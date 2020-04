Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"da5abdd2-310a-4f14-aa28-a01093259bc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányszóvivő szerint nekik ugyanúgy jár a köszönet, mint a frontvonalban küzdő orvosoknak, ápolóknak és mentőknek.","shortLead":"A kormányszóvivő szerint nekik ugyanúgy jár a köszönet, mint a frontvonalban küzdő orvosoknak, ápolóknak és mentőknek.","id":"20200414_kormany_kampany_koronavirus_szentkiralyi_alexandra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da5abdd2-310a-4f14-aa28-a01093259bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2988b2ab-d218-4067-a286-0332671e981f","keywords":null,"link":"/itthon/20200414_kormany_kampany_koronavirus_szentkiralyi_alexandra","timestamp":"2020. április. 14. 15:49","title":"Kampányt indít a kormány a járvány elleni küzdelem “láthatatlan” hőseiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d2b13ff-ac1e-4887-a9b0-1eaed72e7c76","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Oroszországban több, mint 18 ezer fertőzöttet azonosítottak.","shortLead":"Oroszországban több, mint 18 ezer fertőzöttet azonosítottak.","id":"20200413_oroszorszag_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d2b13ff-ac1e-4887-a9b0-1eaed72e7c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"379d29e3-4018-47c3-980c-d0b85bc34216","keywords":null,"link":"/vilag/20200413_oroszorszag_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 13. 13:36","title":"Oroszországban is minden eddiginél nagyobbat ugrott a betegek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b84ec3e5-c1f9-4544-b142-4c06dc3da1ff","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Cannonball Run egy nem hétköznapi és közel sem legális autós futam. Az alapötlet, hogy a nagyjából 4500 kilométeres távot New Yorktól Los Angelesig a lehető leggyorsabban kell megtenni közúton.","shortLead":"A Cannonball Run egy nem hétköznapi és közel sem legális autós futam. Az alapötlet, hogy a nagyjából 4500 kilométeres...","id":"20200414_Arra_jo_volt_a_mostani_viruscsend_hogy_valaki_megdontotte_az_USA_partolpartig_tarto_autos_rekordjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b84ec3e5-c1f9-4544-b142-4c06dc3da1ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c67f46e-ce68-4f2c-9378-640cb6646010","keywords":null,"link":"/cegauto/20200414_Arra_jo_volt_a_mostani_viruscsend_hogy_valaki_megdontotte_az_USA_partolpartig_tarto_autos_rekordjat","timestamp":"2020. április. 14. 16:42","title":"Járvány alatt döntötték meg az USA parttól partig tartó autós rekordját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92c127ea-a0cd-4af3-a554-78c9ddf57f72","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az államfő szerint a járvány több hiányosságra is rávilágított. ","shortLead":"Az államfő szerint a járvány több hiányosságra is rávilágított. ","id":"20200413_Macron_majus_11ig_meghosszabbitotta_a_kijarasi_korlatozasokat_Franciaorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92c127ea-a0cd-4af3-a554-78c9ddf57f72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c841bde8-2d97-43a3-a2f3-50b6cc3e4998","keywords":null,"link":"/vilag/20200413_Macron_majus_11ig_meghosszabbitotta_a_kijarasi_korlatozasokat_Franciaorszagban","timestamp":"2020. április. 13. 21:06","title":"Macron május 11-ig meghosszabbította a kijárási korlátozásokat Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d354b4c-62d8-44ec-956b-b17b06e640e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A XIII. kerületi polgármester, Tóth József szerint a Bulcsú park és a Ruttkai Éva park is zárva marad a járvány miatt.","shortLead":"A XIII. kerületi polgármester, Tóth József szerint a Bulcsú park és a Ruttkai Éva park is zárva marad a járvány miatt.","id":"20200414_toth_jozsef_nepsziget_marina_part_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d354b4c-62d8-44ec-956b-b17b06e640e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3194392b-d303-4290-8066-f6b6a5d2c25f","keywords":null,"link":"/itthon/20200414_toth_jozsef_nepsziget_marina_part_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 14. 16:10","title":"Május 3-ig nem lehet a Népszigetre és a Marina partra menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6301b031-4c99-4e20-a271-57b31c9a43c1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Amíg tart a járvány, minden hétvégén lesz koncert. ","shortLead":"Amíg tart a járvány, minden hétvégén lesz koncert. ","id":"20200413_Panamavaros_eneklo_rendorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6301b031-4c99-4e20-a271-57b31c9a43c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"234973d6-7a6f-436f-afff-a9d443d3e4c1","keywords":null,"link":"/kultura/20200413_Panamavaros_eneklo_rendorok","timestamp":"2020. április. 13. 15:19","title":"Panamavárosban éneklő rendőrök próbálják tartani a lelket az emberekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55cd1b6b-8e88-4b76-ba20-527ff48ef378","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megérkezett a hidegfront Magyarország fölé, az eddigi tavaszi időjárásnak pár napra búcsút inthetünk.","shortLead":"Megérkezett a hidegfront Magyarország fölé, az eddigi tavaszi időjárásnak pár napra búcsút inthetünk.","id":"20200414_Szabadsagra_ment_a_tavasz_a_hegyekben_a_havas_eso_sem_kizart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55cd1b6b-8e88-4b76-ba20-527ff48ef378&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3af410be-f726-449f-85e9-4f47c506525b","keywords":null,"link":"/elet/20200414_Szabadsagra_ment_a_tavasz_a_hegyekben_a_havas_eso_sem_kizart","timestamp":"2020. április. 14. 06:08","title":"Szabadságra ment a tavasz, a hegyekben a havas eső sem kizárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b832d23f-483e-49d9-b4ba-cad2cddcad91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kisgyereket a sátoraljaújhelyi kórházba vitték, ott derült ki, hogy fertőzött.","shortLead":"A kisgyereket a sátoraljaújhelyi kórházba vitték, ott derült ki, hogy fertőzött.","id":"20200413_Egy_ket_eves_kisgyerek_is_koronavirusos_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b832d23f-483e-49d9-b4ba-cad2cddcad91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c364b1b9-6012-41ef-8b9a-f7fe3bc1ac17","keywords":null,"link":"/itthon/20200413_Egy_ket_eves_kisgyerek_is_koronavirusos_Magyarorszagon","timestamp":"2020. április. 13. 13:55","title":"Egy kétéves kisgyerek is elkapta itthon a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]