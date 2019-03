Jelen történetünk 35 évvel ezelőtt kezdődött, amikor - sok rajongó örömére - az Opel válaszolt az akkor már jó ideje piacon lévő Volkswagen Golf GTI-re. 1984-ben ugyanis kijött a márka GSi (Grand Sport Injection) jelöléssel ellátott Kadettje, illetve Mantája, melyeknél akkoriban, illetve az elkövetkezendő években kevés menőbb, elérhető árú sportos autó jelent meg.

A történet következő fejezetét 1997-ben nyitották meg, amikor létrejött az OPC (Opel Performance Center), melynek gondozásában 1999-ben utcára gördült a korábbi GSi-knél is sportosabb első Astra G OPC, amit aztán OPC kivitelű Corsák, Vectrák, Insigniák, sőt Merivák és Zafirák követtek.

Az OPC a közelmúltban sajnos eltűnt a süllyesztőben, viszont visszatért a még 2019-ben is jól csengő GSi név, mi pedig kipróbáltuk, mit tud a gyakorlatban az Opel legerősebb Insignia GSi-je.

© László Ferenc

Megvadítva

Az Insigniából már a korábban kijött OPC Line (nem összekeverendő a még korábbi normál OPC-vel) változat is igen sportosan nézett ki, de az újabb fejlesztésű GSi kicsit még jobban megdobogtatja a dinamikus haladás szerelmeseinek szívét. Minden együtt van ahhoz, hogy az Insignia GSi közúti sportkocsinak nézzen ki: mélyre eresztett lökhárítók, diszkrét oldalsó szoknyák, 20 colos kerekek, két méretes króm kipufogóvég és egy szolid kis hátsó szárny az ötödik ajtón.

Ha betekintünk a hatalmas könnyűfém felnik mögé, ott 345 milliméteres Brembo sportfékekre lehetünk figyelmesek, melyek ereje egyrészt kiválóan adagolható, másrészt olyan erősek, hogy padlófékre azonnal külön életet kezdenek élni a belső szerveink. A 10 milliméteres ültetésnek köszönhetően hajszálnyival lejjebb került a tömegközéppont ,és kicsit sportosabban viselkedik az autó.

© László Ferenc

Tapadásból nincs hiány, sőt! Olyan érzésünk támad a volán mögött ülve, hogy szinte bármeddig feszítjük a húrt, a tapadás valahogy sohasem akar elfogyni. A fizika törvényei persze a GSi-re is vonatkoznak, de a 245 milliméter széles Michelin Pilot Sport 4S sportgumik, illetve az alapáron járó nyomatékvektoros összkerékhajtás - kis túlzással élve - sínautóvá varázsolják a csúcs Insigniát.

Ez egyrészt remek dolog, azonban a haladó sofőrök hiányolhatják a kizárólag hátul hajtó riválisokban szunnyadó játékosságot. Utóbbi valamilyen szinten úgy csalogatható elő a GSi-ből, hogy eljátszunk egy picit a két fokozatban állítható menetstabilizátorral, de ezt persze mindenki a saját felelősségére tegye meg.

© László Ferenc

Milyen belül?

Az utastérben is maximálisan érzékelhető a sportosság. Itt van rögtön a kiváló fogású és remekül áttételezett sportkormány, az alumínium pedálszett, illetve a sportülések, melyek akár egy külön bekezdést is megérdemelnének. Az egy dolog, hogy nagyon vagányul néznek ki, de az oldaltartásuk is szerethető, ésa sportosság oltárán ezúttal abszolút nem áldozták fel a kényelmet.

A kellemes tapintású bőrfotelek elektromosan állíthatók, memóriásak és még a masszázs sem hiányzik belőlük. Utóbbi picit lehetne erősebb és fantáziadúsabb, de legalább elérhető, a hosszú utakat jelentősen kényelmesebbé tudja tenni. Az igazán zseniális pedig az az egészben, hogy az új sportos-komfortos ülések 2 kilogrammal könnyebbek a szimplán csak sportos OPC elődeiknél. Cserébe viszont több mint 1 millió forint a feláruk.

© László Ferenc

A kormány mögött a mai teljesen digitális panelek korában már konzervatívnak nevezhető analóg/digitális műszeregység található, ezen kívül pedig a fűthető szélvédőre vetítő HUD-ot, illetve Apple CarPlay-, valamint Android Auto-kompatibilis, 8 colos középső érintőkijelzőt is kapunk. Említést érdemel továbbá az automata vészfékező, az aktív sávtartó segéd, a parkoló asszisztens, a hátsó keresztforgalom-figyelő, illetve a 400 méterre elvilágító mátrixos LED fényszóró.

