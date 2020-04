Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"440f960c-4964-40ae-ac5b-45135123ae18","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyre több cég vállal házhozszállítást, amely segítheti a kijárási korlátozás miatt csökkenő forgalmú kisvállalkozásokat. ","shortLead":"Egyre több cég vállal házhozszállítást, amely segítheti a kijárási korlátozás miatt csökkenő forgalmú...","id":"20200402_Elelmiszerkiszallitasba_kezdett_a_Wolt_a_Guru_es_a_Pizza_King_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=440f960c-4964-40ae-ac5b-45135123ae18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a512330-cb47-4b8d-bace-39cf4c1baca0","keywords":null,"link":"/kkv/20200402_Elelmiszerkiszallitasba_kezdett_a_Wolt_a_Guru_es_a_Pizza_King_is","timestamp":"2020. április. 02. 11:13","title":"A Wolt most már bolti bevásárlást is vállal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cbc6bad-d512-4da5-96a6-92b5685af8c8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" Az egészségügyi dolgozók bántalmazását is szigorúan fogják büntetni.","shortLead":" Az egészségügyi dolgozók bántalmazását is szigorúan fogják büntetni.","id":"20200402_A_Fulopszigeteken_agyonlohetik_azt_aki_megszegi_a_korlatozasokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5cbc6bad-d512-4da5-96a6-92b5685af8c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca3190d3-fff7-4e15-bc70-f5d68a14427b","keywords":null,"link":"/vilag/20200402_A_Fulopszigeteken_agyonlohetik_azt_aki_megszegi_a_korlatozasokat","timestamp":"2020. április. 02. 06:51","title":"A Fülöp-szigeteken agyonlőhetik azt, aki megszegi a korlátozásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c93fe3bc-1263-4202-80e1-77b3a20074c6","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A gazdasági recesszió és a gyenge forint automatikusan növelik az amúgy sem alacsony magyar államadósságot. És a kormány még el sem kezdte a válságkezelési költekezést.","shortLead":"A gazdasági recesszió és a gyenge forint automatikusan növelik az amúgy sem alacsony magyar államadósságot. És...","id":"20200401_Mit_ker_Varga_Mihaly_a_Jezuskatol_320as_eurot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c93fe3bc-1263-4202-80e1-77b3a20074c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5b1248a-21cc-4ba7-a51d-48c505d46c9c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200401_Mit_ker_Varga_Mihaly_a_Jezuskatol_320as_eurot","timestamp":"2020. április. 01. 15:20","title":"Mit kér Varga Mihály a Jézuskától? 320-as eurót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a6ee022-67fd-4153-ae2a-6b6ce0648ca1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A néppárti vezető szerint a járvány leküzdésénél most nincs fontosabb, de ha annak vége, eldöntik, mi legyen a Fidesz sorsa.","shortLead":"A néppárti vezető szerint a járvány leküzdésénél most nincs fontosabb, de ha annak vége, eldöntik, mi legyen a Fidesz...","id":"20200401_donald_tusk_orban_viktor_europai_neppart_fidesz_felhatalmazasi_torveny_veszelyhelyzet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a6ee022-67fd-4153-ae2a-6b6ce0648ca1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7afcc9f4-65e4-46cc-b195-ed0f4106d4f1","keywords":null,"link":"/itthon/20200401_donald_tusk_orban_viktor_europai_neppart_fidesz_felhatalmazasi_torveny_veszelyhelyzet","timestamp":"2020. április. 01. 18:11","title":"Tusk szerint a járvány után elszámolnak a Fidesszel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bebfc30f-24aa-42cb-979a-cad6ede0fc08","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak akkor tűnt elő, amikor alá kellett írnia a felhatalmazási törvényt. Egy korábbi nyilatkozat alapján az Alaptörvényben rögzített feladatait látja el. Az pedig már évek óta megfigyelhető, ha válsághelyzet van, akkor nem a köztársasági elnök, hanem Orbán a védekezés irányítója.","shortLead":"Csak akkor tűnt elő, amikor alá kellett írnia a felhatalmazási törvényt. Egy korábbi nyilatkozat alapján...","id":"20200402_koronavirus_jarvany_ader","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bebfc30f-24aa-42cb-979a-cad6ede0fc08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9c220ab-742c-45e5-b566-8ae06b8df408","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_koronavirus_jarvany_ader","timestamp":"2020. április. 02. 17:22","title":"Áder még láthatatlanabb lett a járvány idejére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6f7db47-2143-45bd-9436-3a6088d03a8b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube Shorts néven dobná piacra azt az applikációt, amellyel a felhasználók rövid videókat oszthatnának meg.","shortLead":"A YouTube Shorts néven dobná piacra azt az applikációt, amellyel a felhasználók rövid videókat oszthatnának meg.","id":"20200402_tiktok_youtube_shorts_alkalmazas_applikacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6f7db47-2143-45bd-9436-3a6088d03a8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d6cfe44-c71c-4588-9e89-f4fb0a5f2709","keywords":null,"link":"/tudomany/20200402_tiktok_youtube_shorts_alkalmazas_applikacio","timestamp":"2020. április. 02. 15:03","title":"Lemásolta a TikTokot a YouTube, hamarosan jöhet az új alkalmazásuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4146d864-fcac-45e5-90ed-782749796cfb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mérsékelt ütemben nőtt Szlovéniában és Horvátországban az új koronavírussal fertőzöttek száma, és a szlovén parlament csütörtök este megszavazta a kormány gazdaságélénkítő csomagját a koronavírus okozta nehézségek ellensúlyozására.","shortLead":"Mérsékelt ütemben nőtt Szlovéniában és Horvátországban az új koronavírussal fertőzöttek száma, és a szlovén parlament...","id":"20200402_Horvatorszagban_mar_ezernel_is_tobb_fertozott_van","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4146d864-fcac-45e5-90ed-782749796cfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"871efd87-4d7f-4254-b772-00890dbc5d1f","keywords":null,"link":"/vilag/20200402_Horvatorszagban_mar_ezernel_is_tobb_fertozott_van","timestamp":"2020. április. 02. 20:57","title":"Horvátországban már ezernél is több fertőzött van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"406c4089-417f-4b86-9358-f1ea5904f603","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kereskedők remélik, hogy a drasztikus visszaesés csak rövid távú lesz, így a második félév valamennyire képes lesz kompenzálni.","shortLead":"A kereskedők remélik, hogy a drasztikus visszaesés csak rövid távú lesz, így a második félév valamennyire képes lesz...","id":"20200402_50_szazalekos_visszaeses_johet_a_magyar_ujautopiacon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=406c4089-417f-4b86-9358-f1ea5904f603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3c3541d-83b1-4487-bfe8-60df9ad30ef5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200402_50_szazalekos_visszaeses_johet_a_magyar_ujautopiacon","timestamp":"2020. április. 02. 09:47","title":"50 százalékos visszaesés jöhet a magyar újautó-piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]