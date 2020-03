Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b2ac0bb0-4242-40b0-834e-5b065cc177c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eltűntek az emberek és ez most így van jól. \r

\r

","shortLead":"Eltűntek az emberek és ez most így van jól. \r

\r

","id":"20200329_Vasarnap_delutan_teljesen_uresek_Budapest_utcai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2ac0bb0-4242-40b0-834e-5b065cc177c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23e8ceec-7da7-40ea-be88-41ae6b954eab","keywords":null,"link":"/itthon/20200329_Vasarnap_delutan_teljesen_uresek_Budapest_utcai","timestamp":"2020. március. 29. 16:09","title":"Vasárnap délutánra kiürültek Budapest utcái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7af5a44-b163-481d-9541-ebad25dcee0a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az izraeli miniszterelnök és legközelebbi tanácsadói elkülönítették magukat, miután a tanácsadók egyikéről kiderült, hogy fertőzött az új koronavírussal.","shortLead":"Az izraeli miniszterelnök és legközelebbi tanácsadói elkülönítették magukat, miután a tanácsadók egyikéről kiderült...","id":"20200330_Netanjahu_is_karantenba_kerult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7af5a44-b163-481d-9541-ebad25dcee0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ee85bc0-6e02-4873-9700-e9524ff09316","keywords":null,"link":"/vilag/20200330_Netanjahu_is_karantenba_kerult","timestamp":"2020. március. 30. 15:34","title":"Benjámin Netanjahu is karanténba került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b455df1-baaf-442d-8b54-a5643b77ee68","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem éppen tipikus tavaszi időjárást kapunk a hét első felében.\r

\r

","shortLead":"Nem éppen tipikus tavaszi időjárást kapunk a hét első felében.\r

\r

","id":"20200330_Havazassal_es_faggyal_indul_a_het","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b455df1-baaf-442d-8b54-a5643b77ee68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad3fe1c3-578d-4a1e-bdda-b18ae548a3e5","keywords":null,"link":"/elet/20200330_Havazassal_es_faggyal_indul_a_het","timestamp":"2020. március. 30. 05:01","title":"Havazással és faggyal indul a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da75cc72-d0ae-4139-852a-d529e2f726fd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Aszfalton általában brillírozni szokott az amerikai villanyautó, de mi a helyzet olyan terepen, ahol igazából a lovak érzik otthon magukat?","shortLead":"Aszfalton általában brillírozni szokott az amerikai villanyautó, de mi a helyzet olyan terepen, ahol igazából a lovak...","id":"20200330_video_loero_tesla_lo_verseny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da75cc72-d0ae-4139-852a-d529e2f726fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aec24992-8189-4ea0-9cd9-3fc2b83c9c48","keywords":null,"link":"/cegauto/20200330_video_loero_tesla_lo_verseny","timestamp":"2020. március. 30. 11:21","title":"Videó: ilyen egy több száz lóerős Tesla és egy ló versenye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"698084bc-ede9-4d4a-a246-40789cd69994","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az operaénekes továbbra is jól van, de kezelni kell. ","shortLead":"Az operaénekes továbbra is jól van, de kezelni kell. ","id":"20200330_Korhazba_kerult_a_koronavirussal_fertozott_Placido_Domingo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=698084bc-ede9-4d4a-a246-40789cd69994&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df497bd2-0922-4962-93d7-c1e921be45a9","keywords":null,"link":"/elet/20200330_Korhazba_kerult_a_koronavirussal_fertozott_Placido_Domingo","timestamp":"2020. március. 30. 11:00","title":"Kórházba került a koronavírussal fertőzött Plácido Domingo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b446d9f5-bd94-4eb5-b843-2ba213cdbb26","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Miközben az európai országokba most kezdett el begyűrűzni a járvány miatti válság, Kína a hivatalos bejelentés szerint szinte már már túl is van a nehezén.","shortLead":"Miközben az európai országokba most kezdett el begyűrűzni a járvány miatti válság, Kína a hivatalos bejelentés szerint...","id":"20200330_kina_nagyvallalatok_termeles_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b446d9f5-bd94-4eb5-b843-2ba213cdbb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0109270b-afdd-4e3b-a6f3-a935363f36ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200330_kina_nagyvallalatok_termeles_koronavirus","timestamp":"2020. március. 30. 12:09","title":"A kínai nagyvállalatok 98 százaléka újrakezdte a termelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"932682d6-d11b-49e8-bc9d-c09db4c5d8fe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elmúlt 24 órában 5 217 új fertőzést is regisztráltak.","shortLead":"Az elmúlt 24 órában 5 217 új fertőzést is regisztráltak.","id":"20200329_Olaszorszag_756_halott_egy_nap_alatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=932682d6-d11b-49e8-bc9d-c09db4c5d8fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e63e51bd-194c-4f23-a026-96697044e4fe","keywords":null,"link":"/vilag/20200329_Olaszorszag_756_halott_egy_nap_alatt","timestamp":"2020. március. 29. 18:54","title":"Olaszország: 756 halott egy nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27486333-a63c-4d30-a659-542f1fdf44d5","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az olasz kormány létrehozott egy alapot, amelyből azután az önkormányzatok élelmiszer-utalványokat adhatnak a leginkább rászorulóknak.","shortLead":"Az olasz kormány létrehozott egy alapot, amelyből azután az önkormányzatok élelmiszer-utalványokat adhatnak a leginkább...","id":"20200330_Elelmiszerutalvannyal_segitene_a_szegenyeken_az_olasz_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27486333-a63c-4d30-a659-542f1fdf44d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53f55ba5-334b-4927-a21a-18452995f15d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200330_Elelmiszerutalvannyal_segitene_a_szegenyeken_az_olasz_kormany","timestamp":"2020. március. 30. 15:45","title":"Élelmiszer-utalvánnyal segítene a szegényeken az olasz kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]