[{"available":true,"c_guid":"4641ae15-c5bb-4b60-8d23-0b743f01f4d0","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Csődhullámtól tart az utazásszervező és utazásközvetítő vállalkozások németországi érdekképviselete (Deutscher Reiseverband -DRV) a koronavírus-járvány miatt, a szakmai szövetség vasárnapi közleménye szerint előfordulhat, hogy tagjainak többsége nem éli túl a válságot.","shortLead":"Csődhullámtól tart az utazásszervező és utazásközvetítő vállalkozások németországi érdekképviselete (Deutscher...","id":"20200426_Mar_a_megsemmisulesrol_beszelnek_Nemetorszagban_a_turizmus_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4641ae15-c5bb-4b60-8d23-0b743f01f4d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60e07838-e09a-4787-ab42-4540ae68136f","keywords":null,"link":"/kkv/20200426_Mar_a_megsemmisulesrol_beszelnek_Nemetorszagban_a_turizmus_miatt","timestamp":"2020. április. 26. 19:18","title":"Már a megsemmisülésről beszélnek Németországban a turizmus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f62c6af-581a-40ed-bace-2118db8f4bc5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Ryanair vezérigazgatója szerint egyszerűen nem tud profitot termelni a Ryanair, ha üresen hagyják a középső ülést, ráadásul úgy gondolja, ennek egészségügyileg sincs értelme.","shortLead":"A Ryanair vezérigazgatója szerint egyszerűen nem tud profitot termelni a Ryanair, ha üresen hagyják a középső ülést...","id":"20200426_ryanair_kozepso_ules_uresen_hagyasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f62c6af-581a-40ed-bace-2118db8f4bc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dc36318-0538-4106-96e5-8d58c2cbfafc","keywords":null,"link":"/kkv/20200426_ryanair_kozepso_ules_uresen_hagyasa","timestamp":"2020. április. 26. 18:36","title":"\"Hülye ötlet\" – A Ryanair inkább nem repül, de nem hagyja üresen a középső ülést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6977591e-9d1b-406a-9b58-c07347ba63fc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A cirkusz állatait májusban egy autós szafari keretében tekinthetjük meg. ","shortLead":"A cirkusz állatait májusban egy autós szafari keretében tekinthetjük meg. ","id":"20200427_Autos_szafarival_probalja_potolni_a_bevetelkiesest_a_Magyar_Nemzeti_Cirkusz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6977591e-9d1b-406a-9b58-c07347ba63fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc62a419-53bc-49c0-973e-0ae9dd95b89e","keywords":null,"link":"/elet/20200427_Autos_szafarival_probalja_potolni_a_bevetelkiesest_a_Magyar_Nemzeti_Cirkusz","timestamp":"2020. április. 27. 10:04","title":"Autós szafarival pótolná a bevételkiesést a Magyar Nemzeti Cirkusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0df4349-5d0e-473d-b636-8fd8538ca4d2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Milliók élnek karanténban, hanyatlik a gazdaság, az egész világ azon szorong, mikor lesz ennek vége. A kormány bejelentése alapján május 3-án tetőzik a járvány Magyarországon. Mit mind a tudomány, mi lesz ennek a vége?\r

\r

","shortLead":"Milliók élnek karanténban, hanyatlik a gazdaság, az egész világ azon szorong, mikor lesz ennek vége. A kormány...","id":"20200427_Megallithatoe_a_jarvany__folytatodik_a_CEU_eloadassorozata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0df4349-5d0e-473d-b636-8fd8538ca4d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ade8d3f5-c54d-4229-b3bd-136cbd981ca7","keywords":null,"link":"/elet/20200427_Megallithatoe_a_jarvany__folytatodik_a_CEU_eloadassorozata","timestamp":"2020. április. 27. 