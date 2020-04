Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f0e21821-b324-467f-a690-0308d7f1d80d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szakértők tartottak előadást a múlt héten a koronavírus elleni védekezés stratégiájáról. A konferencián az is kiderült, hogy az operatív törzs szerint addig elvégzett 52 ezer tesztet valójában csak 32 ezer emberen végezték. Az NNK mellett azóta a Magyar Tudományos Akadémia is széles körű tesztelést sürget. A korlátozó intézkedések viszont úgy tűnik, eredményesek.","shortLead":"Szakértők tartottak előadást a múlt héten a koronavírus elleni védekezés stratégiájáról. A konferencián az is kiderült...","id":"20200427_koronavirus_konferencia_megelozes_maszk_teszteles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0e21821-b324-467f-a690-0308d7f1d80d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df4eda48-a262-460b-8c52-aae7f57160d4","keywords":null,"link":"/itthon/20200427_koronavirus_konferencia_megelozes_maszk_teszteles","timestamp":"2020. április. 27. 12:29","title":"Több teszteléssel és kötelező maszkviseléssel folytatná a járvány elleni küzdelmet a Nemzeti Népegészségügyi Központ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b2817dd-ed95-4f3d-994b-8092b150a64e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung nemrég két videót is közzétett a YouTube-on, amelyekben a legerősebb Samsung telefonba került érzékelő, az ISOCELL HM1 szenzor működését magyarázzák el közérthető formában.","shortLead":"A Samsung nemrég két videót is közzétett a YouTube-on, amelyekben a legerősebb Samsung telefonba került érzékelő...","id":"20200427_samsung_galaxy_s20_ultra_108_megapixeles_szenzor_isocell","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b2817dd-ed95-4f3d-994b-8092b150a64e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1daec75f-7b2e-4158-ae65-6ea53bc18a06","keywords":null,"link":"/tudomany/20200427_samsung_galaxy_s20_ultra_108_megapixeles_szenzor_isocell","timestamp":"2020. április. 27. 13:03","title":"Így működik a kamera, amit a Galaxy S20 Ultrába szerelt a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c29a5f2-07a6-49a4-9729-4b5ce55e3a87","c_author":"Balla István - Csatlós Hanna - Czeglédi Fanni","category":"360","description":"Ha nem is egészében lakott jól, de nagy adagokat sikerült bekebeleznie a magyar kulturális szférából. A Nemzeti Együttműködés Rendszere fennállásának tizedik évfordulóján számvetést készítettünk arról, hogy a színház, filmművészet, képzőművészet, irodalom területén milyen szimbolikus területfoglalásokat hajtott végre a Fidesz-kormány, és hol próbálkozott sikertelenül. ","shortLead":"Ha nem is egészében lakott jól, de nagy adagokat sikerült bekebeleznie a magyar kulturális szférából. A Nemzeti...","id":"20200429_A_NER_kis_gomboce_igy_falta_fel_a_kulturat_tiz_ev_alatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c29a5f2-07a6-49a4-9729-4b5ce55e3a87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bf74f2f-831b-46ed-bda1-e9b4797fc2c3","keywords":null,"link":"/360/20200429_A_NER_kis_gomboce_igy_falta_fel_a_kulturat_tiz_ev_alatt","timestamp":"2020. április. 29. 06:30","title":"A NER kis gömböce így falta fel a kultúrát tíz év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffa362c2-99f7-4df1-8d54-b19159344877","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A nő 2018-ban tűnt el, és akkor még úgy tűnt, emberrablás történt. A nyomozók azóta arra jutottak, hogy megölték őt, és ebben férje minimum bűnrészes.","shortLead":"A nő 2018-ban tűnt el, és akkor még úgy tűnt, emberrablás történt. A nyomozók azóta arra jutottak, hogy megölték őt, és...","id":"20200428_tom_hagen_emberrablas_gyilkossag_bunreszesseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffa362c2-99f7-4df1-8d54-b19159344877&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cc82fb1-094b-4665-8e1f-87122dabdafb","keywords":null,"link":"/vilag/20200428_tom_hagen_emberrablas_gyilkossag_bunreszesseg","timestamp":"2020. április. 28. 17:06","title":"Meggyilkolhatta feleségét, ezért őrizetbe vették az egyik leggazdagabb norvég üzletembert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efa75100-901d-44a5-8670-bbab7661f14f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány elhúzódás miatt további 10 gigabájtnyi mobilinternetes adatkeretet biztosít előfizetőinek a Telekom. Más meglepetés is van: a 65 év felettiek például ingyen telefonálhatnak.","shortLead":"A koronavírus-járvány elhúzódás miatt további 10 gigabájtnyi mobilinternetes adatkeretet biztosít előfizetőinek...","id":"20200427_telekom_ingyen_mobilinternet_mobilnet_10_gb_aktivalas_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=efa75100-901d-44a5-8670-bbab7661f14f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0f337da-4f71-44f8-b929-3b059e901e63","keywords":null,"link":"/tudomany/20200427_telekom_ingyen_mobilinternet_mobilnet_10_gb_aktivalas_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 27. 16:23","title":"Májusban is 10 GB ingyenes mobilinternetet ad és 0 forintos vezetékes percdíjat vezetett be a Telekom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Kitüntetései között van az Arany Prága-díj, a Balázs Béla-díjat 1987-ben kapta meg, 2007-ben kiváló művész címmel ismerték el munkáját.","shortLead":"Kitüntetései között van az Arany Prága-díj, a Balázs Béla-díjat 1987-ben kapta meg, 2007-ben kiváló művész címmel...","id":"20200428_meghalt_Szalai_Andras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82d6a182-7802-4378-99f1-9b27a24925a7","keywords":null,"link":"/kultura/20200428_meghalt_Szalai_Andras","timestamp":"2020. április. 28. 19:11","title":"Meghalt Szalai András kiváló művész, Balázs Béla-díjas operatőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6909b707-5f69-44e1-9c76-145e9b9d9f1c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Donald Trump amerikai elnök szerint az űr lesz a következő évtizedek legfontosabb harctere, így aztán megfelelő eszközökkel kell ellátni a részleget, amely kimondottan ilyen bonyodalmakkal foglalkozik majd.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök szerint az űr lesz a következő évtizedek legfontosabb harctere, így aztán megfelelő...","id":"20200427_amerikai_urhadero_space_force_muholdblokkolo_muhold","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6909b707-5f69-44e1-9c76-145e9b9d9f1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63374d87-8ac1-46ea-8d11-97fc2975fbc5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200427_amerikai_urhadero_space_force_muholdblokkolo_muhold","timestamp":"2020. április. 27. 12:03","title":"Bemutatták Trump űrhadseregének első támadófegyverét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ed9e3a-e2b8-419e-b7f3-962dc440e4fd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eladta Vajna Tímea a Bonu Kft. 49 százalékát.","shortLead":"Eladta Vajna Tímea a Bonu Kft. 49 százalékát.","id":"20200428_Vajna_Timea_luxusetterme_nobu_bonu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61ed9e3a-e2b8-419e-b7f3-962dc440e4fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de242472-c169-412b-8adf-9e9b7420a0ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200428_Vajna_Timea_luxusetterme_nobu_bonu","timestamp":"2020. április. 28. 05:51","title":"Debreceni milliárdosok szálltak be Vajna Tímea luxuséttermébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]