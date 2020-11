Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df835b6b-9ef1-4932-8a6a-424ca8bf6375","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kedvezményes bérletek ára 30, egyes jegytípusoké pedig 50 százalékot drágul a jövő évtől.","shortLead":"A kedvezményes bérletek ára 30, egyes jegytípusoké pedig 50 százalékot drágul a jövő évtől.","id":"20201126_veszprem_tomegkozlekedes_dragulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df835b6b-9ef1-4932-8a6a-424ca8bf6375&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85b02417-71d0-44ca-8c6c-8990d50c0e0b","keywords":null,"link":"/kkv/20201126_veszprem_tomegkozlekedes_dragulas","timestamp":"2020. november. 26. 20:30","title":"Durván megdrágul a veszprémi tömegközlekedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f847be9b-db63-4a93-8a3f-0d15cd3590ff","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Az átállást levezénylőket is átverve teljes egészében megszerezte a NER az Indexet. Jöhet a jobbkanyar.","shortLead":"Az átállást levezénylőket is átverve teljes egészében megszerezte a NER az Indexet. Jöhet a jobbkanyar.","id":"20201125_Pont_kerult_az_ire","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f847be9b-db63-4a93-8a3f-0d15cd3590ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"397423d4-7c4a-4474-97d7-62932ee59576","keywords":null,"link":"/360/20201125_Pont_kerult_az_ire","timestamp":"2020. november. 25. 15:00","title":"Az épp kirúgott főszerkesztő-helyettes passzolhat leginkább az Index új tulajának terveihez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac808b58-d255-4c0e-8ad6-37bdedf88104","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 45 éves és egy 55 éves elhunytnak nem volt ismert alapbetegsége.","shortLead":"Egy 45 éves és egy 55 éves elhunytnak nem volt ismert alapbetegsége.","id":"20201125_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac808b58-d255-4c0e-8ad6-37bdedf88104&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b97f231-e9f8-406e-ad06-d144f08b1ef1","keywords":null,"link":"/itthon/20201125_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. november. 25. 13:16","title":"Egy 21 éves nő is van a járvány újabb áldozatai között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c877b067-8728-4233-9eb4-5aed70b84460","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Amikor a Föld több mint 4,5 milliárd évvel ezelőtt létrejött, forró magmaglóbusz volt, őslégköre a mai Vénuszéhoz hasonlított egy új nemzetközi kutatás szerint.","shortLead":"Amikor a Föld több mint 4,5 milliárd évvel ezelőtt létrejött, forró magmaglóbusz volt, őslégköre a mai Vénuszéhoz...","id":"20201125_venusz_legkor_fold_urkutatas_csillagaszat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c877b067-8728-4233-9eb4-5aed70b84460&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0e3d980-4e01-46e6-aebf-6e8193f2966e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201125_venusz_legkor_fold_urkutatas_csillagaszat","timestamp":"2020. november. 25. 22:01","title":"A Föld őslégköre a mai Vénuszéhoz hasonlított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b00ae03-09ad-4279-9192-d1441e7f2d06","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Régen a pénztárca volt ott mindenki zsebében, aztán jött mellé az mobiltelefon. Mostanában már elég a kettő közül csak egyet magunkkal vinni, ha fizetni szeretnénk. Sőt, valójában egyikre sincs szükség.","shortLead":"Régen a pénztárca volt ott mindenki zsebében, aztán jött mellé az mobiltelefon. Mostanában már elég a kettő közül csak...","id":"20201125_mobilfizetes_apple_pay_apple_watch_android_nfc_telefon_okosora","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b00ae03-09ad-4279-9192-d1441e7f2d06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd8ceb48-2b49-43cd-9d28-57baf6901b1c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201125_mobilfizetes_apple_pay_apple_watch_android_nfc_telefon_okosora","timestamp":"2020. november. 25. 15:33","title":"Januártól mindenhol el fogják fogadni a bankkártyáját – de most már otthon is hagyhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3125efbb-6cb8-446e-a356-fecadb436b78","c_author":"Füstmentes","category":"brandchannel","description":"Hazánkban is rengeteg embert érint, mégis mintha keveset beszélnénk róla, hiszen érzékeny terep a függőség. De mit is értünk pontosan a fogalom alatt? Mikortól beszélhetünk függőségről? Az alkoholproblémák mellett mekkora gondot jelentenek Magyarországon a dohányzás okozta ártalmak, illetve az egyéb addikciók? Dr. Petke Zsolt addiktológus, a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet osztályvezető főorvosa válaszolt a kérdéseinkre. ","shortLead":"Hazánkban is rengeteg embert érint, mégis mintha keveset beszélnénk róla, hiszen érzékeny terep a függőség. De mit is...","id":"fustmentes_20201125_Rossz_szokasokon_innen_es_tul__mikortol_beszelunk_fuggosegrol_Interju_dr_Petke_Zsolttal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3125efbb-6cb8-446e-a356-fecadb436b78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25d2a8dc-0e9c-4072-9227-d4cd7d5187b0","keywords":null,"link":"/brandchannel/fustmentes_20201125_Rossz_szokasokon_innen_es_tul__mikortol_beszelunk_fuggosegrol_Interju_dr_Petke_Zsolttal","timestamp":"2020. november. 26. 07:30","title":"Rossz szokásokon innen és túl – mikortól beszélünk függőségről? (Interjú dr. Petke Zsolttal)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Füstmentes","c_partnerlogo":"5606d0d7-dfa6-418b-8c21-9f81d280bf53","c_partnertag":"füstmentes"},{"available":true,"c_guid":"c338fb6c-e54a-4bd3-9260-61ccff5b1e87","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fizetetlen munka sokkal több lett, a lehetőség a kitörésre kevesebb.","shortLead":"A fizetetlen munka sokkal több lett, a lehetőség a kitörésre kevesebb.","id":"20201126_Sulyosan_visszaveti_a_noi_egyenjogusagot_a_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c338fb6c-e54a-4bd3-9260-61ccff5b1e87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ed72a15-4120-4c72-99c1-d7126adf515a","keywords":null,"link":"/elet/20201126_Sulyosan_visszaveti_a_noi_egyenjogusagot_a_jarvany","timestamp":"2020. november. 26. 16:31","title":"Súlyosan visszaveti a női egyenjogúságot a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a616012f-e6de-45a7-aa51-4954069eaff0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Ez itt Jani. Jani egy roma fiú, aki szegény környéken lakik. Ez itt Tomi, aki meg jó környéken lakik” – kezdődik az amerikai mintára készült, a romákkal szembeni megkülönböztetést bemutató rajzfilm. ","shortLead":"„Ez itt Jani. Jani egy roma fiú, aki szegény környéken lakik. Ez itt Tomi, aki meg jó környéken lakik” – kezdődik...","id":"20201127_Miert_nehezebb_a_roma_gyerekek_elete__most_hat_perc_alatt_megerthetjuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a616012f-e6de-45a7-aa51-4954069eaff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"926cb87b-fa85-4f37-b098-85184c86dc64","keywords":null,"link":"/elet/20201127_Miert_nehezebb_a_roma_gyerekek_elete__most_hat_perc_alatt_megerthetjuk","timestamp":"2020. november. 27. 11:00","title":"“Miért nehezebb a roma gyerekek élete?” – most hat perc alatt megérthetjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]