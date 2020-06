Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ed2c8b2-ea64-46a2-991c-73f9882092c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kórházban 344 COVID-19 beteget ápolnak.","shortLead":"Kórházban 344 COVID-19 beteget ápolnak.","id":"20200610_koronavirus_napi_osszefoglalo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ed2c8b2-ea64-46a2-991c-73f9882092c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c9fe4c7-25b6-4267-b11c-11adf35da377","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_koronavirus_napi_osszefoglalo","timestamp":"2020. június. 10. 09:07","title":"Tíz új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, meghalt egy 37 éves férfi, akinek nem volt alapbetegsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d794ef06-4654-4ca0-be73-2c1a9f1ae71f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden negyedik távkapcsolatban élő, vagy arra kényszerült pár úgy érzi, hogy a fizikai távolság ellenére köteléke a veszélyhelyzet ideje alatt tovább erősödött társával – derül ki a Huawei Technologies Hungary 1000 fős, reprezentatív online felméréséből. Egy ember átlagosan 9 másikkal tartott rendszeres kapcsolatot online, naponta mintegy 45 percet töltött videohívásokkal. Akinek technikai gondja akadt, az nem hardverre, hanem leginkább a netkapcsolatára panaszkodott.","shortLead":"Minden negyedik távkapcsolatban élő, vagy arra kényszerült pár úgy érzi, hogy a fizikai távolság ellenére köteléke...","id":"20200610_huawei_kutatas_koronavirus_jarvany_online_kapcsolattartas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d794ef06-4654-4ca0-be73-2c1a9f1ae71f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7349f8a0-278c-4902-8760-83f7cc927575","keywords":null,"link":"/tudomany/20200610_huawei_kutatas_koronavirus_jarvany_online_kapcsolattartas","timestamp":"2020. június. 10. 11:03","title":"Tízből két-három magyarnak volt wifi-gondja a karantén alatt – sok szerelem erősebb volt, mint a wifi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cb4af74-c86c-4fca-9e88-f77adb3f1d3e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A felelős beszerzéssel kapcsolatos döntéseket szeretnék támogatni az új kezdeményezéssel és nagyobb átláthatóságot remélnek a beszerzési láncban.","shortLead":"A felelős beszerzéssel kapcsolatos döntéseket szeretnék támogatni az új kezdeményezéssel és nagyobb átláthatóságot...","id":"20200611_Fenntarthato_divatplatformot_indit_a_Google_es_a_WWF","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2cb4af74-c86c-4fca-9e88-f77adb3f1d3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"950518ef-6b26-4101-88f7-ff1c7dce8d62","keywords":null,"link":"/zhvg/20200611_Fenntarthato_divatplatformot_indit_a_Google_es_a_WWF","timestamp":"2020. június. 11. 11:20","title":"Összedolgozik a Google és a WWF","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88df1361-38d8-475f-86c7-b8a1a319c495","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyarok több, mint fele szerint nőtt az elmúlt három évben a korrupció, 73 százalék szerint csak korrupt módon lehet üzleti sikert elérni, mégis, a válaszadók csak 38 százaléka tartja elfogadhatatlannak a korrupciót.","shortLead":"A magyarok több, mint fele szerint nőtt az elmúlt három évben a korrupció, 73 százalék szerint csak korrupt módon lehet...","id":"20200610_EU_magyarok_korrupcio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88df1361-38d8-475f-86c7-b8a1a319c495&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c618eb75-5aac-4731-b73e-a53bd7849482","keywords":null,"link":"/kkv/20200610_EU_magyarok_korrupcio","timestamp":"2020. június. 10. 20:01","title":"Az egész EU-ban a magyarokat zavarja legkevésbé a korrupció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc11e650-1a70-4544-a482-7ac80a65faad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A higiéniai szabályokat megváltoztatta a cég, megszűnnek például a fedélzeti mosdók.","shortLead":"A higiéniai szabályokat megváltoztatta a cég, megszűnnek például a fedélzeti mosdók.","id":"20200611_Flixbus_Magyarorszag_Becs_Ujraindul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc11e650-1a70-4544-a482-7ac80a65faad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"181cc09f-b353-4cd7-9c03-4789aa1de526","keywords":null,"link":"/cegauto/20200611_Flixbus_Magyarorszag_Becs_Ujraindul","timestamp":"2020. június. 11. 15:59","title":"Újraindul a Flixbus Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39be6f24-38bf-4e8e-8fb2-3fd0bc95deab","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Egész Közép-Európára ki akarja terjeszteni a kormány a műemlékvédelmet, miközben annak itthon már felelős hatósága sincs, de az nem derül ki a törvényjavaslatból, hogy ebben hogyan működnének együtt a többi érintett állammal. Mindenesetre vagyonelemeket is adnak az alapítványnak, és ezé lesz egyebek mellett a 9 millió euróért megvásárolt szlovéniai wellnessközpont profitja.","shortLead":"Egész Közép-Európára ki akarja terjeszteni a kormány a műemlékvédelmet, miközben annak itthon már felelős hatósága...","id":"20200610_Rejtelyes_kozepeuropai_muemlekvedelmi_alapitvanyt_hoz_letre_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39be6f24-38bf-4e8e-8fb2-3fd0bc95deab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cc48929-6ffd-4dca-85b8-88afd17ff7fa","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_Rejtelyes_kozepeuropai_muemlekvedelmi_alapitvanyt_hoz_letre_a_kormany","timestamp":"2020. június. 10. 15:11","title":"Szlovéniai wellnessközpontból táplálkozna a kormány rejtélyes műemlékvédelmi alapítványa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"052e7aca-93d7-46ee-b8aa-5e62a6da53e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"László Imre és Oláh Lajos is pert nyert a portál ellen.","shortLead":"László Imre és Oláh Lajos is pert nyert a portál ellen.","id":"20200611_origo_per_dk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=052e7aca-93d7-46ee-b8aa-5e62a6da53e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9023cf31-4958-4195-8af4-eb4d89177cf6","keywords":null,"link":"/itthon/20200611_origo_per_dk","timestamp":"2020. június. 11. 16:22","title":"Újabb pereket bukott el az Origo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eaa956a-9c48-4e64-b5a7-fe7a7a3dda8c","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"De a járvány miatt jegelt közérdekű adatigénylésekre választ kell adni.","shortLead":"De a járvány miatt jegelt közérdekű adatigénylésekre választ kell adni.","id":"20200611_Megmarad_a_konnyitett_receptkivaltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0eaa956a-9c48-4e64-b5a7-fe7a7a3dda8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8982c7a8-f61c-4d8c-b985-ae063281386a","keywords":null,"link":"/itthon/20200611_Megmarad_a_konnyitett_receptkivaltas","timestamp":"2020. június. 11. 16:34","title":"Megmarad a könnyített receptkiváltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]