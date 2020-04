Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tamasi József szerint „a médiapánik és a politikusok okozzák a legnagyobb bajt, nem a vírus”. Vizsgálat indulhat ellene.","shortLead":"Tamasi József szerint „a médiapánik és a politikusok okozzák a legnagyobb bajt, nem a vírus”. Vizsgálat indulhat ellene.","id":"20200415_Egy_magyar_orvos_szerint_nincs_vilagjarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a238bb3-40ff-4e2e-942b-82bc71c36268","keywords":null,"link":"/itthon/20200415_Egy_magyar_orvos_szerint_nincs_vilagjarvany","timestamp":"2020. április. 15. 12:26","title":"Egy magyar orvos szerint nincs világjárvány, vizsgálat indulhat ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A koronavírus-járvány odacsapott a szektornak, a fizetéseket is csökkentik a légitársaságnál. ","shortLead":"A koronavírus-járvány odacsapott a szektornak, a fizetéseket is csökkentik a légitársaságnál. ","id":"20200414_koronavirus_jarvany_legi_kozlekedes_wizz_air_elbocsatas_letszamcsokkentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2ff8498-3a74-4e0f-b9ac-acf37e1cd8b3","keywords":null,"link":"/kkv/20200414_koronavirus_jarvany_legi_kozlekedes_wizz_air_elbocsatas_letszamcsokkentes","timestamp":"2020. április. 14. 11:43","title":"Ezer embert bocsát el a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f34f3f17-ebaa-4381-93d7-5d01553ceee5","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A technológiát soha nem önmagában értékeljük. A külcsín és a technológia együttesen formálja a fogyasztói észlelést, és a kombináció hatékonyabb, amikor az optimális különbözőség benyomását kelti - mutat rá Jonah Berger, a Wharton Üzleti Iskola marketingprofesszora.","shortLead":"A technológiát soha nem önmagában értékeljük. A külcsín és a technológia együttesen formálja a fogyasztói észlelést, és...","id":"20200415_Miert_fontos_hogy_egy_innovaciot_neha_ismerosre_butitsunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f34f3f17-ebaa-4381-93d7-5d01553ceee5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b3d10ea-a41b-4e5a-8f2b-cca04b0feca2","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200415_Miert_fontos_hogy_egy_innovaciot_neha_ismerosre_butitsunk","timestamp":"2020. április. 15. 14:19","title":"Hova nézzenek az ülések az önvezető autóban? És miért fontos ismerőssé álcázni egy innovációt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cee88b17-6283-4c08-91e7-a353781a1706","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rövid idő alatt több olyan adótornyot is megrongáltak Hollandiában, amely a helyi 5G-hálózatot működteti. A bűncselekményeket alighanem az új technológia nyomán kialakult félelem, tájékozatlanság és az ezekből következő összeesküvés-elméletek miatt követték el.","shortLead":"Rövid idő alatt több olyan adótornyot is megrongáltak Hollandiában, amely a helyi 5G-hálózatot működteti...","id":"20200414_5g_mobil_adotorony_telefonpozna_koronavirus_hollandia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cee88b17-6283-4c08-91e7-a353781a1706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97953882-c81d-49c9-8178-77cd60756aad","keywords":null,"link":"/tudomany/20200414_5g_mobil_adotorony_telefonpozna_koronavirus_hollandia","timestamp":"2020. április. 14. 10:03","title":"Újabb országban támadják az 5G-tornyokat, ebből még baj is lehet járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b36bc293-8ce7-466a-bffd-a584a314264c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ha régen járt a Keleti pályaudvarnál, a Hősök terén vagy a Lánchíd környékén, ennek a videónak örülni fog! ","shortLead":"Ha régen járt a Keleti pályaudvarnál, a Hősök terén vagy a Lánchíd környékén, ennek a videónak örülni fog! ","id":"20200415_Budapest_megvar__karantenos_imazsfilm_keszult_a_fovarosrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b36bc293-8ce7-466a-bffd-a584a314264c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39b88662-fd57-4765-8bd3-2ed886c54932","keywords":null,"link":"/kultura/20200415_Budapest_megvar__karantenos_imazsfilm_keszult_a_fovarosrol","timestamp":"2020. április. 15. 12:00","title":"„Budapest megvár!” – karanténos imázsfilm készült a fővárosról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef6cbf3b-e8e2-41bd-974b-875c585562b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felhasználók nagy részénél aktiválta a megújult, sötét móddal is rendelkező hírfolyamot a Facebook. Már csak ez utóbbi funkcióért is érdemes kipróbálni.","shortLead":"A felhasználók nagy részénél aktiválta a megújult, sötét móddal is rendelkező hírfolyamot a Facebook. Már csak...","id":"20200416_facebook_sotet_mod_uj_hirfolyam_dizajn_kullem_bekapcsolasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef6cbf3b-e8e2-41bd-974b-875c585562b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b02f85f-a653-48f8-a04d-a0a3221c1cf3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200416_facebook_sotet_mod_uj_hirfolyam_dizajn_kullem_bekapcsolasa","timestamp":"2020. április. 16. 08:03","title":"Lépjen fel a Facebookra, önhöz is megérkezhetett az új hírfolyam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c63c7c-a610-444e-b581-4a7900bb90e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Éjszaka benyújtották az erről szóló törvényjavaslatot.","shortLead":"Éjszaka benyújtották az erről szóló törvényjavaslatot.","id":"20200415_A_kormany_tenyleg_elvenne_a_kozalkalmazotti_statuszt_a_kulturalis_szferaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24c63c7c-a610-444e-b581-4a7900bb90e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b568eec3-295b-49ba-8ceb-d275e68e12a1","keywords":null,"link":"/itthon/20200415_A_kormany_tenyleg_elvenne_a_kozalkalmazotti_statuszt_a_kulturalis_szferaban","timestamp":"2020. április. 15. 08:19","title":"A kormány tényleg elvenné a közalkalmazotti státuszt a kulturális szférában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d075bbb-9bec-4d98-85bf-d83bc6e8df18","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Íme a megoldás azoknak, akik eddig túl gyengének találták a szuperkönnyű brit hiperautót.","shortLead":"Íme a megoldás azoknak, akik eddig túl gyengének találták a szuperkönnyű brit hiperautót.","id":"20200415_van_feljebb_902_loeros_lett_a_mclaren_kozuti_raketaja_a_senna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d075bbb-9bec-4d98-85bf-d83bc6e8df18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db4a304e-29ec-44bc-8678-c8e24d341dfe","keywords":null,"link":"/cegauto/20200415_van_feljebb_902_loeros_lett_a_mclaren_kozuti_raketaja_a_senna","timestamp":"2020. április. 15. 09:21","title":"Van feljebb: 902 lóerős lett a McLaren közúti rakétája, a Senna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]