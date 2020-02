Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1876794c-5b63-48c1-9ed3-5f68b713c6f7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"„Az őszi önkormányzati választás megmutatta, hogy Orbán sem verhetetlen” – mondta a HVG hetilapnak adott interjújában Cohn-Bendit francia-német politikus, az 1968-as diáklázadás központi figurája, aki húsz évig volt a zöld EP-frakció tagja.","shortLead":"„Az őszi önkormányzati választás megmutatta, hogy Orbán sem verhetetlen” – mondta a HVG hetilapnak adott interjújában...","id":"20200205_CohnBendit_Orban_klimavedo_lett_Mazel_tov","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1876794c-5b63-48c1-9ed3-5f68b713c6f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"775dbf5a-7708-4b66-9f0c-2595f09ad4c8","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_CohnBendit_Orban_klimavedo_lett_Mazel_tov","timestamp":"2020. február. 05. 11:43","title":"Cohn-Bendit: Orbán klímavédő lett? Mazel tov","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76bcafc8-c60e-4a70-ad61-991528c01ccf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hamisan tanúzhatott a nő, akinek a vallomása miatt akarta annak idején megszüntetni a nyomozást az ügyészség a lúgos orvos ellen. A titkárnő alibit igazolt a később elítélt orvosnak.","shortLead":"Hamisan tanúzhatott a nő, akinek a vallomása miatt akarta annak idején megszüntetni a nyomozást az ügyészség a lúgos...","id":"20200205_hamis_tanuzas_lugos_orvos_titkarno","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76bcafc8-c60e-4a70-ad61-991528c01ccf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdd0f52c-beb3-4991-8033-f80a05fe4f7a","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_hamis_tanuzas_lugos_orvos_titkarno","timestamp":"2020. február. 05. 18:24","title":"Hamis tanúzással vádolják a lúgos orvos titkárnőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1e0ba58-c57d-4200-a947-251605bd1d70","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Avast leányvállalata olyan cégeknek kínálta a felhasználói adatokat, mint a Google, a Microsoft vagy Pepsi.","shortLead":"Az Avast leányvállalata olyan cégeknek kínálta a felhasználói adatokat, mint a Google, a Microsoft vagy Pepsi.","id":"20200205_avast_jumpshot_felhasznaloi_adatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1e0ba58-c57d-4200-a947-251605bd1d70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"722c508f-45ee-4bab-9446-a34acfc8e40f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200205_avast_jumpshot_felhasznaloi_adatok","timestamp":"2020. február. 05. 10:03","title":"Eladta a felhasználók adatait, most bezárja egyik cégét az Avast","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac572eb5-f253-4894-9fad-d4ef2f185dd6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 83 éves bukott olasz kormányfő láthatóan nagyon örült a magyar miniszterelnök érkezésének.","shortLead":"A 83 éves bukott olasz kormányfő láthatóan nagyon örült a magyar miniszterelnök érkezésének.","id":"20200204_silvio_berlusconi_roma_orban_viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac572eb5-f253-4894-9fad-d4ef2f185dd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3dd85f7-43dd-479e-ada1-47296aab93ac","keywords":null,"link":"/itthon/20200204_silvio_berlusconi_roma_orban_viktor","timestamp":"2020. február. 04. 17:51","title":"Berlusconihoz is beugrott Orbán – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a7f31be-62ac-4a5c-9814-688eb3803e68","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Amikor új munkahelyre kerülünk, érdemes nyitva tartani a szemünket.","shortLead":"Amikor új munkahelyre kerülünk, érdemes nyitva tartani a szemünket.","id":"20200204_Hogyan_ismerjuk_fel_a_problemas_fonokot_5_tipp","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a7f31be-62ac-4a5c-9814-688eb3803e68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28cb0a89-983d-4d07-bf25-823cbf53a557","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200204_Hogyan_ismerjuk_fel_a_problemas_fonokot_5_tipp","timestamp":"2020. február. 04. 12:15","title":"Hogyan ismerjük fel a problémás főnököt? 5 tipp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6005dd3-b69f-4538-a212-8a88085d56e1","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Dal utat tört magának, immár hangsúlyos helyet foglal el a zenei műsorok között, holott ezek alapvetően a kereskedelmi televíziózás sajátjai – mondta Apáti Bence, A Dal 2020 zsűritagja.","shortLead":"A Dal utat tört magának, immár hangsúlyos helyet foglal el a zenei műsorok között, holott ezek alapvetően...","id":"20200205_Apati_Bence_Fel_percben_kell_informativnak_viccesnek_kritikusnak_hozzaertonek_lenni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6005dd3-b69f-4538-a212-8a88085d56e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27e67f79-55fe-49d8-b1f7-726b214ba976","keywords":null,"link":"/kultura/20200205_Apati_Bence_Fel_percben_kell_informativnak_viccesnek_kritikusnak_hozzaertonek_lenni","timestamp":"2020. február. 05. 10:42","title":"Apáti Bence: \"Fél percben kell informatívnak, viccesnek, kritikusnak, hozzáértőnek lenni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13158ed-25f0-42a9-a093-75ada2873381","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A Fidesz EP-delegációjának vezetője szerint a néppárti frakcióülésen és a választmányon is gyakran méltatlan volt a hangnem. ","shortLead":"A Fidesz EP-delegációjának vezetője szerint a néppárti frakcióülésen és a választmányon is gyakran méltatlan volt...","id":"20200205_Deutsch_Tamas_felfuggesztes_Fidesz_Europai_Neppart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e13158ed-25f0-42a9-a093-75ada2873381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20130461-8124-4002-93fe-ef409584456e","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_Deutsch_Tamas_felfuggesztes_Fidesz_Europai_Neppart","timestamp":"2020. február. 05. 12:06","title":"Deutsch Tamás: A felfüggesztés meghosszabbítása szerencsétlenkedő Néppárt benyomását kelti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0e0d10f-4027-4cd7-8768-000f54552900","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"2018 májusában az akkor 16 éves fiú megölt egy nyolcéves kislányt. Az ítélet nem jogerős.","shortLead":"2018 májusában az akkor 16 éves fiú megölt egy nyolcéves kislányt. Az ítélet nem jogerős.","id":"20200205_Nem_jogerosen_tizenot_evet_kapott_a_solyi_gyermekgyilkos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0e0d10f-4027-4cd7-8768-000f54552900&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2bbc3a5-0294-42d4-8105-290fc8712d8e","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_Nem_jogerosen_tizenot_evet_kapott_a_solyi_gyermekgyilkos","timestamp":"2020. február. 05. 14:41","title":"Tizenöt évet kapott a sólyi gyermekgyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]