16:05","title":"Megállítható-e a járvány? – folytatódik a CEU előadás-sorozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0e21821-b324-467f-a690-0308d7f1d80d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szakértők tartottak előadást a múlt héten a koronavírus elleni védekezés stratégiájáról. A konferencián az is kiderült, hogy az operatív törzs szerint addig elvégzett 52 ezer tesztet valójában csak 32 ezer emberen végezték. Az NNK mellett azóta a Magyar Tudományos Akadémia is széles körű tesztelést sürget. A korlátozó intézkedések viszont úgy tűnik, eredményesek.","shortLead":"Szakértők tartottak előadást a múlt héten a koronavírus elleni védekezés stratégiájáról. A konferencián az is kiderült...","id":"20200427_koronavirus_konferencia_megelozes_maszk_teszteles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0e21821-b324-467f-a690-0308d7f1d80d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df4eda48-a262-460b-8c52-aae7f57160d4","keywords":null,"link":"/itthon/20200427_koronavirus_konferencia_megelozes_maszk_teszteles","timestamp":"2020. április. 27. 12:29","title":"Több teszteléssel és kötelező maszkviseléssel folytatná a járvány elleni küzdelmet a Nemzeti Népegészségügyi Központ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6642ee82-dda5-49c3-9583-51348994f90d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalábbis ezt állítja a phenjani állami hírügynökség. Azt ugyanakkor nem tudni, mikori a szöveg.","shortLead":"Legalábbis ezt állítja a phenjani állami hírügynökség. Azt ugyanakkor nem tudni, mikori a szöveg.","id":"20200427_kim_dzsong_un_betegseg_mutet_eszak_korea","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6642ee82-dda5-49c3-9583-51348994f90d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"784944d6-0823-4dc3-ad29-594dca7f1c63","keywords":null,"link":"/vilag/20200427_kim_dzsong_un_betegseg_mutet_eszak_korea","timestamp":"2020. április. 27. 15:44","title":"Mégis minden rendben? Kim Dzsong Un üzenetet küldött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6d0c3c6-5644-445c-b259-d7c166efe494","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A MAP-1 készítmény a koronavírus ellen is hatásos. Nem gyógyszer, a kilincsekre, liftek gombjaira kell ráfújni – azokra, amiket sokan érintenek meg.","shortLead":"A MAP-1 készítmény a koronavírus ellen is hatásos. Nem gyógyszer, a kilincsekre, liftek gombjaira kell ráfújni –...","id":"20200427_bevonat_anyag_antivirus_bakterium_koronavirus_hongkong","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6d0c3c6-5644-445c-b259-d7c166efe494&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5559cced-0dd2-4764-9e4a-17aca3ed2ead","keywords":null,"link":"/tudomany/20200427_bevonat_anyag_antivirus_bakterium_koronavirus_hongkong","timestamp":"2020. április. 27. 15:10","title":"Tíz évig \"főzték\", végre kész: 90 napig véd a vírusok ellen egy kínai csodaszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15441a18-b221-4098-a73e-9100c19b764a","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Az autók királya még mindig nem szabadidő-autó, hanem egy nagy limuzin! Sok mindenért lehet kárhoztatni a Bentley-t – például éppen a divatterepjárójuk miatt –, de azt el kell ismerni: a Flying Spur minden részletében ott van a hagyományos uralkodói fölény. Kölcsön kaptuk, kipróbáltuk.","shortLead":"Az autók királya még mindig nem szabadidő-autó, hanem egy nagy limuzin! Sok mindenért lehet kárhoztatni a Bentley-t –...","id":"20200426_bentley_flying_spur_teszt_velemeny_menetproba_a_korona_ekkove_","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15441a18-b221-4098-a73e-9100c19b764a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9e815f8-4794-45d7-9482-86ed283e3df8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200426_bentley_flying_spur_teszt_velemeny_menetproba_a_korona_ekkove_","timestamp":"2020. április. 26. 16:30","title":"Bentley Flying Spur-teszt: a korona ékköve nem lehet SUV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]