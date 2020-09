Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"316f3287-1a49-4c71-bd76-8644278538be","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az utóbbi 24 órában 154 koronavírusos beteg halt meg.","shortLead":"Az utóbbi 24 órában 154 koronavírusos beteg halt meg.","id":"20200918_Franciaorszag_fertozes_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=316f3287-1a49-4c71-bd76-8644278538be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e147050-53bd-47fc-b8c6-2e6d6db0650c","keywords":null,"link":"/vilag/20200918_Franciaorszag_fertozes_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 18. 20:18","title":"Több mint 13 ezer új fertőzöttet regisztráltak Franciaországban egy nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65c664dd-1e89-46f0-98e7-a130827a1b0b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hét magyar cég is felkerült az ingatlanszektor digitális technológiai innováció topligájáról készített listára.","shortLead":"Hét magyar cég is felkerült az ingatlanszektor digitális technológiai innováció topligájáról készített listára.","id":"20200917_ingatlanszektor_proptech_kpmg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65c664dd-1e89-46f0-98e7-a130827a1b0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43f38478-4cda-4c7a-950d-2fd69605443d","keywords":null,"link":"/kkv/20200917_ingatlanszektor_proptech_kpmg","timestamp":"2020. szeptember. 17. 14:50","title":"A járvány pozitív hozadéka: magyar cégek is bekerültek az ingatlanpiac élvonalába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49bcc213-52cc-410b-ab36-137ece153a85","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután a sajtóban megjelent, hogy nincs elég lélegeztetőgép-kapacitás a kórházban, a kormányfő maga ment ellenőrizni. ","shortLead":"Miután a sajtóban megjelent, hogy nincs elég lélegeztetőgép-kapacitás a kórházban, a kormányfő maga ment ellenőrizni. ","id":"20200918_orban_viktor_koranyi_korhaz_lelegeztetogep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49bcc213-52cc-410b-ab36-137ece153a85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9110eda1-9623-451d-b2b3-642cdc309ade","keywords":null,"link":"/itthon/20200918_orban_viktor_koranyi_korhaz_lelegeztetogep","timestamp":"2020. szeptember. 18. 10:14","title":"Orbán elment a Korányiba megkérdezni, van-e elég lélegeztetőgép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec07b1b8-145d-470b-b53c-ad6cc3290ace","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szeptember 19-től a látássérült nézők számára különleges formában mutat be egyes műsorokat a csatorna.



","shortLead":"Szeptember 19-től a látássérült nézők számára különleges formában mutat be egyes műsorokat a csatorna.



","id":"20200918_A_mi_kis_falunk_lesz_az_elso_audionarracioval_sugarzott_musor_az_RTLen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec07b1b8-145d-470b-b53c-ad6cc3290ace&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a63be1b6-9052-48d4-b7ea-fbf8d8297d13","keywords":null,"link":"/elet/20200918_A_mi_kis_falunk_lesz_az_elso_audionarracioval_sugarzott_musor_az_RTLen","timestamp":"2020. szeptember. 18. 15:56","title":"A mi kis falunk lesz az első audionarrációval sugárzott műsor az RTL-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be94b059-ac58-4ab0-9216-2c278354515f","c_author":"Selmeci János","category":"360","description":"A Klubrádiót a kormány ítélte halálra, és csak a megváltozott médiafogyasztási szokások menthetik meg. A rádió szerkesztőjének véleménycikke. ","shortLead":"A Klubrádiót a kormány ítélte halálra, és csak a megváltozott médiafogyasztási szokások menthetik meg. A rádió...","id":"20200916_Selmeci_Janos_Klubradio_hadd_szoljon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be94b059-ac58-4ab0-9216-2c278354515f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"967c2561-cff4-4fca-b9b4-d320c7f342ad","keywords":null,"link":"/360/20200916_Selmeci_Janos_Klubradio_hadd_szoljon","timestamp":"2020. szeptember. 17. 15:00","title":"Selmeci János: Klubrádió - hadd szóljon!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44f7bafb-f971-4190-b4de-4fae88b4660d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazolt fertőzöttek száma 710-zel emelkedett.","shortLead":"Az igazolt fertőzöttek száma 710-zel emelkedett.","id":"20200917_Meghalt_kilenc_koronavirusos_beteg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44f7bafb-f971-4190-b4de-4fae88b4660d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3ee058a-9283-4c3e-8430-b720606de550","keywords":null,"link":"/itthon/20200917_Meghalt_kilenc_koronavirusos_beteg","timestamp":"2020. szeptember. 17. 09:33","title":"Meghalt kilenc koronavírusos beteg, köztük egy 42 éves férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f6e8f9a-4af6-4464-84ee-e809bb831ba6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Két góllal jobb volt a svéd csapat.","shortLead":"Két góllal jobb volt a svéd csapat.","id":"20200917_honved_malmo_europa_liga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f6e8f9a-4af6-4464-84ee-e809bb831ba6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5647767-3916-4dd1-bb0e-8a88a46d50a2","keywords":null,"link":"/sport/20200917_honved_malmo_europa_liga","timestamp":"2020. szeptember. 17. 23:10","title":"Kikapott a Honvéd a Malmőtől és búcsúzik az Európa-ligától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Budai Várnál akcióztak ellenzékiek, már 30 millió fertőzött van a világon, 26 éves atlétikai rekord dőlt meg. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"A Budai Várnál akcióztak ellenzékiek, már 30 millió fertőzött van a világon, 26 éves atlétikai rekord dőlt meg...","id":"20200918_Radar360_Matol_jol_a_maszkszigor_szukitheti_a_tesztkapacitasokat_a_hatosagi_ar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20d7e10a-26b0-4f26-8b76-c60522f81cba","keywords":null,"link":"/360/20200918_Radar360_Matol_jol_a_maszkszigor_szukitheti_a_tesztkapacitasokat_a_hatosagi_ar","timestamp":"2020. szeptember. 18. 08:00","title":"Radar360: Mától itt a maszkszigor, szűkítheti a tesztkapacitásokat a hatósági ár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]