[{"available":true,"c_guid":"886bfd6a-4067-44e5-9c31-d22d58e78b1a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tudatosabb tartalomfogyasztóvá tenné a diákokat egy alapítvány.","shortLead":"Tudatosabb tartalomfogyasztóvá tenné a diákokat egy alapítvány.","id":"20201117_idea_alapitvany_mediamuveltseg_online_tananyag_alhirek_trollkodas_reklam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=886bfd6a-4067-44e5-9c31-d22d58e78b1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d628f967-7d00-4362-a4ca-2e42e50b8c4e","keywords":null,"link":"/kultura/20201117_idea_alapitvany_mediamuveltseg_online_tananyag_alhirek_trollkodas_reklam","timestamp":"2020. november. 17. 15:20","title":"Trollkodás vagy álhírek? Online kurzus segít a gyerekeknek, hogy felismerjék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26ce5926-1078-4cda-988c-50d93405ab7f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Európában is bemutatkozik a független könyvesboltok internetes hálózata, a Bookshop.org, amely a világ egyik legnagyobb kereskedőjével, az Amazonnal venné fel a versenyt. ","shortLead":"Európában is bemutatkozik a független könyvesboltok internetes hálózata, a Bookshop.org, amely a világ egyik legnagyobb...","id":"202046_amazonkonkurencia_uj_fejezetet_nyitnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26ce5926-1078-4cda-988c-50d93405ab7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd9791bf-58b8-4b21-ab73-f2e4880830e6","keywords":null,"link":"/360/202046_amazonkonkurencia_uj_fejezetet_nyitnak","timestamp":"2020. november. 17. 12:00","title":"Európában is megnyitott a kis könyvesboltok megmentője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e955e515-0fdc-4e40-b034-773c46df3187","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kijárási korlátozásokról, az egészségügy küzdelméről, valamint Orbán Viktor és az Európai Unió költségvetési harcáról szólt az elmúlt hét. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a második online Kormányinfón számolnak be a részletekről. Kövesse velünk élőben. ","shortLead":"A kijárási korlátozásokról, az egészségügy küzdelméről, valamint Orbán Viktor és az Európai Unió költségvetési harcáról...","id":"20201119_Kormanyinfo_Gulyas_Gergely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e955e515-0fdc-4e40-b034-773c46df3187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f6e0c2f-e36d-4230-89a7-78dc518d63f1","keywords":null,"link":"/itthon/20201119_Kormanyinfo_Gulyas_Gergely","timestamp":"2020. november. 19. 10:45","title":"Kövesse velünk a Kormányinfót - élő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d024ee6b-ba14-4fc8-8c29-a212d365e2f0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A zongorajátékkal kísért sebészi beavatkozás egy kisfiú gerincvelő-daganatának eltávolítása volt, Olaszországban. Hogy miért éppen így, arra megvan a tudományosan magyarázat.","shortLead":"A zongorajátékkal kísért sebészi beavatkozás egy kisfiú gerincvelő-daganatának eltávolítása volt, Olaszországban...","id":"20201118_gerincvelo_daganatos_kisfiu_mutet_zongorajatek_olaszorszag_emiliano_toso","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d024ee6b-ba14-4fc8-8c29-a212d365e2f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5ef3623-f3df-4d7f-a1c8-b1f01b4a4a0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201118_gerincvelo_daganatos_kisfiu_mutet_zongorajatek_olaszorszag_emiliano_toso","timestamp":"2020. november. 18. 08:33","title":"A világon elsőként különleges zongorajátékkal kísérve műtöttek egy daganatos kisfiút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04c920ed-4c78-4dd8-a355-d50e23f0059d","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"A magyar álláspont elfogadása mellett érvelt a szlovén kormányfő abban a levélben, amelyet valamennyi tagállami vezető megkapott. Janez Jansa szerint ellenkező esetben azt kockáztatja az EU, hogy a következő állam is elhagyja az uniót.","shortLead":"A magyar álláspont elfogadása mellett érvelt a szlovén kormányfő abban a levélben, amelyet valamennyi tagállami vezető...","id":"20201118_Jeghegy_fele_haladunk_es_az_etapon_vitatkozunk__irta_a_szloven_miniszterelnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04c920ed-4c78-4dd8-a355-d50e23f0059d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d1ce600-bb01-4744-a80b-5d5329886edf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201118_Jeghegy_fele_haladunk_es_az_etapon_vitatkozunk__irta_a_szloven_miniszterelnok","timestamp":"2020. november. 18. 13:10","title":"Jéghegy felé haladunk és az étlapon vitatkozunk – írta a szlovén miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fbbce4e-ded4-4adf-a8b0-def56c46b20b","c_author":"Jakus Ibolya","category":"itthon","description":"Ez a friss HVG hetilap ajánlója.","shortLead":"Ez a friss HVG hetilap ajánlója.","id":"202047_a_keresztapa_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4fbbce4e-ded4-4adf-a8b0-def56c46b20b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa11734d-f28a-4a62-86f5-88dd44909181","keywords":null,"link":"/itthon/202047_a_keresztapa_ferfi","timestamp":"2020. november. 19. 10:25","title":"Jakus Ibolya: A keresztapa férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6357c4f5-2907-4645-8c0b-ed782cfa4e24","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A kormányzati cél egyértelmű, lehetővé akarják tenni, hogy a közpénz igényük szerint elveszítse közpénz jellegét – méghozzá a bírói gyakorlatban is. Kérdéses azonban, hogy a mostani alkotmánymódosítás ehhez elég lesz-e.","shortLead":"A kormányzati cél egyértelmű, lehetővé akarják tenni, hogy a közpénz igényük szerint elveszítse közpénz jellegét –...","id":"20201119_Varga_Judit_valamit_benezett_igy_hatastalan_lehet_a_kozpenzkodosites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6357c4f5-2907-4645-8c0b-ed782cfa4e24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"111a4b20-7227-4dde-b7b1-250fecbe0426","keywords":null,"link":"/360/20201119_Varga_Judit_valamit_benezett_igy_hatastalan_lehet_a_kozpenzkodosites","timestamp":"2020. november. 19. 09:30","title":"Varga Judit valamit benézett, így hatástalan lehet a közpénz-ködösítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bcaf072-37a0-4cdf-bb8e-6de5b31b7f20","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A ZenBook Flip S az Intel legújabb processzorával és gyönyörű 4K OLED kijelzővel lendül támadásba a pénztárcánk ellen. Vázoljuk, hogy milyen a gyakorlatban az Asus prémium kategóriás ultrabookja.","shortLead":"A ZenBook Flip S az Intel legújabb processzorával és gyönyörű 4K OLED kijelzővel lendül támadásba a pénztárcánk ellen...","id":"20201117_asus_zenbook_flip_s_teszt_notebook_laptop_velemeny_4k_oled_ultrabook","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2bcaf072-37a0-4cdf-bb8e-6de5b31b7f20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a9dd09f-679e-465b-b57c-97b1e362f3e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20201117_asus_zenbook_flip_s_teszt_notebook_laptop_velemeny_4k_oled_ultrabook","timestamp":"2020. november. 17. 18:03","title":"Lopakodó tigris: teszten az Asus új, alakváltó notebookja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]