Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8793ece8-d473-4c00-90d8-f22c63e4e29e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A tiltakozó diákok továbbra is kitartanak amellett, hogy az egyetemnek jelenleg nincs legitim vezetése. ","shortLead":"A tiltakozó diákok továbbra is kitartanak amellett, hogy az egyetemnek jelenleg nincs legitim vezetése. ","id":"20201005_SZFE_blokad_kuratorium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8793ece8-d473-4c00-90d8-f22c63e4e29e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05d0575f-8ddc-43fd-a394-d6ebfcb8f631","keywords":null,"link":"/kultura/20201005_SZFE_blokad_kuratorium","timestamp":"2020. október. 05. 15:19","title":"SZFE: Fennmarad a blokád, a hallgatók visszautasítják a kuratórium ultimátumát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cd6265f-506a-4e55-9f0b-d3ef82941d01","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Mintha nem tudná az első kerék, mit csinál a hátsó: a kormány az idők szavát meghallva felcsavarta a bringázás támogatását, miközben Budapesten keresztbe fekszik az ellenzéki vezetés kerékpárosbarát intézkedéseinek.","shortLead":"Mintha nem tudná az első kerék, mit csinál a hátsó: a kormány az idők szavát meghallva felcsavarta a bringázás...","id":"202040__a_kerekparozas_eve__kozlekedesatalakitas__harc_budapestert__ketkerekkotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9cd6265f-506a-4e55-9f0b-d3ef82941d01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"405a913a-572f-4a28-90e9-66b3e48c4c52","keywords":null,"link":"/360/202040__a_kerekparozas_eve__kozlekedesatalakitas__harc_budapestert__ketkerekkotok","timestamp":"2020. október. 06. 07:00","title":"A kerékpározás éve van, Orbánék mégis pont a bringázással támadják Karácsonyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Összeütközött két tehervonat, meghalt Eddie Van Halen. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Összeütközött két tehervonat, meghalt Eddie Van Halen. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20201007_Radar360_Marad_Becsben_a_CEU_a_haziorvosok_is_orulhetnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f07f6861-9f62-48db-a50b-a956526b1d22","keywords":null,"link":"/360/20201007_Radar360_Marad_Becsben_a_CEU_a_haziorvosok_is_orulhetnek","timestamp":"2020. október. 07. 08:00","title":"Radar360: Marad Bécsben a CEU, a háziorvosok is örülhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20db4526-7267-4df7-bb0a-00c19fbfb76b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok elnökének a napokban lett pozitív a vírustesztje.","shortLead":"Az Egyesült Államok elnökének a napokban lett pozitív a vírustesztje.","id":"20201005_donald_trump_koronavirus_covid_korhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20db4526-7267-4df7-bb0a-00c19fbfb76b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75f1ffdc-28f2-4290-b035-89b7af1d39f0","keywords":null,"link":"/vilag/20201005_donald_trump_koronavirus_covid_korhaz","timestamp":"2020. október. 05. 21:44","title":"A koronavírusos Trump már jobban van, hamarosan elhagyja a kórházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a0de0d4-be94-4381-ab0f-c82344bddd0b","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Míg Fehéroroszországban már két hónapja tüntetnek szakadatlanul az augusztus 9-ei elnökválasztás eredményeinek elcsalása miatt, Kirgizisztánban gyorsan visszakozásra kényszerítették a hasonló manipulációkkal kísérletező hatalmat. A két volt szovjet tagköztársaság között nemcsak a választási csalás jelenti a hasonlóságot, hanem az is, hogy az ellenzék Fehéroroszországban és Kirgizisztánban is lazítani akar az Oroszországhoz fűződő szoros kapcsolatokon.","shortLead":"Míg Fehéroroszországban már két hónapja tüntetnek szakadatlanul az augusztus 9-ei elnökválasztás eredményeinek...","id":"20201006_Forradalom_gyorsmenetben_kirgizisztan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a0de0d4-be94-4381-ab0f-c82344bddd0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39e41534-2ac2-49b2-8977-e78212262372","keywords":null,"link":"/vilag/20201006_Forradalom_gyorsmenetben_kirgizisztan","timestamp":"2020. október. 06. 17:00","title":"Kirgiz forradalom gyorsmenetben – nem erről álmodott Putyin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A Reticulum Insurance teljes állományátruházással csatlakozott a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft.-hez.","shortLead":"A Reticulum Insurance teljes állományátruházással csatlakozott a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft.-hez.","id":"20201006_meszaros_lorinc_alkuszceg_alkusz_reticulum_insurance_hungarikum_biztositasi_alkusz_kft","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17150c96-c880-4c0f-9c00-250a57388928","keywords":null,"link":"/kkv/20201006_meszaros_lorinc_alkuszceg_alkusz_reticulum_insurance_hungarikum_biztositasi_alkusz_kft","timestamp":"2020. október. 06. 11:36","title":"Új alkuszcéggel bővült Mészáros biztosítós birodalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52fa874e-2fbb-488d-a490-fcbf996c5be5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyes szervezetek javaslata ellenére Magyarországon továbbra is a zéró tolarencia elve érvényesül, de akadnak olyan európai országok, ahol egy kevés alkohol lehet a sofőrök vérében.","shortLead":"Egyes szervezetek javaslata ellenére Magyarországon továbbra is a zéró tolarencia elve érvényesül, de akadnak olyan...","id":"20201006_hol_es_mennyi_alkoholt_fogyaszthatnak_a_soforok_vezetes_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52fa874e-2fbb-488d-a490-fcbf996c5be5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9c2a531-5c99-4c2d-9b60-652f8e423f0b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201006_hol_es_mennyi_alkoholt_fogyaszthatnak_a_soforok_vezetes_elott","timestamp":"2020. október. 06. 06:41","title":"Hol és mennyi alkoholt fogyaszthatnak a sofőrök vezetés előtt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f00534a-3910-4f4a-9343-5c70f4b4ee29","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Jaroslaw Kaczynski miniszterelnök-helyettes lett. A korábbinál hattal kevesebb tárca van az új kabinetben.","shortLead":"Jaroslaw Kaczynski miniszterelnök-helyettes lett. A korábbinál hattal kevesebb tárca van az új kabinetben.","id":"20201006_esku_lengyel_kormany_jaroslaw_kaczynski","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f00534a-3910-4f4a-9343-5c70f4b4ee29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8868750-17cb-404d-8451-487034371a44","keywords":null,"link":"/vilag/20201006_esku_lengyel_kormany_jaroslaw_kaczynski","timestamp":"2020. október. 06. 17:39","title":"Letette az esküt az átalakított lengyel kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]