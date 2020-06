Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"26ad7d87-0a94-4ea7-8bf2-ee1ee119c824","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Bátran gondoljunk a nedvességre is energiaforrásként. ","shortLead":"Bátran gondoljunk a nedvességre is energiaforrásként. ","id":"20200610_A_legkor_paraja_lehet_az_elsodleges_megujulo_energiaforras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26ad7d87-0a94-4ea7-8bf2-ee1ee119c824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"139c32c6-3e82-4017-a30d-8a34453c22dd","keywords":null,"link":"/zhvg/20200610_A_legkor_paraja_lehet_az_elsodleges_megujulo_energiaforras","timestamp":"2020. június. 10. 18:42","title":"A pára lehet az elsődleges megújuló energiaforrás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df51e296-7779-492a-b34e-ded53426906c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Július elsejétől napi 1000 járatot indít a légitársaság.","shortLead":"Július elsejétől napi 1000 járatot indít a légitársaság.","id":"20200609_jaratmodositas_Ryanair_Dara_Brady","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df51e296-7779-492a-b34e-ded53426906c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6138fede-d315-45c6-94ec-c58b45e266fd","keywords":null,"link":"/kkv/20200609_jaratmodositas_Ryanair_Dara_Brady","timestamp":"2020. június. 09. 15:02","title":"Két hónapig nem kell fizetni a járatmódosításokért a Ryanairnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1565c9f-e8f7-4a1f-85ce-257e1dc84e4b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyarország gazdasági teljesítménye alapesetben 8,0 százalékkal eshet vissza idén. Ha viszont nem lesz második hulláma a koronavírus-járványnak, jövőre 4,6 százalékkal emelkedhet.","shortLead":"Magyarország gazdasági teljesítménye alapesetben 8,0 százalékkal eshet vissza idén. Ha viszont nem lesz második hulláma...","id":"20200610_oecd_legerosebb_gazdasagi_visszaeses","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1565c9f-e8f7-4a1f-85ce-257e1dc84e4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8720a9fc-9cd8-4f26-a4cc-4309ae072e23","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200610_oecd_legerosebb_gazdasagi_visszaeses","timestamp":"2020. június. 10. 14:07","title":"Recessziót és munkanélküliséget jósol Magyarországnak az OECD","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b92d441-3333-46ea-98bd-500d8fb0ecc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Civil szervezethez mérten rekordösszeggel, közel 3,5 milliárd forinttal tömte ki a Miniszterelnöki Kabinetiroda 2020-ra a Batthyány Lajos Alapítványt. Az érdekesség kedvéért megnéztük a szervezet tavalyi beszámolóját, és kiderült: már tavaly is közel ennyi költségvetési támogatást kaptak. Az összegből viszont, amely nagyjából megegyezik tizenegy kiemelt fővárosi színház támogatásával, az alapítvány további szervezeteket támogatott, köztük a kormányközeli Alapjogokért Központot működtető kft.-t, amelyet valamiért nem akart közvetlenül pénzelni Rogán Antal minisztériuma.","shortLead":"Civil szervezethez mérten rekordösszeggel, közel 3,5 milliárd forinttal tömte ki a Miniszterelnöki Kabinetiroda 2020-ra...","id":"20200609_Harom_es_fel_milliard_forinttal_tamogatja_Rogan_miniszteriuma_a_Habony_Arpad_bizalmi_emberet_is_tagjai_kozt_tudo_alapitvanyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b92d441-3333-46ea-98bd-500d8fb0ecc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be307fd7-4e33-4833-b345-0f0ad2d2cced","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_Harom_es_fel_milliard_forinttal_tamogatja_Rogan_miniszteriuma_a_Habony_Arpad_bizalmi_emberet_is_tagjai_kozt_tudo_alapitvanyt","timestamp":"2020. június. 09. 18:37","title":"Három és fél milliárddal támogatja Rogán minisztériuma a Habony bizalmi emberét is tagjai közt tudó alapítványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59211c4b-2b2c-43f0-a23c-38b4275f859c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt a Miniszterelnökség sajtóosztálya közölte.","shortLead":"Ezt a Miniszterelnökség sajtóosztálya közölte.","id":"20200610_konyvtarak_ujranyitas_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59211c4b-2b2c-43f0-a23c-38b4275f859c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5a35fc3-6186-403b-ad0c-81fb89489079","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_konyvtarak_ujranyitas_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. június. 10. 15:01","title":"Június 15-én a könyvtárak is kinyithatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7cba477-b8d5-45b1-bd3b-a3c397c30e64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy rendeletmódosítás lehetővé tette, hogy hamarabb elkezdődjenek a földmunkálatok a Paks II.-beruházásban. Az Országos Atomenergia Hivatalnak viszont mindössze 3 hónapja lesz, hogy átvizsgálja az erőmű terveit.","shortLead":"Egy rendeletmódosítás lehetővé tette, hogy hamarabb elkezdődjenek a földmunkálatok a Paks II.-beruházásban. Az Országos...","id":"20200609_Az_oroszok_jarhatnak_jol_a_kormany_Paks2es_dontesevel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7cba477-b8d5-45b1-bd3b-a3c397c30e64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00f05583-86f8-4d4c-8eda-e40611755fae","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_Az_oroszok_jarhatnak_jol_a_kormany_Paks2es_dontesevel","timestamp":"2020. június. 09. 15:14","title":"Az oroszok járhatnak jól a kormány Paks II-es döntésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60c3f87f-481f-435a-a9f6-29d4477fcf91","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Akár a kínai maszkgyártók 95 százaléka is csődbe mehet még idén, hiszen a hazai kereslet radikálisan csökken és bár külföldön továbbra is óriási a kereslet, de nehéz megkapni a szükséges export- és importengedélyeket.","shortLead":"Akár a kínai maszkgyártók 95 százaléka is csődbe mehet még idén, hiszen a hazai kereslet radikálisan csökken és bár...","id":"20200609_Amilyen_gyors_volt_a_kinai_maszkgyartas_tundoklese_oly_gyors_a_bukasa_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60c3f87f-481f-435a-a9f6-29d4477fcf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c27da079-cb42-40c4-8e9c-41797bb45836","keywords":null,"link":"/kkv/20200609_Amilyen_gyors_volt_a_kinai_maszkgyartas_tundoklese_oly_gyors_a_bukasa_is","timestamp":"2020. június. 09. 14:29","title":"Amilyen gyors volt a kínai maszkgyártás tündöklése, oly gyors a bukása is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e61931a-8d78-4a53-b574-512ff277cb0f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Herman van Rompuy állítja, ő maga kérte a bölcsek tanácsának feloszlatását.","shortLead":"Herman van Rompuy állítja, ő maga kérte a bölcsek tanácsának feloszlatását.","id":"20200609_donald_tusk_bolcsek_tanacsa_neppart_fidesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e61931a-8d78-4a53-b574-512ff277cb0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43200aa4-8bd1-4518-a63e-92f6a80c8899","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_donald_tusk_bolcsek_tanacsa_neppart_fidesz","timestamp":"2020. június. 09. 21:50","title":"Nem a néppárti elnök állította le a Fidesz értékelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]