Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"03840ba7-c8e5-451d-8433-d140eaef156b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Christopher Krebs korábban azt nyilatkozta, hogy a 2020-as választás az USA történelmének legbiztonságosabb voksolása volt. ","shortLead":"Christopher Krebs korábban azt nyilatkozta, hogy a 2020-as választás az USA történelmének legbiztonságosabb voksolása...","id":"20201118_Donald_Trump_valasztasok_Christopher_Krebs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03840ba7-c8e5-451d-8433-d140eaef156b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f3db4d6-1cea-4214-97b1-7e17b0d83168","keywords":null,"link":"/vilag/20201118_Donald_Trump_valasztasok_Christopher_Krebs","timestamp":"2020. november. 18. 09:37","title":"Trump most a választások biztonságáért felelős ügynökség vezetőjét rúgta ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04c920ed-4c78-4dd8-a355-d50e23f0059d","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"A magyar álláspont elfogadása mellett érvelt a szlovén kormányfő abban a levélben, amelyet valamennyi tagállami vezető megkapott. Janez Jansa szerint ellenkező esetben azt kockáztatja az EU, hogy a következő állam is elhagyja az uniót.","shortLead":"A magyar álláspont elfogadása mellett érvelt a szlovén kormányfő abban a levélben, amelyet valamennyi tagállami vezető...","id":"20201118_Jeghegy_fele_haladunk_es_az_etapon_vitatkozunk__irta_a_szloven_miniszterelnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04c920ed-4c78-4dd8-a355-d50e23f0059d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d1ce600-bb01-4744-a80b-5d5329886edf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201118_Jeghegy_fele_haladunk_es_az_etapon_vitatkozunk__irta_a_szloven_miniszterelnok","timestamp":"2020. november. 18. 13:10","title":"Jéghegy felé haladunk és az étlapon vitatkozunk – írta a szlovén miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c2cdf7f-f8ea-48b9-83e1-fc366ceb9ffa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Extrém terhelés van az egészségügyön itthon is – mondta Müller Cecília országos tiszti főorvos. Kiderült, egy siófoki idősotthon gondozottjainak csaknem fele elkapta a koronavírust, hárman közülük meghaltak. Több mint 1100 katona állt be a kórházakba segíteni, közben a rendőrség sorra bünteti azokat, akik megszegik a szabályokat. Hétfőn este például 29 kutyasétáltatót csíptek el, akik a lakóhelyüktől 500 méterrel távolabb vitték az állatot. ","shortLead":"Extrém terhelés van az egészségügyön itthon is – mondta Müller Cecília országos tiszti főorvos. Kiderült, egy siófoki...","id":"20201117_muller_operativ_torzs_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c2cdf7f-f8ea-48b9-83e1-fc366ceb9ffa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0242b598-59cc-4509-9ac6-3e4ed6ee0621","keywords":null,"link":"/itthon/20201117_muller_operativ_torzs_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. november. 17. 13:13","title":"Müller: A hír igaz, egy siófoki otthon lakóinak a fele fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20e997b8-47ed-44f1-9778-307550918e7b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump kicsit csökkentette a georgiai hátrányát, de ez nem oszt, nem szoroz.\r

","shortLead":"Donald Trump kicsit csökkentette a georgiai hátrányát, de ez nem oszt, nem szoroz.\r

","id":"20201117_usa_valasztas_szavazat_georgia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20e997b8-47ed-44f1-9778-307550918e7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3e5f49a-6e56-4fce-b6d8-108d3ef7647f","keywords":null,"link":"/vilag/20201117_usa_valasztas_szavazat_georgia","timestamp":"2020. november. 17. 08:50","title":"Találtak még 2600 szavazatot az amerikai elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c29f3c41-f51e-4a70-a4da-0d95a5ca95df","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A győri mintát vennék alapul, csak bizonyos idősávban lenne díjmentes a parkolás.","shortLead":"A győri mintát vennék alapul, csak bizonyos idősávban lenne díjmentes a parkolás.","id":"20201117_fizetos_parkolas_xiii_kerulet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c29f3c41-f51e-4a70-a4da-0d95a5ca95df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"351b7c3d-039b-4e88-8363-272c861ff706","keywords":null,"link":"/cegauto/20201117_fizetos_parkolas_xiii_kerulet","timestamp":"2020. november. 17. 18:54","title":"Újra fizetős lehet a parkolás a XIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a5f8b7b-c4a6-419e-89bc-ab5e07597a52","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tíz megyére adtak ki figyelmeztetést a nagy köd miatt.","shortLead":"Tíz megyére adtak ki figyelmeztetést a nagy köd miatt.","id":"20201118_Kod_idojaras_omsz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a5f8b7b-c4a6-419e-89bc-ab5e07597a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd7db96c-7072-404f-936d-0204c95dd8ee","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_Kod_idojaras_omsz","timestamp":"2020. november. 18. 17:50","title":"Köd borul a fél országra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28575aa6-9feb-4bcf-a61a-42e92d013304","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A mintegy 135 millió forint értékű sportkocsit egy 730 lóerős biturbó V8-as erőforrás hajtja. ","shortLead":"A mintegy 135 millió forint értékű sportkocsit egy 730 lóerős biturbó V8-as erőforrás hajtja. ","id":"20201118_Mostantol_egy_Mercedes_a_leggyorsabb_sorozatgyartasu_auto_a_Nordschleifen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28575aa6-9feb-4bcf-a61a-42e92d013304&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33c381b3-77a9-4a86-b71e-1c59b1238848","keywords":null,"link":"/cegauto/20201118_Mostantol_egy_Mercedes_a_leggyorsabb_sorozatgyartasu_auto_a_Nordschleifen","timestamp":"2020. november. 18. 07:59","title":"Mostantól egy Mercedes a leggyorsabb sorozatgyártású autó a Nordschleifén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35fe7c01-2461-4fc0-8b41-9fee8515d0c3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A koronavírus óta 400 százalékkal nőtt az orvosi oxigén iránti kereslet, sok helyen egyáltalán nincs.","shortLead":"A koronavírus óta 400 százalékkal nőtt az orvosi oxigén iránti kereslet, sok helyen egyáltalán nincs.","id":"20201118_olaszorszag_oxigen_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35fe7c01-2461-4fc0-8b41-9fee8515d0c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00da378e-854a-4f42-b6f8-337304016484","keywords":null,"link":"/vilag/20201118_olaszorszag_oxigen_koronavirus","timestamp":"2020. november. 18. 15:00","title":"Hiánycikk lett az orvosi oxigén Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]