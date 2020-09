Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd14d248-3030-4f68-a9c3-be872b18c5ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az első hullámban jóval elővigyázatosobbak voltak az emberek, mint most. A felmérések szerint egyedül a maszkviselésben sikerült előrelépni.","shortLead":"Az első hullámban jóval elővigyázatosobbak voltak az emberek, mint most. A felmérések szerint egyedül a maszkviselésben...","id":"20200916_kozvelemeny_kutatas_maszk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd14d248-3030-4f68-a9c3-be872b18c5ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a916ded7-aa9f-4480-99c0-7930264d96ec","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_kozvelemeny_kutatas_maszk","timestamp":"2020. szeptember. 16. 18:51","title":"Maszkot még hordunk, de egyébként erősen lanyhult a fegyelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1808fae8-9058-4d96-b6ed-9659cf2384ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Munkaerőt kért az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet és a Szent János Kórház Budapest Főváros Kormányhivatalától.","shortLead":"Munkaerőt kért az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet és a Szent János Kórház Budapest Főváros Kormányhivatalától.","id":"20200916_koranyi_korhaz_szent_janos_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1808fae8-9058-4d96-b6ed-9659cf2384ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef644599-6c06-43d7-b349-6b5b89dd3a85","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_koranyi_korhaz_szent_janos_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 16. 21:59","title":"Levélben kért segítséget a kormányhivataltól a Korányi és a Szent János Kórház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a05b6e27-97b3-4d56-9259-7f5c624d94de","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Rekordáron kelhet el egy októberi árverésen a világ egyik legnagyobb és legteljesebb Tyrannosaurus rex-csontváza, amelyet egy amatőr paleontológus talált 1987-ben az amerikai Dél-Dakota államban, Buffalo közelében – jelentette be az eladást szervező Christie's aukciósház.","shortLead":"Rekordáron kelhet el egy októberi árverésen a világ egyik legnagyobb és legteljesebb Tyrannosaurus rex-csontváza...","id":"20200918_stan_a_vilag_egyik_legnagyobb_es_legteljesebb_trex_csontvaza_aukcio_christies","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a05b6e27-97b3-4d56-9259-7f5c624d94de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14a5fe90-f2ef-4ee5-b412-00bd7cbb0a71","keywords":null,"link":"/tudomany/20200918_stan_a_vilag_egyik_legnagyobb_es_legteljesebb_trex_csontvaza_aukcio_christies","timestamp":"2020. szeptember. 18. 07:03","title":"2 milliárd forintért kelhet el a világ egyik legnagyobb és legteljesebb T-rex-csontváza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd14d248-3030-4f68-a9c3-be872b18c5ed","c_author":"Bankmonitor.hu / Süle-Szigeti Bulcsú ","category":"gazdasag","description":"A 2008-as gazdasági válság után eufórikus hangulat uralkodott a befektetési piacokon, ami érthető, hiszen nem volt ritka az évi 10 százalékos hozam sem. Az elmúlt időszak sikerei pedig erősen befolyásolják a befektetők jövőre vonatkozó várakozásait is, ráadásul kutatások szerint a koronavírus által okozott világválság ellenére a megtakarítók meglehetősen optimisták maradtak. De milyen hozam számít reálisnak egy évtizedekre szóló nyugdíjbiztosítás esetében, és ez a hozam mire lesz elég a nyugdíjas éveinkre? A Bankmonitor körképe.","shortLead":"A 2008-as gazdasági válság után eufórikus hangulat uralkodott a befektetési piacokon, ami érthető, hiszen nem volt...","id":"20200917_Mekkora_hozamot_varhatunk_el_realisan_egy_nyugdijmegtakaritastol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd14d248-3030-4f68-a9c3-be872b18c5ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0c3ce35-cdd1-4ee8-9eaf-40e7c81afb4e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200917_Mekkora_hozamot_varhatunk_el_realisan_egy_nyugdijmegtakaritastol","timestamp":"2020. szeptember. 17. 08:40","title":"Mekkora hozamot várhatunk el reálisan egy nyugdíj-megtakarítástól?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"431f8d01-c0e3-4ef9-af46-167d2809cb04","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A NAV azoknak a nevét és elérhetőségét teszi közzé, akiknél az előző negyedévben 10 millió forintnál, nem magánszemélyek esetében 100 millió forintnál nagyobb összegű adóhiányt állapítottak meg.

","shortLead":"A NAV azoknak a nevét és elérhetőségét teszi közzé, akiknél az előző negyedévben 10 millió forintnál, nem...","id":"20200916_Berki_Krisztian_es_Hajdu_Peter_volt_cege_is_rajta_van_a_NAV_adoslistajan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=431f8d01-c0e3-4ef9-af46-167d2809cb04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1880b875-4863-4b4e-88b1-17a731f5f21f","keywords":null,"link":"/kkv/20200916_Berki_Krisztian_es_Hajdu_Peter_volt_cege_is_rajta_van_a_NAV_adoslistajan","timestamp":"2020. szeptember. 16. 13:55","title":"Berki Krisztián és Hajdú Péter volt cége is rajta van a NAV adóslistáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f32237a-505a-4473-907a-6badf7697916","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Túl keményen érhetett földet a hőlégballon, az ütés miatt ömleni kezdett a gáz.\r

\r

","shortLead":"Túl keményen érhetett földet a hőlégballon, az ütés miatt ömleni kezdett a gáz.\r

\r

","id":"20200918_Holegballon_baleset_repules_gaz_kigyulladt_val_es_kajaszo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f32237a-505a-4473-907a-6badf7697916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"726def62-304b-48ed-b80b-458dc0a8e8f0","keywords":null,"link":"/itthon/20200918_Holegballon_baleset_repules_gaz_kigyulladt_val_es_kajaszo","timestamp":"2020. szeptember. 18. 05:45","title":"Megsérült gázvezeték okozhatta váli hőlégballon-tragédiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd2a45ef-3e1a-464f-a610-15587168a079","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Harcolni fognak a frekvenciáért, amit szerinte jogellenesen akarnak elvenni – mondja a Klubrádió vezérigazgatója. A HVG-nek beszélt a B tervükről is és arról, hogy mit üzen, ami velük történik. ","shortLead":"Harcolni fognak a frekvenciáért, amit szerinte jogellenesen akarnak elvenni – mondja a Klubrádió vezérigazgatója...","id":"20200916_Nem_szolhat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd2a45ef-3e1a-464f-a610-15587168a079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb4939f0-6263-4663-a3ad-48c5697e5d55","keywords":null,"link":"/360/20200916_Nem_szolhat","timestamp":"2020. szeptember. 16. 13:00","title":"Stock Richárd: \"Csak az motiválja őket, hogy az egyetlen ellenzéki rádiót elnémítsák\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d5c98b6-b07f-44b3-9e5d-a9a40fcd29d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tíz iskola teljesen digitális oktatásra állt át, de az intézkedések ideiglenesek.","shortLead":"Tíz iskola teljesen digitális oktatásra állt át, de az intézkedések ideiglenesek.","id":"20200918_koronavirus_iskola_es_ovodabezarasok_digitalis_oktatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d5c98b6-b07f-44b3-9e5d-a9a40fcd29d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e26026f7-22ce-4c38-80e8-f2dcc5724f5e","keywords":null,"link":"/itthon/20200918_koronavirus_iskola_es_ovodabezarasok_digitalis_oktatas","timestamp":"2020. szeptember. 18. 08:03","title":"Emmi: 13 óvoda és egy iskola van zárva a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]