A helykínálat alapvetően rendben van, panasszal egyedül talán a hátul ülő magasabb utasok élhetnek. A sofőr pedig amiatt moroghat, hogy hátrafelé elég bunkerszerű a kilátás, a tolatókamera képminősége pedig meglehetősen gyatra.

© László Ferenc

Motor, váltó, tömeg

A motorháztető alatt egy 2 literes turbós benzinmotor rejtőzik, mely 5300-as percenkénti fordulatszámon adja le - 260 lóerős -legnagyobb teljesítményét (Astra J OPC: 2 literes turbó, 280 lóerő), a 400 Nm-es csúcsnyomaték pedig 2500 és 4000 között áll rendelkezésre. Mindez 7,2 másodperces 0-100-as szintidőhöz, illetve 250 km/h végsebességhez elegendő.

A GSi a gyakorlatban nagyot lép, de az érzékszerveinket valahogy annyira tompított formában érik a különböző behatások, hogy mégsem jön át a hamisítatlan sportélmény. Elsősorban hangból kaphatnánk többet, az adaptív sportkipufogó még sport üzemmódban is túlságosan finomkodó, udvarias produkciót ad elő. Az üzemmód-váltó a kipufogón kívül egyébként a gázreakción, illetve a váltón is hangol egy keveset.

© László Ferenc

A nyolcfokozatú Aisin automataváltó inkább finoman, mint szupersportosan vált, és ha mi magunk is bele akarunk szólni a működésébe, akkor arra ott vannak a kormány mögötti váltófülek. A fogyasztással nem igazán lehetünk elégedettek, ugyanis a GSi még akkor is 10,5-11 liternyi benzint nyakalt be, amikor a gázpedál alá tojásokat képzeltünk oda. Az üzemanyagtartály 62 literes.

Az előző Insigniából készített OPC-hez képest hatalmas előrelépést jelent a 160 kilogrammal csökkentett tömeg. Ellenben az abban lévő 2,8 literes V6-os egységet, illetve annak 325 lóerős, 435 Nm-es produkcióját mindenképpen visszasírjuk. Némi vigasz, hogy az új GSi a Nordschleifén 12 másodpercet képes verni a jelentősen erősebb elődjére.

© László Ferenc

Tiszavirág életű

A kipróbált benzines Insignia GSi mindössze 3 hónapig volt rendelhető, a modellel szinte csettintésre végzett a korábbiaknál szigorúbb WLTP-szabvány. Ennek pedig az immár francia PSA tulajdonban lévő márka nem akarta megfelelteni a még GM-eredetű erőforrást.

A downsizing folytatódik, a 2,8 literes OPC turbómotort a nemrégiben halálra ítélt 2 literes egység váltotta, most pedig már csak 1,6 literes az Insignia legnagyobb benzinmotorja. Ez 200 lóerőt és 280 Nm-t tud, természetesen turbóval megfújva.

A GSi jelenleg csak dízelmotorral rendelhető. A konszern 2 literes 4 hengeres gázolajos egysége két turbó segítségével 210 lóerőt, illetve 480 Nm-t ad le, ami 7,9 másodperces 0-100-as szintidőhöz elég. És ez a korrekt fogyasztású erőforrás remekül kombinálható akár a praktikus kombi karosszériával is.

© László Ferenc

© László Ferenc

+ : sportos külcsín és utastér, korrekt dinamika, csökkentett tömeg, kiváló ülések, jól pakolható csomagtér. –: a benzines GSi már nem érhető el, nagy fogyasztás, a kipufogó lehetne sportosabb, hátrafelé rossz kilátás, gagyi tolatókamera.

Információnk szerint Magyarországon 15, egész Európában pedig valamivel több, mint 1200 darabot adtak el a 260 lóerős Insignia GSi-ből. Ezzel pedig az autó a gyűjtők által keresett legkülönlegesebb Opelek közé avanzsálhat.

Az inkább kényelmesen haladós, semmint kőkeményen sportos Insignia GSi jelenleg 11,3 millió forintból úszható meg a legolcsóbban, ennyibe kerül ugyanis egy alapfelszereltségű 210 lovas dízel változat. Amit persze könnyen 14 millió forint magasságába lehet extrázni.

A két éve kijött új Insignia alapára 7 millió forint, ezért egy 140 lóerős, 1,5 literes turbós benzinmotoros kivitel vezethető haza. A 200 lóerős 1,6 literes turbós benzines verzió alapára 8,2 millió forint.

© László Ferenc

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Autó rovatának Facebook-oldalát.