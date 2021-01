Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1818ff2f-700e-44fa-a3a3-cbce872230aa","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Gyöngyöspatától Lillafüredig – így látták 2020-at a HVG fotósai.","shortLead":"Gyöngyöspatától Lillafüredig – így látták 2020-at a HVG fotósai.","id":"20201231_HVG_ev_fotoi_2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1818ff2f-700e-44fa-a3a3-cbce872230aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a8d18da-7830-43e8-944f-0cd331e7fc4d","keywords":null,"link":"/nagyitas/20201231_HVG_ev_fotoi_2020","timestamp":"2020. december. 31. 16:00","title":"Kihalt utcák és repterek, kuckózás, szorongás, tüntetések – a HVG idei legjobb fotói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cc39e51-293c-49cc-ad1f-f0c5724272a7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Európában csendes, visszafogott szilveszterre készülünk, ehhez képest Új-Zélandon koncertekkel és tűzijátékkal köszöntötték csütörtökön a 2021-es új évet. ","shortLead":"Európában csendes, visszafogott szilveszterre készülünk, ehhez képest Új-Zélandon koncertekkel és tűzijátékkal...","id":"20201231_UjZeland_talan_az_egyetlen_hely_ahol_felszabadultan_koszonthetik_az_uj_evet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7cc39e51-293c-49cc-ad1f-f0c5724272a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15bbcef9-b83d-4c51-8514-7f7f63c0ac29","keywords":null,"link":"/elet/20201231_UjZeland_talan_az_egyetlen_hely_ahol_felszabadultan_koszonthetik_az_uj_evet","timestamp":"2020. december. 31. 14:00","title":"Új-Zéland talán az egyetlen hely, ahol felszabadultan köszönthetik az új évet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"922ba595-855a-4198-8259-82600af57091","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Isiász okozta fájdalmai vannak a katolikus egyházfőnek.","shortLead":"Isiász okozta fájdalmai vannak a katolikus egyházfőnek.","id":"20201231_ferenc_papa_mise_ujev","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=922ba595-855a-4198-8259-82600af57091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f6b300b-b1eb-40cf-979e-bac210d700ee","keywords":null,"link":"/vilag/20201231_ferenc_papa_mise_ujev","timestamp":"2020. december. 31. 14:55","title":"Egészségügyi okok miatt nem a pápa tartja a vatikáni újévi misét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26a25f6d-719f-4a6f-b8ee-5aad291e4d95","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Tízezrek várakozhattak volna naponta a gibraltári-spanyol határon, ha nincs egyezség.","shortLead":"Tízezrek várakozhattak volna naponta a gibraltári-spanyol határon, ha nincs egyezség.","id":"20201231_gibraltar_brexit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26a25f6d-719f-4a6f-b8ee-5aad291e4d95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20cabb0e-d6f0-4eff-b232-fd92b673ff6d","keywords":null,"link":"/vilag/20201231_gibraltar_brexit","timestamp":"2020. december. 31. 16:16","title":"Az utolsó pillanatban állapodtak meg: Gibraltár a schengeni övezet része lesz a Brexit után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf1e379b-91b6-4aaa-ac77-affcb5fa252a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A harmadik generációs Mercedes S-osztály korai példányai idén már 30. születésnapjukat ünneplik, így akár OT rendszámot is kaphatnak.","shortLead":"A harmadik generációs Mercedes S-osztály korai példányai idén már 30. születésnapjukat ünneplik, így akár OT rendszámot...","id":"20210101_hihetetlen_iden_mar_oldtimer_lehet_a_balna_merci_a_w140es_sosztaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf1e379b-91b6-4aaa-ac77-affcb5fa252a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28a6ea31-e758-4148-8c59-30dd2362396e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210101_hihetetlen_iden_mar_oldtimer_lehet_a_balna_merci_a_w140es_sosztaly","timestamp":"2021. január. 01. 06:41","title":"Hihetetlen: idén már oldtimer lehet a bálna Merci, a W140-es S-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4644c717-abb5-4e66-a645-23170a0f50e1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Köszöntjük Önöket innen, otthonról. Lesz távbetlehemezés, gúnyereszelés, gyógyulási gömb, igazi műholdkép, Gődény-Szájer összefüggés és új operatív törzs. Bőven akadnak jó hírek: Trump elképzelhetőnek tartja, hogy voltak választások, s a 13. havi fizetést pedig mostantól januárinak hívják. De a 70 év feletti kutyákra bonyolult szabályok vonatkoznak.","shortLead":"Köszöntjük Önöket innen, otthonról. Lesz távbetlehemezés, gúnyereszelés, gyógyulási gömb, igazi műholdkép...","id":"20210101_Duma_Aktual_Karantenyek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4644c717-abb5-4e66-a645-23170a0f50e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c621ed40-ca7e-48f3-8242-b97924fd8ec2","keywords":null,"link":"/360/20210101_Duma_Aktual_Karantenyek","timestamp":"2021. január. 01. 11:00","title":"Karantények szilveszteri különkiadás - 37 percben mindenről, ami fontos volt 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56930449-4ba6-4fb0-bbc5-7660a8b08d2e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Stanley Johnson a Brexit után is EU-polgár szeretne maradni.","shortLead":"Stanley Johnson a Brexit után is EU-polgár szeretne maradni.","id":"20201231_stanley_johnson_francia_eu_brexit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56930449-4ba6-4fb0-bbc5-7660a8b08d2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2dd293b-ea52-4644-b11a-67bc97e11b34","keywords":null,"link":"/vilag/20201231_stanley_johnson_francia_eu_brexit","timestamp":"2020. december. 31. 15:13","title":"Francia állampolgárságot kér a brit miniszterelnök apja, hogy EU-polgár maradjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Olaszországot szilveszterre zárlat alá helyezték a koronavírus-járvány miatt január 4-ig.","shortLead":"Olaszországot szilveszterre zárlat alá helyezték a koronavírus-járvány miatt január 4-ig.","id":"20201231_Olaszorszag_szilveszter_ujev_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9abf52a6-6d7f-4342-ae3e-ca18588daa68","keywords":null,"link":"/vilag/20201231_Olaszorszag_szilveszter_ujev_koronavirus","timestamp":"2020. december. 31. 21:09","title":"Olaszország zárlat alá került szilveszterre és az új év első napjaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]