Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d1022570-1960-4696-a03b-07ba65f046b3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fejlesztők szerint simán el lehet vele járni töltés nélkül.","shortLead":"A fejlesztők szerint simán el lehet vele járni töltés nélkül.","id":"20201207_Ezt_a_villanyautot_elvileg_mar_nem_is_kell_tolteni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1022570-1960-4696-a03b-07ba65f046b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84cece37-0b14-48f3-9d10-ae2508fca7cb","keywords":null,"link":"/cegauto/20201207_Ezt_a_villanyautot_elvileg_mar_nem_is_kell_tolteni","timestamp":"2020. december. 07. 15:02","title":"Ezt az elektromos járművet elvileg már nem is kell tölteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"019f5fe3-653b-4ca1-a796-4249259b4dc8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Mayo Clinic kutatói egy próbababa segítségével érzékeltették, milyen sokat számít, ha valakin van arcmaszk. Bár már tavasszal is voltak hasonló videók, a mostani kísérlet felvétele különösen látványosra sikerült.","shortLead":"Az amerikai Mayo Clinic kutatói egy próbababa segítségével érzékeltették, milyen sokat számít, ha valakin van arcmaszk...","id":"20201208_arcmaszk_koronavirus_jarvany_pandemia_egeszseg_kutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=019f5fe3-653b-4ca1-a796-4249259b4dc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cd323e4-f397-43f5-bde8-8dabf9597365","keywords":null,"link":"/tudomany/20201208_arcmaszk_koronavirus_jarvany_pandemia_egeszseg_kutatas","timestamp":"2020. december. 08. 08:03","title":"Videón a tény: így állítja meg az arcmaszk a koronavírus terjedését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6ee7c51-eb4a-4667-bb35-1813135fae06","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 35 kilométeres magasságig emelkedett a Royal Mint David Bowie-t ábrázoló emlékérme.","shortLead":"Több mint 35 kilométeres magasságig emelkedett a Royal Mint David Bowie-t ábrázoló emlékérme.","id":"20201207_david_bowie_royal_mint_emlekerme","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6ee7c51-eb4a-4667-bb35-1813135fae06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"289ec8dc-e811-48d0-bf72-d90131d3328a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201207_david_bowie_royal_mint_emlekerme","timestamp":"2020. december. 07. 20:33","title":"Videó: Érmével tisztelegnek David Bowie emléke előtt, a világűr szélére is felküldték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4e3cac6-d8c0-4cd1-bee4-13e98e42fe5f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új betegség ütötte fel a fejét a világ második legnépesebb országában, Indiában. Az első hírek szerint a kórságnak nincs köze a koronavírus-járványhoz.","shortLead":"Új betegség ütötte fel a fejét a világ második legnépesebb országában, Indiában. Az első hírek szerint a kórságnak...","id":"20201207_betegseg_hanyas_ego_szem_india","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4e3cac6-d8c0-4cd1-bee4-13e98e42fe5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fd31e6e-9ee8-4974-825c-cc5e183236bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20201207_betegseg_hanyas_ego_szem_india","timestamp":"2020. december. 07. 11:33","title":"227 ember került kórházba Indiában egy rejtélyes betegség miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83349c20-871f-4bd7-bf88-ac9ef07b8d7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azért, hogy megkönnyítse a családi készülődést, összedolgozást és együttlétet az idén kicsit más ünnepi időszakban, a Telekom a korlátlan mobilnethasználat és a korlátlan beszélgetés lehetőségét kínálja fel ügyfeleinek, decemberben összesen hét napra, díjmentesen. A két lehetőség közül minden héten mindenki egyet választhat.","shortLead":"Azért, hogy megkönnyítse a családi készülődést, összedolgozást és együttlétet az idén kicsit más ünnepi időszakban...","id":"20201207_telekom_unnepi_korlatlan_net_beszelgetes_aktivalasa_december_karacsony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83349c20-871f-4bd7-bf88-ac9ef07b8d7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"818fa27b-4976-45a6-9086-c7569f40f787","keywords":null,"link":"/tudomany/20201207_telekom_unnepi_korlatlan_net_beszelgetes_aktivalasa_december_karacsony","timestamp":"2020. december. 07. 13:33","title":"Ha a Telekomnál van, most dönthet: 2+2+3 napra korlátlan mobilnetet vagy korlátlan beszélgetést kér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88fac5af-1ea8-4e2c-b265-216eeafbfa64","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb fémoszlop bukkan fel Európában, ám a mostani monolit jóval kifinomultabb munka, mint a romániai volt.","shortLead":"Újabb fémoszlop bukkan fel Európában, ám a mostani monolit jóval kifinomultabb munka, mint a romániai volt.","id":"20201207_femoszlop_monolit_wight_sziget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88fac5af-1ea8-4e2c-b265-216eeafbfa64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc08a33d-4fb9-4dc7-9ec1-f22b0454ef1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201207_femoszlop_monolit_wight_sziget","timestamp":"2020. december. 07. 20:03","title":"Újabb fémoszlopot találtak, ezúttal az angliai Wight-szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"537b0d6b-d66a-48a3-a8fd-91fd3e34cb36","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mintegy 13 ezer embert evakuáltak vasárnap a Németország pénzügyi központjának számító Frankfurtban egy második világháborús brit légibomba hatástalanításának idejére. A szerkezetet nagyon veszélyesnek minősítették a tűzszerészek.","shortLead":"Mintegy 13 ezer embert evakuáltak vasárnap a Németország pénzügyi központjának számító Frankfurtban egy második...","id":"20201207_legi_bomba_evakualas_frankfurt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=537b0d6b-d66a-48a3-a8fd-91fd3e34cb36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e35ca10-e74d-40b6-b16c-a7850cd1ba1e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201207_legi_bomba_evakualas_frankfurt","timestamp":"2020. december. 07. 10:33","title":"13 ezer embert evakuáltak Frankfurtban, miután előkerült egy 500 kilós bomba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bededcf-a2e4-4227-b4de-fb5e4a04b4f3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Változik a divat, a járvány alatt műfenyő helyett igazi fát keresnek többen Ausztráliában.","shortLead":"Változik a divat, a járvány alatt műfenyő helyett igazi fát keresnek többen Ausztráliában.","id":"20201207_Ausztralia_karacsonyfa_karacsony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4bededcf-a2e4-4227-b4de-fb5e4a04b4f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d8eeca3-13ae-4464-98e1-1112f6fa5895","keywords":null,"link":"/kkv/20201207_Ausztralia_karacsonyfa_karacsony","timestamp":"2020. december. 07. 11:31","title":"Ausztrália máris kifogyott a karácsonyfákból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]