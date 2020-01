Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"13ab0f3f-2e50-407f-a20c-1d332c231da7","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az NMHH szerint jogsértő volt az M1 hírolvasójának kommentárja.","shortLead":"Az NMHH szerint jogsértő volt az M1 hírolvasójának kommentárja.","id":"20200116_Az_M1_RTL_Klub_mediahatosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13ab0f3f-2e50-407f-a20c-1d332c231da7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0f6c30e-7206-43ba-ab32-0cff84309785","keywords":null,"link":"/kultura/20200116_Az_M1_RTL_Klub_mediahatosag","timestamp":"2020. január. 16. 13:38","title":"Médiatanács: Az M1-en ne fűzzenek hírolvasói kommentárt a hírekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e64fcd1-2642-4300-9de3-e576ccd72be5","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Kína ugyan veszített, de az USA igazán nem nyert Donald Trump kereskedelempolitikájával. ","shortLead":"Kína ugyan veszített, de az USA igazán nem nyert Donald Trump kereskedelempolitikájával. ","id":"20200115_A_haborunak_vege_de_a_beke_meg_odebb_van_az_USA_es_Kina_kozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e64fcd1-2642-4300-9de3-e576ccd72be5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27357a3d-1a0e-4260-8221-a1f5765b4a6c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200115_A_haborunak_vege_de_a_beke_meg_odebb_van_az_USA_es_Kina_kozott","timestamp":"2020. január. 15. 17:54","title":"A háborúnak vége, de a béke még odébb van az USA és Kína között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74ebfcd3-42b8-4834-9a44-f73df9f2d2f6","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"A jövő héten kezdődő davosi Világgazdasági Fórum előtt mutatják be a Globális Kockázatok című jelentést. Nem meglepő, hogy a világgazdaságra nézve jelenleg a környezeti tényezők és a klímaváltozás jelentik a legnagyobb veszélyt. ","shortLead":"A jövő héten kezdődő davosi Világgazdasági Fórum előtt mutatják be a Globális Kockázatok című jelentést. Nem meglepő...","id":"20200115_klimavaltozas_vilaggazdasagi_forum_davos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74ebfcd3-42b8-4834-9a44-f73df9f2d2f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3b7cea1-c6fd-4ba9-8356-29274b556dee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200115_klimavaltozas_vilaggazdasagi_forum_davos","timestamp":"2020. január. 15. 14:30","title":"Elmondták, mi jelenti a legnagyobb kockázatot az emberiségre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7370444-b60b-4559-bba6-9a4764151c02","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy most felismert, Cable Haunt névre keresztelt biztonsági rés veszélyezteti az otthoni modemek, illetve a rácsatlakozott eszközök biztonságát. Az esetleges támadók az adatforgalomba is belepiszkálhatnak.","shortLead":"Egy most felismert, Cable Haunt névre keresztelt biztonsági rés veszélyezteti az otthoni modemek, illetve...","id":"20200114_modem_sebezhetoseg_cable_haunt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7370444-b60b-4559-bba6-9a4764151c02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a943195-715f-4032-afb1-38eda96267e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200114_modem_sebezhetoseg_cable_haunt","timestamp":"2020. január. 14. 17:23","title":"Miről megy otthon a wifi? 200 millió otthoni modemet veszélyeztető hibára bukkantak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e334465-f342-479d-88e3-6b57428c44f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 40 év alattiak közül egyre kevesebben választják a tanári pályát.","shortLead":"A 40 év alattiak közül egyre kevesebben választják a tanári pályát.","id":"20200114_Egyre_tobb_az_idos_pedagogus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e334465-f342-479d-88e3-6b57428c44f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b790d6f1-d919-4106-b177-33b48f06b3f9","keywords":null,"link":"/itthon/20200114_Egyre_tobb_az_idos_pedagogus","timestamp":"2020. január. 14. 21:22","title":"Egyre több az idős pedagógus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3074c82-ba48-42ed-bf00-f6d41a624d8e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Brutális pénzt különít el az EU zöldítésre, de Magyarország a teljes keret mindössze 1,1 százalékát kapja.","shortLead":"Brutális pénzt különít el az EU zöldítésre, de Magyarország a teljes keret mindössze 1,1 százalékát kapja.","id":"20200114_europai_unio_europai_bizottsag_frans_timmermans_100_milliard_euro_magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3074c82-ba48-42ed-bf00-f6d41a624d8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2a388b7-d710-42e6-af42-96f5d6d0c8fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200114_europai_unio_europai_bizottsag_frans_timmermans_100_milliard_euro_magyarorszag","timestamp":"2020. január. 14. 20:23","title":"Alig jut valami Magyarországnak az EU 100 milliárdos klímaprogramjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8ab55f8-8cb3-4968-beca-59b6061efc1c","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Tíz diákból három számol be különböző érzelmi-hangulati problémákról egy régóta folyó kutatás legújabb adatfelvételének eredményei szerint. A kamaszok közül ma kevesebben reggeliznek, egyre többen túlsúlyosak, sokan isznak, és sokszor fáradtak. Viszont a legtöbbük volt már szerelmes.","shortLead":"Tíz diákból három számol be különböző érzelmi-hangulati problémákról egy régóta folyó kutatás legújabb adatfelvételének...","id":"20200114_Kamaszeletmod_kutatas_tinedzserek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8ab55f8-8cb3-4968-beca-59b6061efc1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bea2b404-6888-4b62-95af-0f34e7fcdc06","keywords":null,"link":"/elet/20200114_Kamaszeletmod_kutatas_tinedzserek","timestamp":"2020. január. 14. 20:00","title":"Nem bír a kamaszokkal? Ismerje meg jobban őket!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84f8a1a0-8900-4faf-8404-23743a2b7b9d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az angol márka nagyméretű luxusautójában az a szintén leköszönő 6,75 literes motor van, amelyet 60 éve gyártanak.","shortLead":"Az angol márka nagyméretű luxusautójában az a szintén leköszönő 6,75 literes motor van, amelyet 60 éve gyártanak.","id":"20200115_A_vilag_legregebb_ota_gyartasban_levo_V8asaval_bucsuzik_a_Bentley_Mulsanne","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84f8a1a0-8900-4faf-8404-23743a2b7b9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02f66209-8c36-4d1a-8b74-b26356afd70c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200115_A_vilag_legregebb_ota_gyartasban_levo_V8asaval_bucsuzik_a_Bentley_Mulsanne","timestamp":"2020. január. 15. 10:15","title":"A világ legrégebb óta gyártásban lévő V8-asával búcsúzik a Bentley Mulsanne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]