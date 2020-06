Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4f7a1538-9a70-4550-b627-63aa5ffd1353","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tűzoltók mentettek meg két kiskacsát a X. kerületben, majd kísérték őket a nádashoz.","shortLead":"A tűzoltók mentettek meg két kiskacsát a X. kerületben, majd kísérték őket a nádashoz.","id":"20200611_kacsa_rendorseg_tuzolto_kobanya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f7a1538-9a70-4550-b627-63aa5ffd1353&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a4befcc-6876-4a34-a811-08ec5a98470f","keywords":null,"link":"/itthon/20200611_kacsa_rendorseg_tuzolto_kobanya","timestamp":"2020. június. 11. 17:38","title":"Videó: Rendőri felvezetéssel kísérték a kőbányai tóhoz a megmentett kacsacsaládot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"563cdb3e-0ac4-4943-a432-3b1825abcbf7","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Az állam felhasználja a fasisztákat, és Magyarországon is igaz, hogy az erőszakszervezetekben, például a rendőrök között a szélsőjobb nagyobb arányban van jelen, mint a társadalom egészében. Semmi esély, hogy az állam tegyen valamit, ezért mi magunk lépünk fel a nácik ellen – mondta a HVG-nek Gábor, az egyik magyarországi antifás csoport tagja.","shortLead":"Az állam felhasználja a fasisztákat, és Magyarországon is igaz, hogy az erőszakszervezetekben, például a rendőrök...","id":"202024_magyar_ag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=563cdb3e-0ac4-4943-a432-3b1825abcbf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c131204c-d7fe-46ce-a5c3-32746017b077","keywords":null,"link":"/360/202024_magyar_ag","timestamp":"2020. június. 11. 15:00","title":"\"Az antifasizmus nagyon tág dolog, mi általában reagálunk arra, amit a szélsőjobb tesz\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45fea782-4441-4e48-9c03-3a4525d5f662","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igen, méregdrága kocsik egymás hátán.","shortLead":"Igen, méregdrága kocsik egymás hátán.","id":"20200611_roncstelep_dubaj_sportkocsik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45fea782-4441-4e48-9c03-3a4525d5f662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95586d72-13ef-4eba-80a0-e54f59d150f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200611_roncstelep_dubaj_sportkocsik","timestamp":"2020. június. 11. 12:11","title":"A dubaji roncstelepen pont az várja az embert, amire a legtöbb autóőrült számítana","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea2f7680-4147-4c6c-a9b8-bce307fe6812","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kézírást imitáló mesterséges intelligenciát fejlesztenek német kutatók. Sok előnye lehet, de nehéz kizárni a rosszhiszemű felhasználást.","shortLead":"Kézírást imitáló mesterséges intelligenciát fejlesztenek német kutatók. Sok előnye lehet, de nehéz kizárni...","id":"20200611_kezirast_imitalo_mesterseges_intelligencia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea2f7680-4147-4c6c-a9b8-bce307fe6812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bb7b669-73ab-4b1e-87a8-4cb6584411a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200611_kezirast_imitalo_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2020. június. 11. 11:03","title":"A mesterséges intelligencia hamarosan az ön kézírását is simán leutánozza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0a5ec9b-90ec-4ea6-a485-79cdeac297d0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koronavírus egy nagy disztópiafilm rendező, most épp zenés filmet készített.\r

