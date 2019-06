Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A fiú betegsége januárban derült ki, édesapjánál ezután újult ki a rák. Mindketten kórházban vannak.","id":"20190603_Egy_magyar_apanal_es_10_eves_fianal_is_rakot_diagnosztizaltak_az_orvosok","timestamp":"2019. június. 03. 21:03","title":"Egy magyar apánál és 10 éves fiánál is rákot diagnosztizáltak az orvosok Szabó Szebasztián a debreceni országos bajnokságon magyar csúcsot ért el 50 pillangón. "id":"20190604_Magyarkent_folytatja_a_versenyzest_egy_vajdasagi_uszo","timestamp":"2019. június. 04. 21:07","title":"Magyarként folytatja a versenyzést egy vajdasági úszó","description":"A dél-koreai gyártó a benzinmotoros, illetve a tisztán elektromos hajtásláncú Kona közé lőtte be új modelljét. A dél-koreai gyártó a benzinmotoros, illetve a tisztán elektromos hajtásláncú Kona közé lőtte be új modelljét. "id":"20190604_arany_kozeput_itt_a_hibrid_hyundai_kona","timestamp":"2019. június. 04. 11:21","title":"Arany középút: 4 liter alatt fogyaszt az új hibrid Hyundai Kona","description":"A tavaly debütált újkori 8-as sorozat legerősebb kivitele az M5-ös hajtásláncát kapta meg.","id":"20190605_itt_a_vadonatuj_bmw_m8_625_loero_kupe_es_kabrio_formaban","timestamp":"2019. június. 05. 08:21","title":"Itt a vadonatúj BMW M8: 625 lóerő kupé és kabrió formában","description":"Az életműdíjat olyan művészek kapják, akik munkásságukkal jelentősen hozzájárultak a filmiparhoz, ám eddig nem kaptak Oscar-díjat.","id":"20190604_David_Lynch_Oscareletmudij","timestamp":"2019. június. 04. 10:34","title":"David Lynch Oscar-életműdíjat kap","description":"A karizmának semmi köze az energikussághoz: a világos miértből fakad. A saját személyünkön túlmutató ideálba vetett megingathatatlan meggyőződésből - vallja Simon Sinek vezetési és marketing-tanácsadó.","id":"20190604_Az_energia_felporget_De_mi_az_ami_inspiralja_is_az_embereket","timestamp":"2019. június. 04. 14:15","title":"Az energia felpörget. De mi az, ami inspirálja is az embereket?","description":"Első ránézésre gazdaságpolitikai tanácsokat adott az európai szemeszter keretében Brüsszel Magyarországról, ám valójában lesújtó bírálatok csokra a Tanácsnak benyújtott vélemény. Szó esik benne a burjánzó korrupcióról, a szegényekkel szembeni diszkriminációról, a CEU-ról és az MTA-ról is.","id":"20190605_szemeszter_orszagspecifikus_ajanlas","timestamp":"2019. június. 05. 15:00","title":"Elemzésbe csomagolva dorongolta le a kormányt az Európai Bizottság","description":"Az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága előtt számolt be a belügyminiszter a dunai hajóbaleset utáni mentésről. "id":"20190604_Pinter_szerint_gyors_es_szakszeru_volt_a_hajobaleset_utani_mentes","timestamp":"2019. június. 04. 12:18","title":"Pintér szerint gyors és szakszerű volt a hajóbaleset utáni mentés