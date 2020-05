Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9333704a-12d6-4f6c-b1dc-a15905d86b92","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az amerikai űrügynökség (NASA) Galilo nevű űrszondája 20 éve repült el az Európé mellett, mialatt a Jupiter kísérője vizet lövellt az űrbe – ezt most derítették ki az adatokat elemző szakemberek a göttingeni Max Planck Naprendszerkutató Intézetben (MPS).","shortLead":"Az amerikai űrügynökség (NASA) Galilo nevű űrszondája 20 éve repült el az Európé mellett, mialatt a Jupiter kísérője...","id":"20200517_jupiter_holdja_europe_felszin_alatti_viz_kilovellese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9333704a-12d6-4f6c-b1dc-a15905d86b92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff4f770c-6261-4a82-a847-97fa527c3780","keywords":null,"link":"/tudomany/20200517_jupiter_holdja_europe_felszin_alatti_viz_kilovellese","timestamp":"2020. május. 17. 14:03","title":"Különös jelenség a Jupiter holdján: vizét lövelli az űrbe az Európé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68b990f0-81de-42b6-ac3a-eba1f03ecab3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"3509 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 3 beteg.","shortLead":"3509 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 3 beteg.","id":"20200517_36_uj_fertozottet_talaltak_3_koronavirusos_beteg_elhunyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68b990f0-81de-42b6-ac3a-eba1f03ecab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daef9f69-3eaf-471e-bcf8-fb0e379d9aca","keywords":null,"link":"/itthon/20200517_36_uj_fertozottet_talaltak_3_koronavirusos_beteg_elhunyt","timestamp":"2020. május. 17. 07:19","title":"36 új fertőzöttet találtak, 3 koronavírusos beteg elhunyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8e2a9cf-91aa-48c4-a290-36f651aa50ab","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A budapesti korlátozások feloldásához kapcsolódóan hétfőtől már a főváros katolikus templomaiban is újra lesznek nyilvános misék, de a vallásgyakorlat még nem térhet vissza a régi kerékvágásba.","shortLead":"A budapesti korlátozások feloldásához kapcsolódóan hétfőtől már a főváros katolikus templomaiban is újra lesznek...","id":"20200517_Budapesten_is_nyithatnak_a_templomok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8e2a9cf-91aa-48c4-a290-36f651aa50ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"529c48ea-a728-480e-97d9-0ff9ad2a93a5","keywords":null,"link":"/kultura/20200517_Budapesten_is_nyithatnak_a_templomok","timestamp":"2020. május. 17. 13:18","title":"Budapesten is nyithatnak a templomok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fea072f0-3227-4f94-b56e-2fa3bef43bff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kezd egy beakadt lemezhez hasonlítani a gyöngyöspatai szegregációs ügy miatt hőbörgő fideszes képviselő.","shortLead":"Kezd egy beakadt lemezhez hasonlítani a gyöngyöspatai szegregációs ügy miatt hőbörgő fideszes képviselő.","id":"20200517_Karteritest_kellene_fizetnie_az_allamnak_ehelyett_csak_sorosozas_megy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fea072f0-3227-4f94-b56e-2fa3bef43bff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2e9c83e-e4b0-47bd-8603-5e369b1917ac","keywords":null,"link":"/itthon/20200517_Karteritest_kellene_fizetnie_az_allamnak_ehelyett_csak_sorosozas_megy","timestamp":"2020. május. 17. 16:45","title":"Kártérítést kellene fizetnie az államnak, ehelyett csak sorosozás megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1722e0e-26f2-4d58-8aaf-3ceaf34a86d2","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"A későbbi köztársasági elnök az Antall-kormány tárca nélküli minisztere volt 1989 szeptemberében, amikor a HVG portréinterjút készített vele. Ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól.\r

","shortLead":"A későbbi köztársasági elnök az Antall-kormány tárca nélküli minisztere volt 1989 szeptemberében, amikor a HVG...","id":"20200517_Madl_Ferenc_1990_hvgportre_rendszervaltok30","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1722e0e-26f2-4d58-8aaf-3ceaf34a86d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"695f2719-ef16-4c4f-943a-869de70eca38","keywords":null,"link":"/360/20200517_Madl_Ferenc_1990_hvgportre_rendszervaltok30","timestamp":"2020. május. 17. 16:00","title":"Rendszerváltók30 – Mádl Ferenc: Az SZDSZ és a Fidesz túlzott radikalizmusát nem pártolom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c6c24e8-3324-4f0e-9f69-631c204926b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtöktől szombatig közel 4 millió maszk érkezett Kínából Magyarországra.","shortLead":"Csütörtöktől szombatig közel 4 millió maszk érkezett Kínából Magyarországra.","id":"20200516_Eddig_szaz_gep_131_millio_maszk_es_3000_lelegeztetogep_erkezett_Kinabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c6c24e8-3324-4f0e-9f69-631c204926b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8fe4a9b-e89a-40a6-826b-f80751ecda4c","keywords":null,"link":"/itthon/20200516_Eddig_szaz_gep_131_millio_maszk_es_3000_lelegeztetogep_erkezett_Kinabol","timestamp":"2020. május. 16. 13:36","title":"Eddig száz gép, 131 millió maszk és 3000 lélegeztetőgép érkezett Kínából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18f8f49c-7173-4eaf-ac31-171a788c6233","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Biotechnológiai kutatási célból gyűjti fertőzöttek vérét a Microsoft. Szinte biztos, hogy ez olaj a tűzre az összeesküvés-elméletek híveinél, akik szerint Bill Gates majd a védőoltással szeretne chipet juttatni a világ polgárainak vérébe.","shortLead":"Biotechnológiai kutatási célból gyűjti fertőzöttek vérét a Microsoft. Szinte biztos, hogy ez olaj a tűzre...","id":"20200516_microsoft_adaptive_biotechnologia_koronavirus_fertozottek_vere_vervizsgalat_immunerace_kutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18f8f49c-7173-4eaf-ac31-171a788c6233&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71223e5e-b21d-48bc-b290-8063e670ab22","keywords":null,"link":"/tudomany/20200516_microsoft_adaptive_biotechnologia_koronavirus_fertozottek_vere_vervizsgalat_immunerace_kutatas","timestamp":"2020. május. 16. 08:03","title":"Felvásárolja a koronavírusos betegek vérét a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f1cfe48-f55e-46db-9031-28be0a4acb0e","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A három méter magas, közel 17 millió forintból készült szobrot januárban le is döntötték.","shortLead":"A három méter magas, közel 17 millió forintból készült szobrot januárban le is döntötték.","id":"20200516_Ibrahimovic_szobor_malmo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f1cfe48-f55e-46db-9031-28be0a4acb0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29e5f187-e7cc-4a74-8edf-072cd8d6c4b8","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200516_Ibrahimovic_szobor_malmo","timestamp":"2020. május. 16. 21:46","title":"Annyiszor rongálták már meg Ibrahimovic malmői szobrát, hogy inkább máshová viszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]