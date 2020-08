Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fddcaa8e-60e0-4049-bf67-3f1b98a7bdfa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy helyi polgármester szerint az EU kérte a szögesdrót kerítést az Észak-Macedóniával közös határra.","shortLead":"Egy helyi polgármester szerint az EU kérte a szögesdrót kerítést az Észak-Macedóniával közös határra.","id":"20200819_szerbia_hatarkerites_menekultek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fddcaa8e-60e0-4049-bf67-3f1b98a7bdfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afc75d2c-3dec-4731-b509-3120acc9bc3c","keywords":null,"link":"/vilag/20200819_szerbia_hatarkerites_menekultek","timestamp":"2020. augusztus. 19. 08:34","title":"Határkerítés építésébe kezdett Szerbia is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae51ea4-0120-4d4b-beb2-c74373c29bcc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Willy Wonka büszke lett volna rá, de a helyiek kicsit meglepődtek a kakaóporos havazástól.","shortLead":"Willy Wonka büszke lett volna rá, de a helyiek kicsit meglepődtek a kakaóporos havazástól.","id":"20200819_Volt_egy_kis_malor_a_svajci_Lindtgyarban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ae51ea4-0120-4d4b-beb2-c74373c29bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1813f60c-f99e-4a8d-b72c-58253ec75f52","keywords":null,"link":"/elet/20200819_Volt_egy_kis_malor_a_svajci_Lindtgyarban","timestamp":"2020. augusztus. 19. 09:47","title":"Volt egy kis malőr a svájci Lindt-gyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01789d4b-c365-4d01-aea3-3178d0e60496","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A holland szakember 1989 és 1995 között a klub játékosa volt.","shortLead":"A holland szakember 1989 és 1995 között a klub játékosa volt.","id":"20200818_Koeman_hamarosan_atveheti_a_Barcelonat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01789d4b-c365-4d01-aea3-3178d0e60496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3eebbea-06c1-46c2-9c87-ad0bdd7a975a","keywords":null,"link":"/sport/20200818_Koeman_hamarosan_atveheti_a_Barcelonat","timestamp":"2020. augusztus. 18. 21:55","title":"Koeman hamarosan átveheti a Barcelonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b141e92-bcc8-4a67-b328-e6908efd8148","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mészáros Lőrinc érdekeltsége útbontáson és vízitelep-fejlesztésen is dolgozhat.","shortLead":"Mészáros Lőrinc érdekeltsége útbontáson és vízitelep-fejlesztésen is dolgozhat.","id":"20200817_meszaros_lorinc_tender_kozbeszerzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b141e92-bcc8-4a67-b328-e6908efd8148&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"733c94a7-db68-4593-b0a9-cd67497ecc3f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200817_meszaros_lorinc_tender_kozbeszerzes","timestamp":"2020. augusztus. 17. 15:50","title":"11 milliárd forintnyi közbeszerzést nyertek el Mészárosék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c2f6d7f-8b95-4e48-bead-3ce81961fdf8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Süddeutsche Zeitungnak nyilatkozott egy ismert fehérorosz író, az országa helyzetéről és a tüntetéshullám lehetséges kimeneteléről. Szerinte sok dolguk van még, akkor is, ha Lukasenko távozik. ","shortLead":"A Süddeutsche Zeitungnak nyilatkozott egy ismert fehérorosz író, az országa helyzetéről és a tüntetéshullám lehetséges...","id":"20200818_Belarusz_ellenzeki_a_mostani_helyzetrol_meg_barmi_lehet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c2f6d7f-8b95-4e48-bead-3ce81961fdf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e17a0c11-3c0b-473d-8269-80a608179216","keywords":null,"link":"/360/20200818_Belarusz_ellenzeki_a_mostani_helyzetrol_meg_barmi_lehet","timestamp":"2020. augusztus. 18. 07:30","title":"Belarusz ellenzéki: Újabb erőszakhullám vagy új elnök jöhet ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d93b941-da66-4acb-ad3d-6ba079f94f24","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre nem tudni, mikor dönthet az új-zélandi Legfelsőbb Bíróság Kim Dotcom kiadatásáról, de a Megaupload atyja szerint az öt bíróból három biztosan a kiadatás mellett fog voksolni.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, mikor dönthet az új-zélandi Legfelsőbb Bíróság Kim Dotcom kiadatásáról, de a Megaupload atyja...","id":"20200817_kim_dotcom_megaupload_birosag_kiadatas_uj_zeland_egyesult_allamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d93b941-da66-4acb-ad3d-6ba079f94f24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2105fba2-f3a6-49cc-9553-3b30a5898be8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200817_kim_dotcom_megaupload_birosag_kiadatas_uj_zeland_egyesult_allamok","timestamp":"2020. augusztus. 17. 15:03","title":"Az internet fenegyereke szerint politikai döntés születik, ha kiadják őt Amerikának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b430a95-2786-4ae2-b0f5-24a6cabdf450","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Küszöbön a koronajárvány második hulláma, de még a nagyvállalatok körében is nagy különbségek figyelhetők meg abban, hogyan viszonyulnak az otthoni munkavégzéshez.","shortLead":"Küszöbön a koronajárvány második hulláma, de még a nagyvállalatok körében is nagy különbségek figyelhetők meg abban...","id":"20200817_A_home_office_a_legnagyobb_magyar_cegeket_is_megosztja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b430a95-2786-4ae2-b0f5-24a6cabdf450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32745d3b-b435-48d4-8c61-d01b4b05d287","keywords":null,"link":"/kkv/20200817_A_home_office_a_legnagyobb_magyar_cegeket_is_megosztja","timestamp":"2020. augusztus. 17. 20:00","title":"A home office a legnagyobb magyar cégeket is megosztja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e86f7d-8635-46b1-bcc3-0e0276d6fa0d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy fasiszta báb – mondta a jelenlegi elnök a demokrata Joe Bidenről egyik kampányállomásán.","shortLead":"Egy fasiszta báb – mondta a jelenlegi elnök a demokrata Joe Bidenről egyik kampányállomásán.","id":"20200818_donald_trump_joe_biden_elnokvalasztas_usa_kampany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2e86f7d-8635-46b1-bcc3-0e0276d6fa0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6a22c87-af3b-4260-a141-20575e4984ce","keywords":null,"link":"/vilag/20200818_donald_trump_joe_biden_elnokvalasztas_usa_kampany","timestamp":"2020. augusztus. 18. 05:03","title":"Trump szerint ellenfelében, Bidenben \"semmi izgató nincs\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]