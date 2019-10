Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"807c2099-523a-4589-ba9b-3f718239be2c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A híd három autóra zuhant rá, a bennük ülőknek esélyük sem volt a menekülésre.","shortLead":"A híd három autóra zuhant rá, a bennük ülőknek esélyük sem volt a menekülésre.","id":"20191011_leszakadt_autopalyahid_kina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=807c2099-523a-4589-ba9b-3f718239be2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e5dd42f-bdd9-470c-91aa-5dbe67dbe912","keywords":null,"link":"/cegauto/20191011_leszakadt_autopalyahid_kina","timestamp":"2019. október. 11. 05:05","title":"Videóra vették, ahogy közlekedőkre omlik egy autópályahíd Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"951597ae-f43e-4182-9c47-366ac4b50cf0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A megváltott jegyek érvényesek. Az új időpont május 28.","shortLead":"A megváltott jegyek érvényesek. Az új időpont május 28.","id":"20191010_November_helyett_majusban_jon_Lara_Fabian","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=951597ae-f43e-4182-9c47-366ac4b50cf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23340c9e-836b-4a72-aaca-16204e8fe9e1","keywords":null,"link":"/kultura/20191010_November_helyett_majusban_jon_Lara_Fabian","timestamp":"2019. október. 10. 10:53","title":"November helyett májusban jön Lara Fabian","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7627c93f-23bb-43b2-a1c9-7532200414a1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sportos crossover sorozatgyártása a napokban kezdődött meg Romániában. ","shortLead":"A sportos crossover sorozatgyártása a napokban kezdődött meg Romániában. ","id":"20191010_69_millio_forinton_nyit_itthon_a_ford_puma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7627c93f-23bb-43b2-a1c9-7532200414a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"499d2f76-da0b-4e09-a06e-55361e50872f","keywords":null,"link":"/cegauto/20191010_69_millio_forinton_nyit_itthon_a_ford_puma","timestamp":"2019. október. 10. 13:21","title":"6,9 millió forinton nyit itthon a Ford Puma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f25c978a-e655-4c25-a426-1a1bce399955","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pedig eleinte nagyon nem rajongott a karakterért.","shortLead":"Pedig eleinte nagyon nem rajongott a karakterért.","id":"20191010_joaquin_phoenix_joker_todd_phillips","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f25c978a-e655-4c25-a426-1a1bce399955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76767d63-9d30-4d7d-942f-1c8fe25cda38","keywords":null,"link":"/kultura/20191010_joaquin_phoenix_joker_todd_phillips","timestamp":"2019. október. 10. 11:43","title":"Joaquin Phoenix egy második Joker-filmet is bevállalna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4896fd0-13a9-45d7-9e7e-c6ffad46bcf2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A hatóságokhoz összesen több százezer külföldi adott be kérelmet, ezekből szinte mindet elbírálták már.","shortLead":"A hatóságokhoz összesen több százezer külföldi adott be kérelmet, ezekből szinte mindet elbírálták már.","id":"20191009_tartos_letelepedesi_engedely_egyesult_kiralysag_brexit_magyarok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4896fd0-13a9-45d7-9e7e-c6ffad46bcf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31ae879e-6396-46e8-9e43-550da0485d6a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191009_tartos_letelepedesi_engedely_egyesult_kiralysag_brexit_magyarok","timestamp":"2019. október. 09. 21:02","title":"Csaknem 54 ezer magyar kért tartós letelepedési engedélyt az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e449c7b7-7c6b-453b-b768-cc0760b19fe2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szép lassan kivonul az Opus az Appeninnből.","shortLead":"Szép lassan kivonul az Opus az Appeninnből.","id":"20191010_Meszarosek_cegetol_vasarolt_Tiborczek_cege_nehany_millio_reszvenyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e449c7b7-7c6b-453b-b768-cc0760b19fe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61546a66-afe5-4c18-b2db-2a777f60beaa","keywords":null,"link":"/kkv/20191010_Meszarosek_cegetol_vasarolt_Tiborczek_cege_nehany_millio_reszvenyt","timestamp":"2019. október. 10. 19:10","title":"Mészárosék cégétől vásárolt Tiborczék cége néhány millió részvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f0452a2-ae46-493d-930b-86a8b945bc5a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy ingatlanközvetítői szerződés tisztességtelen kikötései miatt perelt az ügyészség – sikeresen. Sok érdekesség derült ki egy mostani bírósági döntésből. ","shortLead":"Egy ingatlanközvetítői szerződés tisztességtelen kikötései miatt perelt az ügyészség – sikeresen. Sok érdekesség derült...","id":"20191010_Jutalekot_ker_az_ingatlankozvetito_Nem_kell_am_mindig_fizetni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f0452a2-ae46-493d-930b-86a8b945bc5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c6251cd-1e06-4b1c-8408-e7048a8078a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191010_Jutalekot_ker_az_ingatlankozvetito_Nem_kell_am_mindig_fizetni","timestamp":"2019. október. 10. 09:59","title":"Jutalékot kér az ingatlanközvetítő? Nem kell ám mindig fizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e16c1385-926e-45c4-bec0-0995ae7698f4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A végső kárérték akár több száz millió forint is lehet.","shortLead":"A végső kárérték akár több száz millió forint is lehet.","id":"20191010_Szekszardi_gazrobbanas_25_millios_kareloleget_utal_a_biztosito","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e16c1385-926e-45c4-bec0-0995ae7698f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42644fea-3f0a-4946-8c2f-651a1dca30fe","keywords":null,"link":"/kkv/20191010_Szekszardi_gazrobbanas_25_millios_kareloleget_utal_a_biztosito","timestamp":"2019. október. 10. 13:46","title":"Szekszárdi gázrobbanás: 25 milliós kárelőleget utal a biztosító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]