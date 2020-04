Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Az elhunytak közt van egy 44 éves férfi is, akinek magas vérnyomása és asztmája volt, valamint hepatitis C betegségben szenvedett. A Magyar Nemzet szerint pünkösd után már a szálláshelyek is fogadhatnának vendégeket. Percről percre a járványról a hvg.hu-val.","shortLead":"Szerdára újabb 78 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírust, így már 2727-en vannak, akik megfertőződtek...","id":"20200429_koronavirus_aldozat_magyarorszag_fertozott_percrol_percre_aprilis_29","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a181496-0e07-4e53-a42c-cb2934774958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b5ee78d-f8e8-49c5-9dbe-0661a91e1bd5","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_koronavirus_aldozat_magyarorszag_fertozott_percrol_percre_aprilis_29","timestamp":"2020. április. 29. 07:35","title":"300-ra nőtt a koronavírus áldozatainak száma Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab834360-ed68-46c6-8746-3e4cad524a37","c_author":"HVG","category":"360","description":"Jobban szeretne teljesíteni egy vizsgán? Akkor a figyelem mellett érdemes klasszikus zenét hallgatnia az előadások során, sőt éjszaka is, amikor alszik – állítják amerikai kutatók.","shortLead":"Jobban szeretne teljesíteni egy vizsgán? Akkor a figyelem mellett érdemes klasszikus zenét hallgatnia az előadások...","id":"202017_teljesitmenyjavito_komolyzene_vizsgazas_beethovennel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab834360-ed68-46c6-8746-3e4cad524a37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f9bc018-3b8c-4308-b9f0-31cdc66daa3d","keywords":null,"link":"/360/202017_teljesitmenyjavito_komolyzene_vizsgazas_beethovennel","timestamp":"2020. április. 27. 14:30","title":"Alvás közben bejátszották Beethovent az egyetemistáknak, másnap 18%-kal jobban vizsgáztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6d0c3c6-5644-445c-b259-d7c166efe494","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A MAP-1 készítmény a koronavírus ellen is hatásos. Nem gyógyszer, a kilincsekre, liftek gombjaira kell ráfújni – azokra, amiket sokan érintenek meg.","shortLead":"A MAP-1 készítmény a koronavírus ellen is hatásos. Nem gyógyszer, a kilincsekre, liftek gombjaira kell ráfújni –...","id":"20200427_bevonat_anyag_antivirus_bakterium_koronavirus_hongkong","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6d0c3c6-5644-445c-b259-d7c166efe494&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5559cced-0dd2-4764-9e4a-17aca3ed2ead","keywords":null,"link":"/tudomany/20200427_bevonat_anyag_antivirus_bakterium_koronavirus_hongkong","timestamp":"2020. április. 27. 15:10","title":"Tíz évig \"főzték\", végre kész: 90 napig véd a vírusok ellen egy kínai csodaszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"315629c9-f547-440b-8445-7251d6454365","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Helyben fogyasztani még tilos, de telefonon már le lehet adni a rendelést.","shortLead":"Helyben fogyasztani még tilos, de telefonon már le lehet adni a rendelést.","id":"20200428_koronavirus_jarvany_olaszorszag_napoly_pizzeria_korlatozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=315629c9-f547-440b-8445-7251d6454365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aa642f2-9f4f-489c-897a-09438f3d73a2","keywords":null,"link":"/elet/20200428_koronavirus_jarvany_olaszorszag_napoly_pizzeria_korlatozas","timestamp":"2020. április. 28. 15:32","title":"Újra kinyitottak a nápolyi pizzériák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]