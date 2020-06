Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"40cbce71-fa7d-4f2a-8f6a-2dca57d7cc08","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megadták a módját annak, hogy felavassák a megújult 6321-es utat.","shortLead":"Megadták a módját annak, hogy felavassák a megújult 6321-es utat.","id":"20200624_paks_cece_avatounnepseg_atadas_szalag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40cbce71-fa7d-4f2a-8f6a-2dca57d7cc08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1aa2269-1177-484e-ac7e-14efea866393","keywords":null,"link":"/itthon/20200624_paks_cece_avatounnepseg_atadas_szalag","timestamp":"2020. június. 24. 18:31","title":"Hatan vágták át a szalagot a Paks-Cece út avatóünnepségén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e01c586-1504-48ea-8242-fee49b1b12fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerencsés kimenetelű baleset ért egy férfit a 3-as metróban: a vágányok közé esett, de nem gázolta el az érkező szerelvény.","shortLead":"Szerencsés kimenetelű baleset ért egy férfit a 3-as metróban: a vágányok közé esett, de nem gázolta el az érkező...","id":"20200626_metro_baleset_tuzolto_klinikak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e01c586-1504-48ea-8242-fee49b1b12fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65d17b68-e6ca-4836-8eab-fe1487e0ce43","keywords":null,"link":"/itthon/20200626_metro_baleset_tuzolto_klinikak","timestamp":"2020. június. 26. 11:05","title":"Így mentették ki a metró alá esett utast a tűzoltók – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34649811-b94f-43c4-ade9-89527aea33b6","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Végül a Jog és Igazságosság és a Polgári Platform sokadik politikai párbajává vált a vasárnapi lengyel elnökválasztás, ahol az a tét, hogy az ellenzék az államfői poszt megszerzésével féket tud-e rakni a kormány társadalomátalakító törekvéseire. A hivatalban lévő, kormánypárti Andrzej Duda még Donald Trumptól is támogatást kapott.","shortLead":"Végül a Jog és Igazságosság és a Polgári Platform sokadik politikai párbajává vált a vasárnapi lengyel elnökválasztás...","id":"202026__lengyel_elnokvalasztas__durvulo_kampany__szoros_verseny__megingas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34649811-b94f-43c4-ade9-89527aea33b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90aa4f6d-1b23-4990-8015-22ad5b8088fe","keywords":null,"link":"/360/202026__lengyel_elnokvalasztas__durvulo_kampany__szoros_verseny__megingas","timestamp":"2020. június. 26. 11:00","title":"A melegeket vette célba a győzelem reményében a lengyel államfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"014546c6-7494-4e97-8502-d447bd62251d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy fiatal férfi esett be az érkező villamos elé a megállóban. A vezető időben vészfékezett, így a férfi könnyű sérülésekkel megúszta a balesetet.","shortLead":"Egy fiatal férfi esett be az érkező villamos elé a megállóban. A vezető időben vészfékezett, így a férfi könnyű...","id":"20200624_megallo_villamos_budapesten_baleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=014546c6-7494-4e97-8502-d447bd62251d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6492e54a-df1d-4d42-b78d-1721fecbc9c2","keywords":null,"link":"/itthon/20200624_megallo_villamos_budapesten_baleset","timestamp":"2020. június. 24. 20:31","title":"A megállóba érkező villamos elé zuhant egy fiatal Budapesten, de túlélte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14436bf3-b135-4fa5-a7e2-1ef806bd2925","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 75 éves Arató Andrásnak még mindig vannak tervei, jelenleg befektetőket keres egy filmhez.","shortLead":"A 75 éves Arató Andrásnak még mindig vannak tervei, jelenleg befektetőket keres egy filmhez.","id":"20200625_Vigjatek_Hide_the_Pain_Harold_Arato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14436bf3-b135-4fa5-a7e2-1ef806bd2925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56eab3f8-3526-46a0-8131-cff1f19e3af8","keywords":null,"link":"/elet/20200625_Vigjatek_Hide_the_Pain_Harold_Arato","timestamp":"2020. június. 25. 12:55","title":"Hide the Pain Harold, vagyis Arató András vígjátékot akar készíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd6f9c15-b4fe-456e-8f92-6cd911ee9ee4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három kamion ütközött össze Érdnél.","shortLead":"Három kamion ütközött össze Érdnél.","id":"20200625_liszt_baleset_kamion_m0_as","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd6f9c15-b4fe-456e-8f92-6cd911ee9ee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14a18b0f-27bc-4598-bf14-2b3b719715cc","keywords":null,"link":"/itthon/20200625_liszt_baleset_kamion_m0_as","timestamp":"2020. június. 25. 16:45","title":"Liszttengerré változott az M0-ás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99891ff5-783c-466b-b519-f7176a27a852","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kamaraerdei Úti Idősek Otthonában nem volt olyan súlyos a helyzet, mint a Pesti úton, de több ott gondozott is életét vesztette a koronavírus-járvány miatt. ","shortLead":"A Kamaraerdei Úti Idősek Otthonában nem volt olyan súlyos a helyzet, mint a Pesti úton, de több ott gondozott is életét...","id":"20200626_A_kamaraerdei_idosotthon_igazgatoja_is_nyugdijazasat_kerte","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99891ff5-783c-466b-b519-f7176a27a852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be461b3c-df73-4c16-a534-1d8108fd1099","keywords":null,"link":"/itthon/20200626_A_kamaraerdei_idosotthon_igazgatoja_is_nyugdijazasat_kerte","timestamp":"2020. június. 26. 12:37","title":"A Kamaraerdei úti idősotthon igazgatója is nyugdíjazását kérte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96c2b6e1-295d-4353-8ed8-bb4a4290942f","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"„Ne legyenek illúzióink, előbb-utóbb jön egy, az Ebolához hasonló gyilkos kórokozó” – mondja az etológus, aki szerint a koronavírus elleni intézkedések arra jók voltak, hogy megtanultunk védekezni.","shortLead":"„Ne legyenek illúzióink, előbb-utóbb jön egy, az Ebolához hasonló gyilkos kórokozó” – mondja az etológus, aki szerint...","id":"202026_csanyi_vilmos_nem_biztos_hogy_vege_van","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96c2b6e1-295d-4353-8ed8-bb4a4290942f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af454af6-b9b7-4a83-940b-b953851d7b47","keywords":null,"link":"/360/202026_csanyi_vilmos_nem_biztos_hogy_vege_van","timestamp":"2020. június. 25. 11:00","title":"Csányi Vilmos: Kiváló táptalaja van a vírusoknak, csodálkozom, hogy még mindig itt vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]