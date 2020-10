Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d0f9520d-212c-4955-b621-7d8cc0c315d6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Dinamo Kijev szurkolóinak viszont a Groupama Arénába kell bezsúfolódniuk.","shortLead":"A Dinamo Kijev szurkolóinak viszont a Groupama Arénába kell bezsúfolódniuk.","id":"20201006_Puskas_Arena_Fradi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0f9520d-212c-4955-b621-7d8cc0c315d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f46a827-b179-4dfa-8f7a-503eb82ff3df","keywords":null,"link":"/sport/20201006_Puskas_Arena_Fradi","timestamp":"2020. október. 06. 20:33","title":"Eldőlt: A Puskás Arénában fogadja a Barcelonát és a Juventust a Fradi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"310dd418-b5ca-4048-9fac-b9728364b8c5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Marsi kráterek láthatók azokon a fotókon, melyeket a NASA osztott meg nemrég. A képződményeket nem emberek fedezték fel, hanem az éles szemű mesterséges intelligencia.","shortLead":"Marsi kráterek láthatók azokon a fotókon, melyeket a NASA osztott meg nemrég. A képződményeket nem emberek fedezték...","id":"20201006_mesterseges_intelligencia_mars_krater_marskutatas_nasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=310dd418-b5ca-4048-9fac-b9728364b8c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d4ec61a-b1c5-4bd3-8a9a-d7ad593022d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201006_mesterseges_intelligencia_mars_krater_marskutatas_nasa","timestamp":"2020. október. 06. 14:50","title":"A mesterséges intelligencia fedezett fel új dolgokat a Marson, fotók is jöttek róluk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1246e324-0f80-4ee8-8831-b6c929aefa4e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok a panasz a nemrégiben debütált iOS 14-re, nem véletlen, hogy egymás után jönnek ki a javított verziók. Mindenesetre maga az Apple is elismeri, hogy nem alkotott tökéletest, és javaslata is van arra, hogy mit tegyen a felhasználó, amíg nem érkezik meg a megnyugtató frissítés.","shortLead":"Sok a panasz a nemrégiben debütált iOS 14-re, nem véletlen, hogy egymás után jönnek ki a javított verziók. Mindenesetre...","id":"20201007_apple_ios_14_problemak_uzemido_apple_watch","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1246e324-0f80-4ee8-8831-b6c929aefa4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ec2e05a-d7c9-4f62-832d-e588370c61fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20201007_apple_ios_14_problemak_uzemido_apple_watch","timestamp":"2020. október. 07. 13:03","title":"Gyorsan merül mostanában az iPhone-ja? Drasztikus lépést javasol az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22e89eef-1e01-41b6-8964-9215f7cbc0f9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A parti őrség parancsnok-helyettese fertőződött meg, a kontaktkutatás után karanténba került a katonai csúcsvezetők nagy része.","shortLead":"A parti őrség parancsnok-helyettese fertőződött meg, a kontaktkutatás után karanténba került a katonai csúcsvezetők...","id":"20201007_koronavirus_amerika_hadsereg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22e89eef-1e01-41b6-8964-9215f7cbc0f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0981faef-0a16-4c97-b5d6-1573cf34efac","keywords":null,"link":"/vilag/20201007_koronavirus_amerika_hadsereg","timestamp":"2020. október. 07. 05:53","title":"Karanténba került az amerikai vezérkari főnökök és a katonai vezetők nagy része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf240165-0d83-4148-bae3-bca709341700","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Rögtön a nagyvadra megy a NER, amikor a Mathias Corvinus Collegiumon (MCC) keresztül bevásárolja magát a könyvkiadást és -terjesztést domináló Libri-csoportba. Miért? És innen hogyan tovább?","shortLead":"Rögtön a nagyvadra megy a NER, amikor a Mathias Corvinus Collegiumon (MCC) keresztül bevásárolja magát a könyvkiadást...","id":"20201007_Akkor_most_Wass_Albert_es_Schmidt_Maria_konyvei_neznek_majd_vissza_a_kirakatokbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf240165-0d83-4148-bae3-bca709341700&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b4f28b0-52fa-4f34-8051-94e5f8b4ef11","keywords":null,"link":"/kultura/20201007_Akkor_most_Wass_Albert_es_Schmidt_Maria_konyvei_neznek_majd_vissza_a_kirakatokbol","timestamp":"2020. október. 07. 13:46","title":"Akkor most Wass Albert és Schmidt Mária könyvei néznek majd vissza a kirakatokból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8ffd3ea-74c9-44f1-b627-c4f9894d36e9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy koszovói politikus egy valag pénzt fizetett, hogy hirdesse a jókívánságát.","shortLead":"Egy koszovói politikus egy valag pénzt fizetett, hogy hirdesse a jókívánságát.","id":"20201006_oriasplakat_plakat_donald_trump_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8ffd3ea-74c9-44f1-b627-c4f9894d36e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63323e00-4926-47bd-8ca2-28af47f92d87","keywords":null,"link":"/elet/20201006_oriasplakat_plakat_donald_trump_koronavirus","timestamp":"2020. október. 06. 15:55","title":"Óriásplakáton üzenik Trumpnak Koszovóból: gyógyuljon meg mielőbb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2cb7013-3b78-4279-a5cc-73f72488d23a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Folytatódik a sztrájk az egyetemen.","shortLead":"Folytatódik a sztrájk az egyetemen.","id":"20201007_SZFE_sztrajk_ajanlat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2cb7013-3b78-4279-a5cc-73f72488d23a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"492a6f15-be6b-4d8a-b84f-5fd7e13d3945","keywords":null,"link":"/kultura/20201007_SZFE_sztrajk_ajanlat","timestamp":"2020. október. 07. 18:13","title":"Nem győzte meg az SZFE sztrájkbizottságát az új vezetés ajánlata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e369487c-f943-482a-b465-17c58a655eee","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Folyamatosan keresik a rendőrök a hasonló, akár balesetveszélyes járműveket a sztrádákon.","shortLead":"Folyamatosan keresik a rendőrök a hasonló, akár balesetveszélyes járműveket a sztrádákon.","id":"20201007_Szokatlan_modon_potolta_kamionja_defektes_kereket_egy_kamionos__fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e369487c-f943-482a-b465-17c58a655eee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaa6a6f9-61c1-4645-b739-561efdc7583b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201007_Szokatlan_modon_potolta_kamionja_defektes_kereket_egy_kamionos__fotok","timestamp":"2020. október. 07. 08:56","title":"Szokatlan módon pótolta defektes kerekét egy kamionos – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]