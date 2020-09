Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Hat időközi választást tartanak vasárnap
Pótolják azokat, amiket nyáron még a koronavírus elleni védekezés jegyében nem lehetett megtartani, de Mohács is most választ polgármestert.

Már kubai szivart és rumot sem lehet vinni az Egyesült Államokba
Donald Trump újra erősített a Kubával szembeni korlátozásokon.

Operatív törzs: azért kell 23 órakor zárni, hogy kevesebb idő legyen átadni a vírust
Továbbra is főleg fiatalok kapják el a koronavírust, készül a magyar egészségügy az esti európai Szuperkupa-döntőre is.

Kaliforniában 2035-től tilos benzines, dízel vagy hibrid új autót venni
A szabályozás csak az új autókra vonatkozik egyelőre.

Kiengedték Navalnijt a kórházból
Az orosz ellenzéki politikus az orvosai szerint teljesen fel fog épülni.

Ön már frissítette az iPhone-ját? A többiek nagy elánnal telepítenek
Nem nagyon kell az Apple-nek rábeszélnie a felhasználókat a legújabb mobil operációs rendszer telepítésére. A számláló pörög, holott a vállalat éppen hogy csak útjára bocsátotta az iOS 14-et.

Miközben gyengélkedik a forint, Matolcsy inkább az évtized arculatáról beszél
Versenyképességi fordulatot sürgetett a Magyar Közgazdasági Társaság 58. vándorgyűlésén a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Pár dolgot mintha így is elfelejtett volna megemlíteni a jelen gazdasági problémáival kapcsolatban.

A titkosszolgálat nem jelzett, majdnem benyomták konzulnak a gyanús ügyletekbe keveredett milliárdost
A titkosszolgálat nem talált rizikót abban, hogy a Budapesten élő milliárdos, Josh Cartu tiszteletbeli konzul akart lenni. Az állítólag Habony Árpáddal is jó kapcsolatokat ápoló Cartu tiszteletbeli konzuli kinevezését a Miniszterelnökség berkein belül is támogatták, végül mégis füstbe ment a terve. Időközben a milliárdos feje fölött összecsaptak a hullámok: tavasszal Kanadában, nemrég pedig az Egyesült Államokban indult eljárás ő és fivérei, valamint az ügyfeleiket megkárosító cégei ellen a netes csalók körében népszerű bináris kereskedés miatt. ","shortLead":"A szabályozás csak az új autókra vonatkozik egyelőre. ","id":"20200924_15_ev_mulva_Kalifornia_kornyezetvedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7452a28-d26f-4b84-b82e-1627d89de77a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d13db8ed-8606-425b-96b5-2f1749224130","keywords":null,"link":"/cegauto/20200924_15_ev_mulva_Kalifornia_kornyezetvedelem","timestamp":"2020. szeptember. 24. 07:06","title":"Kaliforniában 2035-től tilos benzines, dízel vagy hibrid új autót venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66e67c5d-e53c-4c30-b57f-db9c3e617d55","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz ellenzéki politikus az orvosai szerint teljesen fel fog épülni.","shortLead":"Az orosz ellenzéki politikus az orvosai szerint teljesen fel fog épülni.","id":"20200923_alekszej_navalnij_mergezes_gyogyulas_korhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66e67c5d-e53c-4c30-b57f-db9c3e617d55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49f85eaf-6a4b-40dc-a076-29ba63ba0190","keywords":null,"link":"/vilag/20200923_alekszej_navalnij_mergezes_gyogyulas_korhaz","timestamp":"2020. szeptember. 23. 11:00","title":"Kiengedték Navalnijt a kórházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81fa5afb-2473-4acf-80a4-2155ce283480","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem nagyon kell az Apple-nek rábeszélnie a felhasználókat a legújabb mobil operációs rendszer telepítésére. A számláló pörög, holott a vállalat éppen hogy csak útjára bocsátotta az iOS 14-et.","shortLead":"Nem nagyon kell az Apple-nek rábeszélnie a felhasználókat a legújabb mobil operációs rendszer telepítésére. A számláló...","id":"20200922_mixpanel_felmeres_apple_ios4_telepitesi_kedv_iphone_frissites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81fa5afb-2473-4acf-80a4-2155ce283480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f3d8514-9a86-4d28-a5fa-555467e49a15","keywords":null,"link":"/tudomany/20200922_mixpanel_felmeres_apple_ios4_telepitesi_kedv_iphone_frissites","timestamp":"2020. szeptember. 22. 18:03","title":"Ön már frissítette az iPhone-ját? A többiek nagy elánnal telepítenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a76ad857-1870-464c-8852-12b71ce55436","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Versenyképességi fordulatot sürgetett a Magyar Közgazdasági Társaság 58. vándorgyűlésén a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Pár dolgot mintha így is elfelejtett volna megemlíteni a jelen gazdasági problémáival kapcsolatban.","shortLead":"Versenyképességi fordulatot sürgetett a Magyar Közgazdasági Társaság 58. vándorgyűlésén a Magyar Nemzeti Bank elnöke...","id":"20200924_matolcsy_kozgazdasz_vandorgyules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a76ad857-1870-464c-8852-12b71ce55436&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cc79e95-47ce-4bd5-905b-8059985f3662","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200924_matolcsy_kozgazdasz_vandorgyules","timestamp":"2020. szeptember. 24. 15:16","title":"Miközben gyengélkedik a forint, Matolcsy inkább az évtized arculatáról beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3a7bda0-e1c8-4735-92e6-9dc082da11ee","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"A titkosszolgálat nem talált rizikót abban, hogy a Budapesten élő milliárdos, Josh Cartu tiszteletbeli konzul akart lenni. Az állítólag Habony Árpáddal is jó kapcsolatokat ápoló Cartu tiszteletbeli konzuli kinevezését a Miniszterelnökség berkein belül is támogatták, végül mégis füstbe ment a terve. Időközben a milliárdos feje fölött összecsaptak a hullámok: tavasszal Kanadában, nemrég pedig az Egyesült Államokban indult eljárás ő és fivérei, valamint az ügyfeleiket megkárosító cégei ellen a netes csalók körében népszerű bináris kereskedés miatt.","shortLead":"A titkosszolgálat nem talált rizikót abban, hogy a Budapesten élő milliárdos, Josh Cartu tiszteletbeli konzul akart...","id":"20200923_Ha_a_titkosszolgalaton_mulik_siman_diplomata_lesz_a_gyanus_ugyletekbe_keveredett_milliardosbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3a7bda0-e1c8-4735-92e6-9dc082da11ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70bbfcc4-8a23-4273-97bb-c0a94c8e43da","keywords":null,"link":"/itthon/20200923_Ha_a_titkosszolgalaton_mulik_siman_diplomata_lesz_a_gyanus_ugyletekbe_keveredett_milliardosbol","timestamp":"2020. szeptember. 23. 06:30","title":"A titkosszolgálat nem jelzett, majdnem benyomták konzulnak a gyanús ügyletekbe keveredett milliárdost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]