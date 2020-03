Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7bf382b2-dcd8-4e4e-bc83-87373a4891f6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mire Kínából megérkeznek a szájmaszkok Újbudára, kis híján 17 millió forinttal lesznek drágábbak a vám és az áfa miatt.","shortLead":"Mire Kínából megérkeznek a szájmaszkok Újbudára, kis híján 17 millió forinttal lesznek drágábbak a vám és az áfa miatt.","id":"20200320_koronavirus_fertozes_ujbuda_szajmaszk_kina_vam_afa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7bf382b2-dcd8-4e4e-bc83-87373a4891f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c430d124-8802-488d-bded-782e481c89a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200320_koronavirus_fertozes_ujbuda_szajmaszk_kina_vam_afa","timestamp":"2020. március. 20. 17:06","title":"Újbuda rendelt 50 ezer szájmaszkot, de a 17 millió forintnyi adóra szívesen nemet mondana","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e490dd3-d756-4622-8b4f-95a38f97174d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valamivel több, mint egy évvel ezelőtt indította el a Samsung M betűvel jelölt pénztárcabarát okostelefon-sorozatát. A jelenlegi értesülések szerint hamarosan újabb taggal, a Galaxy M11 típusjelű készülékkel bővülhet a család.","shortLead":"Valamivel több, mint egy évvel ezelőtt indította el a Samsung M betűvel jelölt pénztárcabarát okostelefon-sorozatát...","id":"20200320_samsung_galaxy_m11_olcso_androidos_telefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e490dd3-d756-4622-8b4f-95a38f97174d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fe42e44-9029-428d-a59b-888ef6184912","keywords":null,"link":"/tudomany/20200320_samsung_galaxy_m11_olcso_androidos_telefon","timestamp":"2020. március. 20. 12:03","title":"5000 mAh-es akkuval érkezik egy pénztárcabarát Samsung Galaxy telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726","c_author":"Argyelán József, Bankmonitor","category":"gazdasag","description":"Megjelent a kormányrendelet a vállalati és lakossági hitelek törlesztésének felfüggesztéséről, azaz a fizetési moratóriumról. Sok kérdésre választ kaptunk, de a jogszabály eléggé szűken fogalmaz. Hogyan kell igényelni a felfüggesztést? Mi lesz a hitelkártyákkal? A Bankmonitor.hu pontokba szedte a részleteket és a kérdéseket.\r

","shortLead":"Megjelent a kormányrendelet a vállalati és lakossági hitelek törlesztésének felfüggesztéséről, azaz a fizetési...","id":"20200319_HIteltorlesztesi_moratorium_maradtak_megvalaszolatlan_kerdesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20bb2f4c-2039-4c93-bd83-cb5ecf128205","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200319_HIteltorlesztesi_moratorium_maradtak_megvalaszolatlan_kerdesek","timestamp":"2020. március. 19. 08:20","title":"Hiteltörlesztési moratórium: maradtak megválaszolatlan kérdések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e1535c7-dd51-4039-b7a0-fe549a7ebb04","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Korábban a dél-koreai vívószövetség csak egy pozitív esetről közölt hírt.\r

","shortLead":"Korábban a dél-koreai vívószövetség csak egy pozitív esetről közölt hírt.\r

","id":"20200319_koronavirus_sport_vivas_del_korea_fertozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e1535c7-dd51-4039-b7a0-fe549a7ebb04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b477ca3-0094-4590-8be0-de69cb6ddb48","keywords":null,"link":"/sport/20200319_koronavirus_sport_vivas_del_korea_fertozes","timestamp":"2020. március. 19. 10:20","title":"Három koronavírusos dél-koreai vívót azonosítottak, Budapesten is versenyeztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"644a7aca-6820-41d3-9919-4c87bacc9940","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft több olyan fejlesztést is bemutatott, amelyeket még idén elérhetővé tesznek a csapatmunkát segítő Teamsben.","shortLead":"A Microsoft több olyan fejlesztést is bemutatott, amelyeket még idén elérhetővé tesznek a csapatmunkát segítő Teamsben.","id":"20200319_microsoft_teams_home_office_otthoni_munkavegzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=644a7aca-6820-41d3-9919-4c87bacc9940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f5f9a0e-edfd-4636-8cf1-457eb8b340c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200319_microsoft_teams_home_office_otthoni_munkavegzes","timestamp":"2020. március. 19. 18:33","title":"Könnyebb lesz az otthoni munkavégzés, hasznos funkciókat kap a Microsoft Teams","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3932237c-3d41-47c6-928f-82e496a58a00","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szerdán bejelentett törlesztési moratórium a diákhitelekre is vonatkozik.","shortLead":"A szerdán bejelentett törlesztési moratórium a diákhitelekre is vonatkozik.","id":"20200319_diakhitel_torlesztes_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3932237c-3d41-47c6-928f-82e496a58a00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27908434-ffa9-4a3c-892b-0008ea27630d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200319_diakhitel_torlesztes_jarvany","timestamp":"2020. március. 19. 05:45","title":"A járvány miatt a diákhitelek törlesztését is felfüggesztik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"276a133f-586d-415c-9489-e03f773ef1c5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész szerint Eszenyi Enikő jól döntött, hogy lemondott, ugyanakkor hiányolja a bocsánatkérést. Szerinte a nyilvánosságra került történetek miatt elindított vizsgálatot mindenképpen muszáj lefolytatni.","shortLead":"A színész szerint Eszenyi Enikő jól döntött, hogy lemondott, ugyanakkor hiányolja a bocsánatkérést. Szerinte...","id":"20200320_Hever_Gabor_Varjuk_hogy_felalljon_a_bizottsag_es_a_vegere_jarjon_a_vigszinhazi_eseteknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=276a133f-586d-415c-9489-e03f773ef1c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85e3497e-54ab-4ef7-8e77-7bc537c45285","keywords":null,"link":"/kultura/20200320_Hever_Gabor_Varjuk_hogy_felalljon_a_bizottsag_es_a_vegere_jarjon_a_vigszinhazi_eseteknek","timestamp":"2020. március. 20. 16:20","title":"Hevér Gábor: Várjuk, hogy a bizottság a végére járjon a vígszínházi eseteknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be4246b0-f73b-47ea-8e37-8a16782e00c0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A gondok még 2015-ben kezdődtek a német társaságnál, amelyik most kormányzati programoktól remél a segítséget.","shortLead":"A gondok még 2015-ben kezdődtek a német társaságnál, amelyik most kormányzati programoktól remél a segítséget.","id":"20200320_koronavirus_vapiano_etterem_csod","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be4246b0-f73b-47ea-8e37-8a16782e00c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"469dbb8c-0578-4939-a21c-91ea5e9f8101","keywords":null,"link":"/kkv/20200320_koronavirus_vapiano_etterem_csod","timestamp":"2020. március. 20. 14:28","title":"Csődbe vitte a német Vapianót a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]