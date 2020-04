Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"New Yorkban egyre súlyosabb a helyzet, de Olaszországban már kezd lefelé ívelni a görbe. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"New Yorkban egyre súlyosabb a helyzet, de Olaszországban már kezd lefelé ívelni a görbe. A hvg360 reggeli...","id":"20200408_Radar360_megoszto_a_13_havi_nyugdij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25ec34ea-7436-43f8-ad58-d96f8ec3423b","keywords":null,"link":"/360/20200408_Radar360_megoszto_a_13_havi_nyugdij","timestamp":"2020. április. 08. 08:00","title":"Radar360: Megosztó a 13. havi nyugdíj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcaf3792-804f-4b51-ab62-2f00cab24281","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A szlovén és a macedón kormány felkérésére is indított járatot a magyar légitársaság, de több másik ország kormányával tárgyalnak.","shortLead":"A szlovén és a macedón kormány felkérésére is indított járatot a magyar légitársaság, de több másik ország kormányával...","id":"20200406_A_Wizz_Air_tobb_keletkozepeuropai_allamnak_is_segit_a_jarvany_idejen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bcaf3792-804f-4b51-ab62-2f00cab24281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f77e949-f2fd-4160-bb01-235da23121b1","keywords":null,"link":"/kkv/20200406_A_Wizz_Air_tobb_keletkozepeuropai_allamnak_is_segit_a_jarvany_idejen","timestamp":"2020. április. 06. 17:37","title":"A Wizz Air több kelet-közép-európai államnak is segít a járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a1cb863-9392-4ca2-9027-e86abdbf4081","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Múlt hónapban a globális hőmérséklet elérte 2017 és 2019 márciusáét, amelyek a második és a harmadik legmelegebbek voltak – közölte az európai Copernicus éghajlatváltozási szolgálat (C3S).","shortLead":"Múlt hónapban a globális hőmérséklet elérte 2017 és 2019 márciusáét, amelyek a második és a harmadik legmelegebbek...","id":"20200408_marciusi_homerseklet_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_c3s","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a1cb863-9392-4ca2-9027-e86abdbf4081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f17debf-1429-4039-b659-39780044fba5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200408_marciusi_homerseklet_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_c3s","timestamp":"2020. április. 08. 07:03","title":"Jól érezte, tényleg az idei volt az egyik legmelegebb március a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13c07b56-11aa-4399-b5b8-1bf71fa19434","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig összesen 400 ezer maszkot ajándékozott oda a kormány más országoknak.","shortLead":"Eddig összesen 400 ezer maszkot ajándékozott oda a kormány más országoknak.","id":"20200406_Magyarorszag_300_ezer_maszkot_adott_Horvatorszagnak_es_Szerbianak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13c07b56-11aa-4399-b5b8-1bf71fa19434&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0ca2651-de35-4bca-aee4-def3d8a17c8c","keywords":null,"link":"/itthon/20200406_Magyarorszag_300_ezer_maszkot_adott_Horvatorszagnak_es_Szerbianak","timestamp":"2020. április. 06. 18:53","title":"Magyarország 300 ezer maszkot adott Horvátországnak és Szerbiának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1f5fd30-8981-4ddc-83b7-f62b76c4b866","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A korábbi klasszis labdarúgó egy hónapja került rács mögé Paraguayban, ahol a járvány miatt szünetel a bírósági ítélkezés.","shortLead":"A korábbi klasszis labdarúgó egy hónapja került rács mögé Paraguayban, ahol a járvány miatt szünetel a bírósági...","id":"20200407_koronavirus_ronaldinho_paraguay_borton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1f5fd30-8981-4ddc-83b7-f62b76c4b866&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03260ce3-fcea-4da5-8e27-dfe3414546b3","keywords":null,"link":"/elet/20200407_koronavirus_ronaldinho_paraguay_borton","timestamp":"2020. április. 07. 13:05","title":"A koronavírus miatt nem szabadul a börtönből Ronaldinho","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bdac57c-7771-4a13-b69b-3a3d6aa27b7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"180 helyett már csak 140 milliárdot irányzott elő erre a kormány 2020-ban, a Közmunkás Szakszervezet elnöke szerint ezúttal mégis kifizethetnék a pluszban felvehető közmunkások bérét.","shortLead":"180 helyett már csak 140 milliárdot irányzott elő erre a kormány 2020-ban, a Közmunkás Szakszervezet elnöke szerint...","id":"20200407_kozmunka_jarvany_megelhetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5bdac57c-7771-4a13-b69b-3a3d6aa27b7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b27797b-af89-4684-914e-e85e20339cf6","keywords":null,"link":"/itthon/20200407_kozmunka_jarvany_megelhetes","timestamp":"2020. április. 07. 10:23","title":"Hiába mennének most többen közmunkára, 40 milliárddal kevesebb jut idén a programra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f99edf5-d189-4d22-b218-c5b64c6da095","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hatalmasat nőtt január után februárban is a magyar turizmus bevétele, minden adott volt ahhoz, hogy az iparág történetének legjobb évkezdése legyen az idei. A koronavírus azután hetek alatt állította földbe a szektort.","shortLead":"Hatalmasat nőtt január után februárban is a magyar turizmus bevétele, minden adott volt ahhoz, hogy az iparág...","id":"20200407_turizmus_jarvany_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f99edf5-d189-4d22-b218-c5b64c6da095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc5259b7-03e3-4d73-97e8-26f946a747ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200407_turizmus_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. április. 07. 09:36","title":"Minden rekordot megdöntő évnek indult a turizmusban 2020, aztán jött a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1656aae7-d1fb-4af3-89ef-79fcc70fe464","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy új jótékonysági szervezetet indítanak útjára.","shortLead":"Egy új jótékonysági szervezetet indítanak útjára.","id":"20200407_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_belevetette_magat_a_munkaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1656aae7-d1fb-4af3-89ef-79fcc70fe464&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b27244b-bbb7-4b29-a6b8-83abaa67a761","keywords":null,"link":"/elet/20200407_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_belevetette_magat_a_munkaba","timestamp":"2020. április. 07. 09:58","title":"Harry herceg és Meghan Markle belevetette magát a munkába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]