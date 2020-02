Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c21da332-6097-4281-9ec9-a2c28e2246dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden körülmények között stabil a Fidesz-tábor.","shortLead":"Minden körülmények között stabil a Fidesz-tábor.","id":"20200203_Orban_nelkul_is_a_Fideszre_szavaznanak_a_fideszesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c21da332-6097-4281-9ec9-a2c28e2246dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94aa1129-0003-4ed0-9789-6b19472ddf67","keywords":null,"link":"/itthon/20200203_Orban_nelkul_is_a_Fideszre_szavaznanak_a_fideszesek","timestamp":"2020. február. 03. 10:35","title":"Orbán nélkül is a Fideszre szavaznának a fideszesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16aa6106-c7b7-4b81-9f1f-cfec263f9add","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy Josh Pieters nevű youtuber az utóbbi idők talán legnagyobb átverését hozta össze ismertségének köszönhetően, hogy megleckéztesse a gyűlöletbeszédeiről elhíresült Katie Hopkinst.","shortLead":"Egy Josh Pieters nevű youtuber az utóbbi idők talán legnagyobb átverését hozta össze ismertségének köszönhetően...","id":"20200203_katie_hopkins_youtuber_josh_pieters_atveres_szelsojobboldal_gyuloletbeszed_greta_thunberg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16aa6106-c7b7-4b81-9f1f-cfec263f9add&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6abe9477-8a7a-4b1f-b38e-f5f360d9774a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200203_katie_hopkins_youtuber_josh_pieters_atveres_szelsojobboldal_gyuloletbeszed_greta_thunberg","timestamp":"2020. február. 03. 09:33","title":"Egy P*CSA felirat előtt adtak át kamu díjat egy brit szélsőjobboldali celebnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd760764-86da-4c92-9e88-b53392d4dd46","c_author":"HVG","category":"360","description":"Debbie Wiener vállalkozása azután indult be, hogy a mindennapi tapasztalatai alapján kezdett bútorgyártásba. Azóta TV-műsorokba hívják és újabb ötletéről már a New York Times is írt. ","shortLead":"Debbie Wiener vállalkozása azután indult be, hogy a mindennapi tapasztalatai alapján kezdett bútorgyártásba. Azóta...","id":"202005_piszkosul_jok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd760764-86da-4c92-9e88-b53392d4dd46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b1934ec-55f7-4eca-b333-9dc213c14e1c","keywords":null,"link":"/360/202005_piszkosul_jok","timestamp":"2020. február. 02. 12:15","title":"Trehányságálló bútorokkal lett gazdag egy amerikai háziasszony ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee78dcd4-fb10-4320-8a6c-1bc429350df4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tudományos-fantasztikus filmekben látható bakikon a legtöbb ember csak mosolyog, de vannak, akiket kifejezetten kiborít, ha valaminek nincs túl sok köze a valósághoz. Az Őrültech című teches podcast eheti részében ezekről a filmes bakikról esett szó.","shortLead":"A tudományos-fantasztikus filmekben látható bakikon a legtöbb ember csak mosolyog, de vannak, akiket kifejezetten...","id":"20200202_orultech_podcast_teches_podcast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee78dcd4-fb10-4320-8a6c-1bc429350df4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46981604-158c-4952-8ff7-621aae69cc34","keywords":null,"link":"/tudomany/20200202_orultech_podcast_teches_podcast","timestamp":"2020. február. 02. 21:33","title":"Podcast: mennyire zavaróak a filmek tudományos bakijai?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8aeeb6a-ccd9-4a91-b735-72567f311567","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nagykátán egy diák órán fenyegette tanárát. A térségi fideszes azt állítja, Gyöngyöspatán is ez történt.","shortLead":"Nagykátán egy diák órán fenyegette tanárát. A térségi fideszes azt állítja, Gyöngyöspatán is ez történt.","id":"20200202_A_fideszes_Czervan_osszekapcsolta_a_gyongyospatai_romakkal_a_nagykatai_tanar_elleni_fenyegetest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8aeeb6a-ccd9-4a91-b735-72567f311567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4fb70f4-f2e7-4e4a-811d-7318758637bf","keywords":null,"link":"/itthon/20200202_A_fideszes_Czervan_osszekapcsolta_a_gyongyospatai_romakkal_a_nagykatai_tanar_elleni_fenyegetest","timestamp":"2020. február. 02. 17:33","title":"A fideszes Czerván összekapcsolta a gyöngyöspatai romákkal a nagykátai tanár elleni fenyegetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A kislány egészséges, és semmi nyoma, hogy a vírus az ő szervezetét is megfertőzte volna.","shortLead":"A kislány egészséges, és semmi nyoma, hogy a vírus az ő szervezetét is megfertőzte volna.","id":"20200203_koronavirus_gyermek_szules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1d9ddcd-cd72-4fa0-aa05-9e81af65339a","keywords":null,"link":"/elet/20200203_koronavirus_gyermek_szules","timestamp":"2020. február. 03. 10:40","title":"Koronavírussal fertőzött nő szült gyermeket Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bc8866f-1325-4277-aa0f-11d3e5f80144","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Csökkent a cég nyeresége és árbevétele is 2019 első háromnegyedévében.","shortLead":"Csökkent a cég nyeresége és árbevétele is 2019 első háromnegyedévében.","id":"20200203_Zwack_neta_bevetel_nyereseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5bc8866f-1325-4277-aa0f-11d3e5f80144&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5188301a-3449-4b1c-8380-284c47202724","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200203_Zwack_neta_bevetel_nyereseg","timestamp":"2020. február. 03. 20:48","title":"Nagyon megérezte a Zwack a neta bevezetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f37c577e-d060-4b05-99bf-86fe430dec34","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több olyan koronavírus-fertőzött beteget is találtak, akiknek hasmenésük volt, de lázuk nem. Vagyis nem légúti fertőzéssel került a vírus a szervezetükbe, hanem lenyelték.","shortLead":"Több olyan koronavírus-fertőzött beteget is találtak, akiknek hasmenésük volt, de lázuk nem. Vagyis nem légúti...","id":"20200202_Ugy_tunik_az_emesztorendszeren_at_is_terjed_a_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f37c577e-d060-4b05-99bf-86fe430dec34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6e76b6c-be0c-4cee-8e40-c8c916049306","keywords":null,"link":"/tudomany/20200202_Ugy_tunik_az_emesztorendszeren_at_is_terjed_a_koronavirus","timestamp":"2020. február. 02. 11:20","title":"Úgy tűnik, az emésztőrendszeren át is terjed a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]