[{"available":true,"c_guid":"eb37f7fb-f556-4d4b-b233-addf560f9fc7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A diplomák kiállítását is sürgeti a kormány a felsőoktatási intézményeknél.","shortLead":"A diplomák kiállítását is sürgeti a kormány a felsőoktatási intézményeknél.","id":"20200415_diploma_nyelvvizsga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb37f7fb-f556-4d4b-b233-addf560f9fc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d576445-f0cc-442f-957b-58c208c1a8cd","keywords":null,"link":"/itthon/20200415_diploma_nyelvvizsga","timestamp":"2020. április. 15. 20:31","title":"Újabb módosításokról döntöttek: változik a vizsgák és a felvételik lebonyolítása is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1674039-e51a-4d9f-be8a-17f3852df9be","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már akkor több száz milliárd forint megtakarítás tűnt el, amikor még szinte mindenki a rendes fizetését kapta.","shortLead":"Már akkor több száz milliárd forint megtakarítás tűnt el, amikor még szinte mindenki a rendes fizetését kapta.","id":"20200416_megtakaritas_vagyonkezelo_bamosz_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1674039-e51a-4d9f-be8a-17f3852df9be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"580c2d28-da90-49ae-9dfb-d00005ca9a9f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200416_megtakaritas_vagyonkezelo_bamosz_koronavirus","timestamp":"2020. április. 16. 12:30","title":"Több száz milliárd forint megtakarítást élhettek fel a magyarok a járvány kezdete óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23a4cf74-d310-42e0-a2ac-9c2a392baf22","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nyílt levelet írt a jegyvásárlók felé 32 klub és fesztivál, amelyben a koronavírus miatt előállt helyzetre hivatkozva többek közt azt is leírják, hogy nem adnak alanyi jogon visszaváltási lehetőséget a jegyvásárlónak az elmaradt rendezvények után. Az aláírók között nincs ott minden hazai koncertszervező, hiányzik például a Barba Negra. A miértről és a jelenlegi helyzetről Szűcs Mihályt, a Barba Negra vezetőjét kérdeztük.","shortLead":"Nyílt levelet írt a jegyvásárlók felé 32 klub és fesztivál, amelyben a koronavírus miatt előállt helyzetre hivatkozva...","id":"20200415_Barba_Negra_A_jegyvasarloknak_mindenkor_meg_kell_adni_a_dontesi_jogat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23a4cf74-d310-42e0-a2ac-9c2a392baf22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e1d3735-d2ac-4677-a762-026011c14bdd","keywords":null,"link":"/kultura/20200415_Barba_Negra_A_jegyvasarloknak_mindenkor_meg_kell_adni_a_dontesi_jogat","timestamp":"2020. április. 15. 17:59","title":"Barba Negra: „A jegyvásárlóknak mindenkor meg kell adni a döntési jogát”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2b7d52a-3ebb-4ccc-be01-4c24878db041","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Mindössze \"alacsonyabb szintű\" jogszabályokat vontak vissza, a programot nem.","shortLead":"Mindössze \"alacsonyabb szintű\" jogszabályokat vontak vissza, a programot nem.","id":"20200416_Cafol_a_Miniszterelnokseg_folytatodik_a_Hungary_Helps_Program","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2b7d52a-3ebb-4ccc-be01-4c24878db041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18dece60-e4c4-4bd7-bace-67659cbc4dc6","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_Cafol_a_Miniszterelnokseg_folytatodik_a_Hungary_Helps_Program","timestamp":"2020. április. 16. 12:15","title":"Hungary Helps: marad a program, csak pénz nem nagyon lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9199637-0d80-4e9c-8ae0-5b495228ebbd","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Segített Kínának a kezdetekben elhallgatni és bagatellizálni a koronavírust az Egészségügyi Világszervezet (WHO) – legalábbis Donald Trump szerint, aki ezért megvonta az amerikai pénzt az intézménytől, amelynek az USA a legnagyobb finanszírozója. A konzervatív republikánus körökön kívül meghökkenést okozó döntéssel az amerikai elnök inkább a saját hibáit szeretné más nyakába varrni.","shortLead":"Segített Kínának a kezdetekben elhallgatni és bagatellizálni a koronavírust az Egészségügyi Világszervezet (WHO) –...","id":"202016__biralt_who__trump_tamad__kinabaratsag_vadja__tuz_alatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9199637-0d80-4e9c-8ae0-5b495228ebbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3548aabc-3d89-4e13-8c2d-bdaf1f51c73d","keywords":null,"link":"/360/202016__biralt_who__trump_tamad__kinabaratsag_vadja__tuz_alatt","timestamp":"2020. április. 16. 15:00","title":"Trump az Egészségügyi Világszervezeten veri le a saját hibáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73224c6d-d4d9-4a63-a169-f3989e24a73f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A koronavírus miatt oda lehet az elmúlt 2-3 évben elért összes eredmény a gyermekhalandóság visszaszorítása terén.","shortLead":"A koronavírus miatt oda lehet az elmúlt 2-3 évben elért összes eredmény a gyermekhalandóság visszaszorítása terén.","id":"20200417_ENSZ_gyermekjogi_valsagot_okoz_a_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73224c6d-d4d9-4a63-a169-f3989e24a73f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdac6acc-c274-4630-945c-1a00863c8c6a","keywords":null,"link":"/vilag/20200417_ENSZ_gyermekjogi_valsagot_okoz_a_jarvany","timestamp":"2020. április. 17. 05:51","title":"ENSZ: gyermekjogi válságot okoz a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05fb5206-41a3-4210-8a37-63c2ff4f3c00","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Amióta csak figyelik, egyetlen év elején sem végeztek akkora pusztítást a fakitermelők, mint idén. A helyzetet pedig a koronavírus is tovább ronthatja.","shortLead":"Amióta csak figyelik, egyetlen év elején sem végeztek akkora pusztítást a fakitermelők, mint idén. A helyzetet pedig...","id":"20200415_amazonas_erdoirtas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05fb5206-41a3-4210-8a37-63c2ff4f3c00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05ee5685-d57c-4eea-8ea9-f2751885af60","keywords":null,"link":"/vilag/20200415_amazonas_erdoirtas","timestamp":"2020. április. 15. 15:28","title":"Tombol az erdőirtás az Amazonas-medencében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f11ad8b4-8180-4765-8a2d-a9038b976754","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Domokos László szerint a kórházi vezetők „egyértelmű felelősségük ellenére nem fektettek kellő hangsúlyt a gazdálkodásra”. ","shortLead":"Domokos László szerint a kórházi vezetők „egyértelmű felelősségük ellenére nem fektettek kellő hangsúlyt...","id":"20200415_aszelnok_level_korhazak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f11ad8b4-8180-4765-8a2d-a9038b976754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"322d4389-05a5-411b-acf6-4453855cd685","keywords":null,"link":"/itthon/20200415_aszelnok_level_korhazak","timestamp":"2020. április. 15. 07:47","title":"Levélben figyelmeztette a kórházakat az ÁSZ-elnök: Spóroljanak az indokolatlan ellátásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]