Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a48e4ffc-3cf3-492f-a5ca-52ae92c72ec1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre nagyobb a baj a világ olajpiacán, miután Oroszország és Szaúd-Arábia nem tudott megegyezni, hogyan kezeljék a járvány hatásait.","shortLead":"Egyre nagyobb a baj a világ olajpiacán, miután Oroszország és Szaúd-Arábia nem tudott megegyezni, hogyan kezeljék...","id":"20200309_Majdnem_harmadaval_zuhant_a_koolaj_ara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a48e4ffc-3cf3-492f-a5ca-52ae92c72ec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"409e3054-8a5a-4b8f-aae2-3462c0431802","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200309_Majdnem_harmadaval_zuhant_a_koolaj_ara","timestamp":"2020. március. 09. 07:47","title":"Majdnem harmadával zuhant a kőolaj ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"574b6a50-7560-4869-9b10-13c587f92935","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egyik milánói szupermarket parkolójában már a nemrég életbe lépett rendeletben foglaltak szerint állnak sorban az emberek.","shortLead":"Az egyik milánói szupermarket parkolójában már a nemrég életbe lépett rendeletben foglaltak szerint állnak sorban...","id":"20200308_Video_Olaszorszagban_igy_allnak_sorban_az_egymeteres_szabaly_betartasaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=574b6a50-7560-4869-9b10-13c587f92935&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e37ca96-9bdb-4d67-8908-567e21d52557","keywords":null,"link":"/kkv/20200308_Video_Olaszorszagban_igy_allnak_sorban_az_egymeteres_szabaly_betartasaval","timestamp":"2020. március. 08. 17:40","title":"Videó: Olaszországban így állnak sorban az egyméteres szabály betartásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Fém, műanyag, papír: kutatók újabb tanácsai arról, milyen felület mennyi ideig maradhat fertőző. Kínából rendelt csomaghoz például bátrabban nyúlhatunk hozzá, mint a metrófogantyúhoz.","shortLead":"Fém, műanyag, papír: kutatók újabb tanácsai arról, milyen felület mennyi ideig maradhat fertőző. Kínából rendelt...","id":"20200309_koronavirus_hol_fertoz_who_sars_covid19_fertotlenites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84a7a39e-8da9-43c1-a3d5-cd21a9978066","keywords":null,"link":"/tudomany/20200309_koronavirus_hol_fertoz_who_sars_covid19_fertotlenites","timestamp":"2020. március. 09. 11:30","title":"Mihez nem szabad hozzányúlni? Mutatjuk, milyen felületen meddig bírja a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f222ada9-3582-47a7-a192-4d1ad36659ef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orvosok és a járványügyi szakemberek mellett néhány fejlesztő is úgy gondolta, megpróbál segíteni a koronavírus-járvány terjedésének lassításában.","shortLead":"Az orvosok és a járványügyi szakemberek mellett néhány fejlesztő is úgy gondolta, megpróbál segíteni...","id":"20200309_koronavirus_jarvany_weboldal_donottouchyourface_megelozes_webkamera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f222ada9-3582-47a7-a192-4d1ad36659ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c41a866-1416-4817-bed9-a22b5b81d0a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200309_koronavirus_jarvany_weboldal_donottouchyourface_megelozes_webkamera","timestamp":"2020. március. 09. 09:03","title":"Koronavírus: Ha nyitva hagyja a gépén ezt a weboldalt, azonnal bejelez, amikor az arcához nyúlna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e82590c2-5191-49bf-846d-fc9f129d2e90","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely szerint nem a 2010 előtti világot kell visszahozni.","shortLead":"Karácsony Gergely szerint nem a 2010 előtti világot kell visszahozni.","id":"20200308_Alig_burkolt_fopolgarmesteri_biralat_Gyurcsanynak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e82590c2-5191-49bf-846d-fc9f129d2e90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ca4d667-7acb-4e69-b4d7-5df69f619a30","keywords":null,"link":"/itthon/20200308_Alig_burkolt_fopolgarmesteri_biralat_Gyurcsanynak","timestamp":"2020. március. 08. 15:49","title":"Alig burkoltan bírálta Gyurcsányt a főpolgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24f1a409-9d70-4934-9d52-2f1628534c8b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Állami támogatást is kaptak a bővítéshez, ami azt a célt szolgálja, hogy ne csak nyáron menjenek az emberek a Balatonhoz.","shortLead":"Állami támogatást is kaptak a bővítéshez, ami azt a célt szolgálja, hogy ne csak nyáron menjenek az emberek...","id":"202010_hableany_panzio_fejlodik_a_laposabirtok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24f1a409-9d70-4934-9d52-2f1628534c8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c3e3101-c92e-4b1e-9d27-05528d8b19e6","keywords":null,"link":"/360/202010_hableany_panzio_fejlodik_a_laposabirtok","timestamp":"2020. március. 09. 12:00","title":"Panziót építenek a Laposa Birtokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8455a6cf-f932-4e32-9717-2033fc0f5592","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Legyen nőnap! címmel szervezett jótékonysági eseményt többek között a Nem tehetsz róla, tehetsz ellene civil szervezet és a Patent Egyesület. A demonstráció és koncert lényege, hogy a nőnap ne az ajándékba adott bonbonokról szóljon, hanem inkább a családon belüli és a párkapcsolati erőszak visszaszorításáról. Legyen ez a nap a női egyenjogúságért folytatott harc ünnepe is. A nők elleni erőszak áldozatainak jogi képviselete céljából gyűjtést is szerveztek, az esemény fővédnöke Karácsony Gergely volt, a fellépők között szerepelt Halász Judit, Oláh Ibolya és Kollár-Klemencz László. Meglepetés volt Varga Judit igazságügyi miniszter személyes levele, amelyben a támogatásáról biztosította a szervezőket. ","shortLead":"Legyen nőnap! címmel szervezett jótékonysági eseményt többek között a Nem tehetsz róla, tehetsz ellene civil szervezet...","id":"20200308_Virag_helyett_jogokat__sarga_rozsas_nonapi_demonstracio_kezdodott_a_Hosok_teren","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8455a6cf-f932-4e32-9717-2033fc0f5592&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba6d0020-6351-4e99-96da-464de7bd7301","keywords":null,"link":"/elet/20200308_Virag_helyett_jogokat__sarga_rozsas_nonapi_demonstracio_kezdodott_a_Hosok_teren","timestamp":"2020. március. 08. 17:06","title":"Virág helyett jogokat - sárga rózsás nőnapi demonstráció a Hősök terén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d4dab45-4ac8-41ad-9dc1-058223e3d8cf","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A kormány döntése értelmében a koronavírus-járvánnyal érintett észak-olasz városokból érkező járatok nem szállhatnak le a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren.\r

","shortLead":"A kormány döntése értelmében a koronavírus-járvánnyal érintett észak-olasz városokból érkező járatok nem szállhatnak le...","id":"20200308_koronavirus_jarvany_eszak_olaszorszag_repulojarat_ferihegy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d4dab45-4ac8-41ad-9dc1-058223e3d8cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a6a8e05-9204-459e-830c-bd9b02a67da4","keywords":null,"link":"/kkv/20200308_koronavirus_jarvany_eszak_olaszorszag_repulojarat_ferihegy","timestamp":"2020. március. 08. 19:04","title":"Nem fogadják az Észak-Olaszországból érkező gépeket Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]