[{"available":true,"c_guid":"b2a2f925-2e95-4735-9ef8-39eb8d1d4c53","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Múlt pénteken az ausztriai síparadicsomban, Vorarlbergben történt a tragédia.","shortLead":"Múlt pénteken az ausztriai síparadicsomban, Vorarlbergben történt a tragédia.","id":"20200120_Szankobalesetben_halt_meg_egy_25_eves_magyar_lany_Ausztriaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2a2f925-2e95-4735-9ef8-39eb8d1d4c53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"268db0ef-871d-43d0-a35a-d1d9dfcbfb7d","keywords":null,"link":"/elet/20200120_Szankobalesetben_halt_meg_egy_25_eves_magyar_lany_Ausztriaban","timestamp":"2020. január. 20. 13:47","title":"Szánkóbalesetben halt meg egy 25 éves magyar nő Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1750a3e1-6581-48a3-a384-d985863e72c3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Iszlám Állam nevű terrorszervezet egyik alapítója és legfőbb ideológusa, Amír Mohammad Abder-Rahmán al-Maula asz-Szalbi vette át a meggyilkolt Abu Bakr al-Bagdadi helyét a csoport élén friss hírszerzési értesülések szerint – írta a The Guardian című brit napilap.","shortLead":"Az Iszlám Állam nevű terrorszervezet egyik alapítója és legfőbb ideológusa, Amír Mohammad Abder-Rahmán al-Maula...","id":"20200121_iszlam_allam_uj_vezere_al_bagdadi_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1750a3e1-6581-48a3-a384-d985863e72c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f0e63b6-687c-4707-bd74-40ed4ab50512","keywords":null,"link":"/vilag/20200121_iszlam_allam_uj_vezere_al_bagdadi_utan","timestamp":"2020. január. 21. 09:38","title":"Megvan az Iszlám Állam új vezére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1c396e7-1997-4266-b361-195ea5cd9c3c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ENSZ biodiverzitásért felelős vezetője is megkongatta a vészharangot.","shortLead":"Az ENSZ biodiverzitásért felelős vezetője is megkongatta a vészharangot.","id":"20200121_Azt_kockaztatjuk_hogy_egy_ures_vilagban_fogunk_elni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1c396e7-1997-4266-b361-195ea5cd9c3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0baaeb9-05b1-4e96-812c-1a71df0050ac","keywords":null,"link":"/elet/20200121_Azt_kockaztatjuk_hogy_egy_ures_vilagban_fogunk_elni","timestamp":"2020. január. 21. 10:22","title":"„Azt kockáztatjuk, hogy egy üres világban fogunk élni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e94fc969-2478-442f-aec4-ac248b30195f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia PSA-hoz került német márka megkezdte a plugin hibrid hajtásláncú Grandland X hazai forgalmazását. ","shortLead":"A francia PSA-hoz került német márka megkezdte a plugin hibrid hajtásláncú Grandland X hazai forgalmazását. ","id":"20200120_hazankban_a_legujabb_zold_rendszamos_opel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e94fc969-2478-442f-aec4-ac248b30195f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ad552c3-c3e4-42f9-9ebf-da50998dd871","keywords":null,"link":"/cegauto/20200120_hazankban_a_legujabb_zold_rendszamos_opel","timestamp":"2020. január. 20. 07:59","title":"Hazánkban a legújabb zöld rendszámos Opel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Fehér Házból kivezetett tanácsadó, a klímaváltozás és a bűnözés összefüggései, menetel az Eb-n a kézilabda-válogatott. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A Fehér Házból kivezetett tanácsadó, a klímaváltozás és a bűnözés összefüggései, menetel az Eb-n...","id":"20200120_Radar360reggel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d4fb70c-85ce-42e1-b714-c72495dd5435","keywords":null,"link":"/360/20200120_Radar360reggel","timestamp":"2020. január. 20. 08:00","title":"Radar360: Az MNB kétszer fizetett, egyszer sem válaszolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56675a1e-dd2b-4808-8999-5efc7b7be408","c_author":"Ford","category":"brandchannel","description":"A korábbi évek növekedését folytatva 2019-ben a második helyen zárt a Ford a hazai piacon, de 2020 a nagy változások éve a cég életében. Egy 16 modellből álló, új elektromos termékcsaláddal is készülnek az idei évre, de tovább folytatják sikeres, fiatalokat támogató programjaikat is. ","shortLead":"A korábbi évek növekedését folytatva 2019-ben a második helyen zárt a Ford a hazai piacon, de 2020 a nagy változások...","id":"fordmagyarorszag_20200120_Uj_kihivasok_egy_atalakulo_piacon_mit_hoz_a_jovo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56675a1e-dd2b-4808-8999-5efc7b7be408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"898966e0-2fa9-4719-8666-4367f3d57acd","keywords":null,"link":"/brandchannel/fordmagyarorszag_20200120_Uj_kihivasok_egy_atalakulo_piacon_mit_hoz_a_jovo","timestamp":"2020. január. 21. 17:30","title":"Új kihívások egy átalakuló piacon: mit hoz a jövő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Ford Magyarország","c_partnerlogo":"92eae78e-ef67-4e43-aca8-662916a03a22","c_partnertag":"fordmagyarorszag"},{"available":true,"c_guid":"7d2d282e-dcf6-4cae-8319-ff34d3160d55","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tojással szaporodó kacsacsőrű emlős a klímaváltozás és az abból adódó szárazság miatt már Ausztrália több részéről eltűnt.","shortLead":"A tojással szaporodó kacsacsőrű emlős a klímaváltozás és az abból adódó szárazság miatt már Ausztrália több részéről...","id":"20200120_kacsacsoru_emlos_kihalas_veszelye_ausztralia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d2d282e-dcf6-4cae-8319-ff34d3160d55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"029264df-44a1-4f82-985a-1be6fff39ffc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200120_kacsacsoru_emlos_kihalas_veszelye_ausztralia","timestamp":"2020. január. 20. 16:03","title":"Kihalás fenyegeti a kacsacsőrű emlőst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy 65 éves férfi vesztette életét.","shortLead":"Egy 65 éves férfi vesztette életét.","id":"20200120_Halalos_baleset_Somogyban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"936f5f9f-d7e6-449f-afda-32db5e6f112d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200120_Halalos_baleset_Somogyban","timestamp":"2020. január. 20. 09:35","title":"Halálos baleset volt Somogyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]