrica_meddig_ervenyes_iden","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61e4aab3-9e65-4a7c-9033-0fa32aed81dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6282ff48-43cd-43c8-acd5-22fcb85450fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20191230_autopalya_matrica_meddig_ervenyes_iden","timestamp":"2019. december. 30. 07:25","title":"Január 31-ig jók az idei autópálya-matricák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f254ee-2443-4252-8900-d103186e8ca2","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Óriási mennyiségű szén-dioxid légkörbe bocsátását kerülhetjük el, ha az erdőirtás, a bányászat és a népességnövekedés által fenyegetett földek az őslakosok kezében maradnak.","shortLead":"Óriási mennyiségű szén-dioxid légkörbe bocsátását kerülhetjük el, ha az erdőirtás, a bányászat és a népességnövekedés...","id":"20191229_Foldhasznalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13f254ee-2443-4252-8900-d103186e8ca2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79d85a6b-835c-4d78-8386-34e0cc0737d8","keywords":null,"link":"/360/20191229_Foldhasznalat","timestamp":"2019. december. 29. 16:00","title":"Az őslakosok bölcsessége segíthet enyhíteni a globális felmelegedést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4ca247d-c22d-43d4-a39a-38346c7d2503","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Bajban van az ország gazdasága a diktátor szerint, aki azonnali intézkedéseket kért.","shortLead":"Bajban van az ország gazdasága a diktátor szerint, aki azonnali intézkedéseket kért.","id":"20191230_kim_dzsong_un_eszak_korea_gazdasag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4ca247d-c22d-43d4-a39a-38346c7d2503&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3f69fbb-86a8-47fd-be8e-379a606e952e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191230_kim_dzsong_un_eszak_korea_gazdasag","timestamp":"2019. december. 30. 07:40","title":"Kim Dzsong Un elismerte, hogy nem fenékig tejfel az élet Észak-Koreában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f8db59-49fe-4ec9-bb84-bfc0ab3ae458","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs szó utólagos törvénymódosításról, hogy helyettes államtitkár lehessen Rácz Zsófia, hiszen még a kinevezése előtt írták át a törvényt – magyarázta a család- és ifjúságügyért felelős államtitkár.","shortLead":"Nincs szó utólagos törvénymódosításról, hogy helyettes államtitkár lehessen Rácz Zsófia, hiszen még a kinevezése előtt...","id":"20191228_Novak_Katalin_ugy_vedte_meg_Racz_Zsofia_kinevezeset_hogy_bar_inkabb_ne_tette_volna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05f8db59-49fe-4ec9-bb84-bfc0ab3ae458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"350f2f11-e148-4ae1-aa91-d113f3fd0e7c","keywords":null,"link":"/itthon/20191228_Novak_Katalin_ugy_vedte_meg_Racz_Zsofia_kinevezeset_hogy_bar_inkabb_ne_tette_volna","timestamp":"2019. december. 28. 14:53","title":"Novák Katalin úgy védte meg Rácz Zsófia kinevezését, hogy bár inkább ne tette volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]