[{"available":true,"c_guid":"915dd6e2-4b3a-4b37-ad9b-ec4df04cef01","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy, a korábbiaknál is sokkal részletgazdagabb kép készült a Naprendszer külső pereme felé száguldó NEOWISE-üstökösről.","shortLead":"Egy, a korábbiaknál is sokkal részletgazdagabb kép készült a Naprendszer külső pereme felé száguldó NEOWISE-üstökösről.","id":"20200825_neowise_ustokos_foto_nasa_hubble_urtavcso","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=915dd6e2-4b3a-4b37-ad9b-ec4df04cef01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91f8ca57-9c97-477e-bccd-d6f1b25cbc85","keywords":null,"link":"/tudomany/20200825_neowise_ustokos_foto_nasa_hubble_urtavcso","timestamp":"2020. augusztus. 25. 15:08","title":"A Hubble lefotózta az üstököst, amely 7000 év múlva lesz újra látható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd619f7c-11b7-4521-b707-bd7b66e36e1b","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Az Asus a tavaly bemutatott ZenFone 6 folytatásaként idén két telefonnal is előrukkolt: a ZenFone 7 és a ZenFone 7 Próval, amelyek között nem sok különbséget találhatunk.","shortLead":"Az Asus a tavaly bemutatott ZenFone 6 folytatásaként idén két telefonnal is előrukkolt: a ZenFone 7 és a ZenFone 7...","id":"20200826_asus_zenfone_7_pro_zenfone_7_bemutato_specifikacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd619f7c-11b7-4521-b707-bd7b66e36e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b78f6af-75ea-49ac-8a4a-f61c96a16440","keywords":null,"link":"/tudomany/20200826_asus_zenfone_7_pro_zenfone_7_bemutato_specifikacio","timestamp":"2020. augusztus. 26. 09:33","title":"Hatalmas akkumulátor, bivalyerős processzor: megjött az Asus új csúcsmobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f26b74a7-51a7-4d38-9a5e-71dbfc918108","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kenoshában kedden folytatódtak a tiltakozások, amelyek azután kezdődtek, hogy a rendőrök hátba lőttek egy afroamerikai férfit.

","shortLead":"Kenoshában kedden folytatódtak a tiltakozások, amelyek azután kezdődtek, hogy a rendőrök hátba lőttek egy afroamerikai...","id":"20200826_Tuntetes_es_gyujtogatas_Wisconsinban_rendkivuli_allapotot_hirdettek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f26b74a7-51a7-4d38-9a5e-71dbfc918108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c451d74-66d4-433d-a2a6-5a70e7b5dc01","keywords":null,"link":"/vilag/20200826_Tuntetes_es_gyujtogatas_Wisconsinban_rendkivuli_allapotot_hirdettek","timestamp":"2020. augusztus. 26. 05:17","title":"Tüntetés és gyújtogatás Wisconsinban, rendkívüli állapotot hirdettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98e75f21-5183-4b35-80fa-53ff45dc3e6c","c_author":"Ballai Vince-Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Éjféltől csak külön engedéllyel lehetnek nyitva a VII. kerület szórakozóhelyei, azonban tudomásunk szerint sok hely még várja a visszajelzést az önkormányzattól. Van, aki csak szóbelit kapott, így elég nagy a bizonytalanság a zárórával kapcsolatban. Arról többszöri ígéret ellenére sem kaptunk pontos számokat az önkormányzattól, hogy hány hely kapott mentességet az éjféli zárás alól, egy hete a kérelmezők harmadáról döntöttek.","shortLead":"Éjféltől csak külön engedéllyel lehetnek nyitva a VII. kerület szórakozóhelyei, azonban tudomásunk szerint sok hely még...","id":"20200826_bulinegyed_lejar_a_turlemi_idoszak_az_erzsebetvarosban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98e75f21-5183-4b35-80fa-53ff45dc3e6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c4ff500-8464-4179-afa5-754155382920","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_bulinegyed_lejar_a_turlemi_idoszak_az_erzsebetvarosban","timestamp":"2020. augusztus. 