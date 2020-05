Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef9ffda0-4bc0-4fa2-ab90-9fd6c59de787","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Negyedik tagját veszíthet el a párt frakciója az év eleje óta.","shortLead":"Negyedik tagját veszíthet el a párt frakciója az év eleje óta.","id":"20200521_jobbik_sneider_tamas_orszaggyules_alelnok_jakab_peter_balczo_zoltan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef9ffda0-4bc0-4fa2-ab90-9fd6c59de787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db782704-065e-4ebb-89bf-0cc9393d34c3","keywords":null,"link":"/itthon/20200521_jobbik_sneider_tamas_orszaggyules_alelnok_jakab_peter_balczo_zoltan","timestamp":"2020. május. 21. 10:56","title":"Volt elnökét rakná ki az Országgyűlésből a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6808c39-07a9-4a9c-9b2e-27c1a8e4cf00","c_author":"HVG","category":"360","description":"Julia Boyd angol kutató páratlan kitartással gereblyézte össze a világ minden tájának levéltáraiból, magánarchívumaiból, mit szóltak a külföldiek turisták a náci Németországhoz az 1930-as években.","shortLead":"Julia Boyd angol kutató páratlan kitartással gereblyézte össze a világ minden tájának levéltáraiból...","id":"202021_konyv__onaltato_vilag_julia_boyd_szornyeteg_vagy_peldakep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6808c39-07a9-4a9c-9b2e-27c1a8e4cf00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8430ed05-525c-4c21-a961-100753042291","keywords":null,"link":"/360/202021_konyv__onaltato_vilag_julia_boyd_szornyeteg_vagy_peldakep","timestamp":"2020. május. 22. 16:15","title":"Arturo Toscanininek nem tetszett Hitler felhatalmazási törvénye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ha valaki mégis fizetett, az most visszakapja az adóhivataltól a pénzét.","shortLead":"Ha valaki mégis fizetett, az most visszakapja az adóhivataltól a pénzét.","id":"20200521_Nemcsak_a_vegrehajtasokat_fuggesztettek_fel_a_NAVnak_sem_kell_utalni_amig_tart_a_veszelyhelyzet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1587e6b-8d11-438b-bd3c-bbd3225b0291","keywords":null,"link":"/kkv/20200521_Nemcsak_a_vegrehajtasokat_fuggesztettek_fel_a_NAVnak_sem_kell_utalni_amig_tart_a_veszelyhelyzet","timestamp":"2020. május. 21. 11:55","title":"Nemcsak a végrehajtásokat függesztették fel, a NAV-nak sem kell utalni, amíg tart a veszélyhelyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12a3f0ec-4e07-4aa9-89d1-4f0a10a9b526","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Katonai műveletekhez optimalizált, szuperbiztonságos Galaxy S20-változatot adott ki a Samsung.","shortLead":"Katonai műveletekhez optimalizált, szuperbiztonságos Galaxy S20-változatot adott ki a Samsung.","id":"20200522_samsung_galaxy_s20_tactical_edition_katonai_kiadas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12a3f0ec-4e07-4aa9-89d1-4f0a10a9b526&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9982a181-1d78-4fdf-9e91-ba9160f1b6b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200522_samsung_galaxy_s20_tactical_edition_katonai_kiadas","timestamp":"2020. május. 22. 13:03","title":"Ezt a Samsung telefont James Bond is megirigyelné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd975d14-0b5c-48ab-9b69-692e126d253c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A tervek szerint jövő ősszel láthatják a nézők. ","shortLead":"A tervek szerint jövő ősszel láthatják a nézők. ","id":"20200521_Tobb_mint_700_millio_forintos_tamogatast_kapott_elso_mozifilmjere_Deak_Kristof","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd975d14-0b5c-48ab-9b69-692e126d253c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"586fe67e-3097-4d7a-8785-b4d38473caf3","keywords":null,"link":"/kultura/20200521_Tobb_mint_700_millio_forintos_tamogatast_kapott_elso_mozifilmjere_Deak_Kristof","timestamp":"2020. május. 21. 10:28","title":"Több mint 700 millió forintos támogatást kapott első mozifilmjére Deák Kristóf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda6886a-ba28-4698-ad70-b876910eb76d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Arról, hogy milyen gyorsan lehet elkészíteni a védőoltást, megoszlanak a vélemények.","shortLead":"Arról, hogy milyen gyorsan lehet elkészíteni a védőoltást, megoszlanak a vélemények.","id":"20200521_koronavirus_vedooltas_vakcina_magyarorszg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eda6886a-ba28-4698-ad70-b876910eb76d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bdbae81-1fc1-49bf-842c-80cfae36476b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200521_koronavirus_vedooltas_vakcina_magyarorszg","timestamp":"2020. május. 21. 21:13","title":"Megkezdődött a magyar koronavírus-vakcina fejlesztése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b1349bc-8a24-461d-8ed1-c479b914320e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több vizsgálat igazolta, hogy a korlátozó intézkedések hatásosak és tömeges koronavírus-fertőzés nem lépett fel Magyarországon – mondta Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora az Innovációs és Technológiai Minisztérium által csütörtökre sebtében megszervezett online konferencián.","shortLead":"Több vizsgálat igazolta, hogy a korlátozó intézkedések hatásosak és tömeges koronavírus-fertőzés nem lépett fel...","id":"20200521_merkely_bela_korlatozo_intezkedesek_hatasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b1349bc-8a24-461d-8ed1-c479b914320e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"594aea6c-5a9d-4d6a-89e5-f473454ddfdc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200521_merkely_bela_korlatozo_intezkedesek_hatasa","timestamp":"2020. május. 21. 14:46","title":"A 60-90 százalékkal kevesebb találkozás meghozta a gyümölcsét, Merkely szerint ezért nem robbant be a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d29b9f36-b30b-47f7-954b-d6b60d24a7ea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hidegfront vonul át Magyarország felett, mögötte szárazabb léghullámok érkeznek, így továbbra is szeles idő várható.\r

","shortLead":"Hidegfront vonul át Magyarország felett, mögötte szárazabb léghullámok érkeznek, így továbbra is szeles idő várható.\r

","id":"20200520_Csutortokon_elobujik_a_nap_ejjel_viszont_fagyhat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d29b9f36-b30b-47f7-954b-d6b60d24a7ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fc59f82-683f-4a9e-b125-5f2ec05bc4da","keywords":null,"link":"/elet/20200520_Csutortokon_elobujik_a_nap_ejjel_viszont_fagyhat","timestamp":"2020. május. 20. 18:48","title":"Csütörtökön előbújik a nap, éjjel viszont fagyhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]