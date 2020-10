Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ddefbf98-5c71-42aa-a283-eae4c2534c46","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Hunter Sanner még október elején szenvedett szerencsés kimenetelű autóbalesetet, amelynek helyszínére az okosórájával hívott segítséget.","shortLead":"Az amerikai Hunter Sanner még október elején szenvedett szerencsés kimenetelű autóbalesetet, amelynek helyszínére...","id":"20201013_apple_apple_watch_autobaleset_segelyhivas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ddefbf98-5c71-42aa-a283-eae4c2534c46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29b04bee-7673-45b2-a08a-dd1ae8099e0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201013_apple_apple_watch_autobaleset_segelyhivas","timestamp":"2020. október. 13. 15:13","title":"Autóbalesetet szenvedett a férfi, az Apple Watch-on keresztül hívott segítséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"722bf667-0b13-47dd-b777-c63628e581e9","c_author":"Seres László","category":"360","description":"Az ellenzék éveken és különféle ügyeken át számon kérte a NER-t, hogy legyenek következményei a Fidesz-politikusok antiszemita megnyilvánulásainak. Majd egy nem is olyan rég még vastag antiszemita megszólalásairól elhíresült politikust jelölt a borsodi időközi választáson. Ezzel a végtelenül ostoba és elvtelen lépésével lehetetlen helyzetbe manőverezte magát az egyesült ellenzék. Vélemény.","shortLead":"Az ellenzék éveken és különféle ügyeken át számon kérte a NER-t, hogy legyenek következményei a Fidesz-politikusok...","id":"20201014_Seres_Laszlo_Ami_Borsodban_tortent_az_ellenzek_szegyene","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=722bf667-0b13-47dd-b777-c63628e581e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59a9e229-c64a-4cb9-8fac-5f0c2eb3cfac","keywords":null,"link":"/360/20201014_Seres_Laszlo_Ami_Borsodban_tortent_az_ellenzek_szegyene","timestamp":"2020. október. 14. 17:00","title":"Seres László: Ami Borsodban történt, az ellenzék szégyene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"gazdasag","description":"A Brexitről, a következő hétéves költségvetésről, illetve az újjáépítési alapról és az Európai Bizottság jogállamisági jelentéséről tárgyaltak az unió Európa-ügyi miniszterei. Az első két témában nagyon fontos lenne a mielőbbi jelentős előrelépés. Ennek nem sok esélye van, de a politikusok bizakodnak.","shortLead":"A Brexitről, a következő hétéves költségvetésről, illetve az újjáépítési alapról és az Európai Bizottság jogállamisági...","id":"20201013_Csak_a_magyarok_es_a_lengyelek_nem_akarnak_jogallamisagi_feltetelekkel_unios_penzhez_jutni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9b1dbe6-efaa-4d99-90ff-63736afa034c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201013_Csak_a_magyarok_es_a_lengyelek_nem_akarnak_jogallamisagi_feltetelekkel_unios_penzhez_jutni","timestamp":"2020. október. 13. 18:07","title":"Csak a magyarok és a lengyelek utasítják el, hogy jogállamisági feltételekkel lehessen EU-pénzhez jutni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bd60bb1-5885-480a-b23c-4a460fbd0ce3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vegyen részt a HVG Könyvek jótékonyság akciójában, ajánljon ön is gyermekekkel foglalkozó szervezeteket!","shortLead":"Vegyen részt a HVG Könyvek jótékonyság akciójában, ajánljon ön is gyermekekkel foglalkozó szervezeteket!","id":"20201014_Hova_keruljon_10_000_gyerekkonyv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6bd60bb1-5885-480a-b23c-4a460fbd0ce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d85d377f-8f80-4f03-a14d-3be3ad63619b","keywords":null,"link":"/kultura/20201014_Hova_keruljon_10_000_gyerekkonyv","timestamp":"2020. október. 14. 14:55","title":"Hová kerüljön tízezer gyerekkönyv?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3159429c-dbf2-4700-9eb5-2f15447a043d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eső és szél miatt is figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat.","shortLead":"Eső és szél miatt is figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat.","id":"20201013_Szerdan_mar_havazasra_is_szamitani_kell","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3159429c-dbf2-4700-9eb5-2f15447a043d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c60f37a9-339e-462c-8c10-5a3f6c8b537e","keywords":null,"link":"/itthon/20201013_Szerdan_mar_havazasra_is_szamitani_kell","timestamp":"2020. október. 13. 16:59","title":"Szerdán már havazhat is ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d682b31-b8d8-4ab3-a88e-18a554aa71c9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A legnagyobb történelmi ismeretterjesztő magazin teljes archívuma egy januárban bejegyeztetett kft.-hez került.","shortLead":"A legnagyobb történelmi ismeretterjesztő magazin teljes archívuma egy januárban bejegyeztetett kft.-hez került.","id":"20201013_rubicon_szalai_zoltan_ner","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d682b31-b8d8-4ab3-a88e-18a554aa71c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09c6487c-aeb4-4ee5-aba8-b2bb6f3cdc60","keywords":null,"link":"/kkv/20201013_rubicon_szalai_zoltan_ner","timestamp":"2020. október. 13. 15:53","title":"NER-közelbe került a Rubicon is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f121d72-531d-4344-90a4-429fefe90b05","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Online hirdetések és megosztások helyett offline csatornán terjeszti a koronavírus-helyzettel kapcsolatos online tartalmait Lenkei Gábor, akinek nagyjából százezer követős oldalát korábban a legnagyobb járványtagadó oldalakat eltüntető akciója keretében deaktivált a Facebook. A linkek a YouTube-ra mutatnak, ahol a jelek szerint elfér, ha egy több tízezres nézettségű videóban azt állítja valaki, hogy nincs járvány, nincs megbízható teszt, vannak viszont \"csodálatos\" gyógymódok.","shortLead":"Online hirdetések és megosztások helyett offline csatornán terjeszti a koronavírus-helyzettel kapcsolatos online...","id":"20201014_lenkei_gabor_koronavirus_jarvany_videok_youtube","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f121d72-531d-4344-90a4-429fefe90b05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b11bad2e-d0ba-455d-b363-ac89892940c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201014_lenkei_gabor_koronavirus_jarvany_videok_youtube","timestamp":"2020. október. 14. 08:03","title":"\"Eltitkolt jó hírek\" a koronavírusról – Lenkei doktor papíron és YouTube-on járna túl az őt törlő Facebook eszén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cc102be-a277-4689-bbd3-4d161f0712f3","c_author":"Gyarmathy Éva","category":"elet","description":"Nagy vihart kavar egy toleranciára tanító mesekönyv. Nem kötelező olvasmány, aki akarja megveszi, elolvassa, felolvassa. Akit nem érdekel a téma, nem veszi meg. Akkor miért a nagy fogcsikorgatás, hogy politikust könyvtépésre, pszichológus professzort szájtépésre késztet? Annyi, meg annyi királylányos/királyfis mese mellett, miért tragikus sokak számára egy királyfis/királyfis mese? Vélemény. ","shortLead":"Nagy vihart kavar egy toleranciára tanító mesekönyv. Nem kötelező olvasmány, aki akarja megveszi, elolvassa...","id":"20201013_Gyarmathy_Eva_A_kesztetesek_hatalma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8cc102be-a277-4689-bbd3-4d161f0712f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d06671fe-a649-47fd-b5be-84ede755eb3d","keywords":null,"link":"/elet/20201013_Gyarmathy_Eva_A_kesztetesek_hatalma","timestamp":"2020. október. 13. 14:30","title":"Gyarmathy Éva: A mesék és a késztetések hatalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]