26. 20:15","title":"Éjféltől vége a bulinak: életbe lép a csendrendelet a VII. kerületben, sokan még engedély nélkül maradtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"179b227b-df62-4071-be62-8f44ceb9dbff","c_author":"HVG","category":"360","description":"A vasárnapi fehéroroszországi ellenzéki tüntetések megpecsételték Európa utolsó diktátorának sorsát. Az egykori erős ember most zavarodottnak és tanácstalannak tűnik, s a szövetségeseinek viselkedése sem egyértelmű.","shortLead":"A vasárnapi fehéroroszországi ellenzéki tüntetések megpecsételték Európa utolsó diktátorának sorsát. Az egykori erős...","id":"202035__feherorosz_valsag__elparolgott_felelem__vezeto_nelkul__a_veg_kezdete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=179b227b-df62-4071-be62-8f44ceb9dbff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c9eae88-a482-470f-9b2d-3dc05b06c320","keywords":null,"link":"/360/202035__feherorosz_valsag__elparolgott_felelem__vezeto_nelkul__a_veg_kezdete","timestamp":"2020. augusztus. 26. 17:00","title":"Már nem az a kérdés, megbukik-e Lukasenka, hanem az, mikor és hogyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef2d8eef-6978-4e26-abc9-a5b1393d49e5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szíjj László luxusjachtján kikapcsolták a helyzetjelzőt, miután észrevették az Átlátszó fotósát. Hétfőn már visszakapcsolták.","shortLead":"Szíjj László luxusjachtján kikapcsolták a helyzetjelzőt, miután észrevették az Átlátszó fotósát. Hétfőn már...","id":"20200826_Lady_Mrd_helyzetjelzo_Szijjarto_jacht","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef2d8eef-6978-4e26-abc9-a5b1393d49e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1cbbc80-379c-4880-89f6-2e64c0a02067","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200826_Lady_Mrd_helyzetjelzo_Szijjarto_jacht","timestamp":"2020. augusztus. 26. 18:29","title":"Visszakapcsolták a Lady Mrd helyzetjelzőjét, de Szijjártó akkor már nem volt a jachton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8cf5ea0-6a8c-4307-8e69-39c339042eff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Filmszakadás című dalhoz elérhető videoklip már fent van a YouTube-on.","shortLead":"A Filmszakadás című dalhoz elérhető videoklip már fent van a YouTube-on.","id":"20200826_koncz_zsuzsa_videoklip_index_ujsagirok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8cf5ea0-6a8c-4307-8e69-39c339042eff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a24e9b9-ff02-4f7d-b36b-4214a6a7107d","keywords":null,"link":"/elet/20200826_koncz_zsuzsa_videoklip_index_ujsagirok","timestamp":"2020. augusztus. 26. 10:15","title":"Koncz Zsuzsa új klipjében a felmondott indexesek is láthatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14bfcd0c-ac31-4185-9c13-d395d4542d49","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különös ablakhelyettesítők jelentek meg a kínai metrókon: az LG átlátszó OLED kijelzői valós idejű információkat szolgáltatnak az utasoknak.","shortLead":"Különös ablakhelyettesítők jelentek meg a kínai metrókon: az LG átlátszó OLED kijelzői valós idejű információkat...","id":"20200825_lg_atlatszo_oled_kijelzo_kinai_metro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14bfcd0c-ac31-4185-9c13-d395d4542d49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"516e2094-2c57-402f-a87b-87f268be7846","keywords":null,"link":"/tudomany/20200825_lg_atlatszo_oled_kijelzo_kinai_metro","timestamp":"2020. augusztus. 25. 10:03","title":"Szokatlan újítás a kínai metróban: lecserélnek néhány ablakot átlátszó képernyőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]